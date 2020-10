Erling Braut Haaland slår tilbake

Verken Norge eller Erling Braut Haaland lyktes mot Serbia torsdag. I kveld er det duket for revansje når Romania er motstander på Ullevaal.

Det er klart for en rekke kamper i Nations League søndag og det er også full serierunde i OBOS-ligaen. Norge og Erling Braut Haaland skal riste av seg skuffelsen når de tar imot Romania på Ullevaal til en meget viktig kamp i Nations League.

Norge hadde en meget skuffende hjemmekamp mot Østerrike i første Nations League-kamp med 1-2 tap 4. september. Tre dager senere slo Norge tilbake med en meget overbevisende 5-1 seier borte mot Nord-Irland. Hjemmetapet mot Østerrike var faktisk Norges første hjemmetap under Lagerbäck. Således var det litt vrient å vite hvor bra Norge egentlig er foran playoffkampen hjemme mot Serbia torsdag. Det var dessverre like svakt som mot Østerrike og Serbia vant fortjent 2-1 etter ekstraomganger. Tre dager senere får vi håpe at de norske spillerne klarer å lade om, dette er en meget viktig kamp.

Romania topper meget overraskende Norges gruppe i Nations League. Innledet med svake 1-1 hjemme mot Nord-Irland, men slo så tilbake med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Østerrike. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM (samme gruppe som Norge ble nummer tre i). Men måtte som ventet se seg slått borte mot Island i torsdagens playoff (1-2) og dermed blir det heller ikke EM-sluttspill på Romania.



Torsdag lanserte vi spill på at Erling Braut Haaland scorer og at Norge vinner mot Serbia. Det ble ikke noe godt uttak. Norge var ikke i nærheten av å vinne kampen og Braut Haaland kom til ytterst få sjanser. I kveld blir det nok bedre arbeidsbetingelser for jærbuen og i tillegg skal Norge ha klart bedre vinnersjanser. 2,75 i odds på at Norge vinner og at Braut Haaland scorer kan prøves.

