Erling Braut Haaland tar fotball-Europa med storm

Erling Braut Haaland leverte en sensasjonell debut for Borussia Dortmund forrige lørdag. I kveld jakter han ny scoringer i hjemmekampen mot FC Köln.

Det er et meget interessant langoddsprogram vi har foran oss fredag. Norge spiller semifinale i håndball-EM mot Kroatia og i Bundesliga skal Erling Braut Haaland få sin første hjemmekamp med Borussia Dortmund etter sin elleville debut mot Augsburg forrige helg. I tillegg er det Super-G for gutta fra legendariske Kitzbühel og i Pokljuka er det verdenscup skiskyting 15 km for kvinner. På fotballfronten er det ellers FA-cup 4. runde i England denne helgen og fredag er det to kamper i denne. Så spilles det også kamper i både Serie A, La Liga og Ligue 1.

Borussia Dortmund - FC Köln - Erling Braut Haaland scorer minst to mål - 3,50 (spillestopp kl 20.25)

Borussia Dortmund snudde 1-3 til 5-3 seier borte mot Augsburg sist helg, i den første serierunden i Bundesliga etter en måneds vinterferie. Erling Braut Haaland fikk da sin debut etter 56 minutter på stillingen 1-3. 23 minutter senere hadde han scoret tre mål og Borussia Dortmund snudde kampen og vant 5-3. Dortmund er fortsatt på 4. plass med sju poeng opp til serieleder Leipzig. Totalt 5-3-0 på hjemmebane og fire av de fem seierskampene har seiersmarginen vært på to mål eller mer. Målforskjell 26-9.

Haaland er garantert i startoppstillingen fredag. Borussia Dortmund har scoret 26 mål på sine åtte første hjemmekamper. Det er over tre i snitt. Erling Braut Haaland rakk å score 16 seriemål for Salzburg på 14 kamper (11 fra start og tre som innbytter). I fire av de kampene scoret han mer enn ett mål. I gruppespillet i Champions League leverte han helt formidabelt for Salzburg. På seks kamper scoret han åtte mål og både i hjemmekampen mot Napoli (tap 2-3) og mot Genk (seier 6-2) scoret han hhv to og tre mål.

At Braut Haaland også tegner seg på scoringslisten fredag er svært sannsynlig. 1,55 er oddsen på at Braut Haaland scorer mål. De forsiktige kan prøve den varianten. De litt mer vågale setter heller pengene på at han scorer minst to mål, til spreke 3,50 i odds. Han skal tross alt i aksjon for et lag som har et snitt på 3,25 scoringer på sine åtte første hjemmekamper og fredag er det Braut Haaland som er spydspiss.

