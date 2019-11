Et gammelt Premier League-lag er sikker på lørdagskupongen

Lørdagens tippekupong består av seks kamper fra League One og seks kamper fra League Two. Bonuspotten ble som kjent delt ut på lørdagskupongen forrige helg. Nå øker den, men er likevel ikke på mer enn ca 700 000 kr. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Coventry — Rochdale

Coventry har spilt uavgjort i tre av de fire siste kampene, og dermed har Mark Robins' menn falt ned til sjetteplass på tabellen. The Skyblues håper å komme tilbake på vinnersporet mot et Rochdale-lag som sliter. Coventry spiller hjemmekampene sine på St Andrew's, hjemmebanen til Birmingham, etter at de ble kastet ut av Richo Arena.

De har funnet seg godt til rette i sitt nye «hjem». Coventry har nemlig bare tapt én hjemmekamp så langt denne sesongen. Fasiten viser seks seire på de åtte hjemmekamper. Kun Wycombe har tatt flere poeng på hjemmebane i League One enn Coventry. De sterke resultatene på hjemmebane skyldest først og fremst et bunnsolid forsvarsspill. Med seks innslupne mål, har de den nest beste defensive statistikken i ligaen.

Rochdale er ute av form. De har tapt de tre siste ligakampene, og de har også tapt tre av de fire siste bortekampene sine. Brian Barry-Murphy sine menn har sluppet inn 17 mål på bortebane hittil, og de har fått to mål eller flere i fleisen i fem av de åtte kampene. Rochdale får problemer her, tror jeg. Vertene er antakeligvis ubeseiret i syv kamper i alle turneringer etter denne kampen. Ikke vits å sløse med garderingene her. H.

2. Blackpool — AFC Wimbledon

Blackpool får besøk av AFC Wimbledon lørdag. Gjestene fra London er inne i en blindgate. De står uten seier i de fire siste ligakampene, men de har spilt uavgjort i de to siste kampene. Vertene har fått en god start på sesongen under manager Simon Grayson. Etter 17 serierunder ligger the Seasiders på åttendeplass, ett poeng bak Coventry som innehar den siste playoffplassen i øyeblikket.

Det er god stemning i Blackpool-garderoben om dagen. De har vunnet de tre siste kampene, og de har hatt et godt tak på AFC Wimbledon. Historien viser at vertene har vunnet de to siste hjemmekampene mot London-klubben, og AFC Wimbledon har ikke klart å score i de to siste kampene sine på Bloomfield Road. Før lørdagens hjemmekamp har Simon Grayson sine karer fire seire, to uavgjorte og to tap. Defensivt må de skjerpe seg. De har nemlig kun klart å holde nullen én gang på eget gress denne sesongen.

Mens Blackpool har vært stabile på hjemmebane, så har Wimbledon vært stabilt dårlige på bortebane. Det er faktisk ingen lag som har vært svakere enn dem på bortebane i ligaen så langt. De har tapt syv av åtte bortekamper før lørdagens kamp på Bloomfield Road. Laget ledes midlertidig av Glyn Hodges etter at Wally Downes fikk sparket i september. Han var da bøtelagt og utestengt av FA etter å ha innrømmet å ha brutt reglene for gambling. Problemet til Wimbledon er at de har vært for enklere å score på. De har sluppet inn 16 mål. Det er mye. Blackpool har heller ikke vært fantastiske defensivt, men de har ikke vært i nærheten av så dårlige som Wimbledon. Hjemmebanefordelen blir avgjørende. H.

3. Rotherham — Accrington Stanley

Rotherham tapte mot Lincoln i EFL Trophy-turneringen i midtuken, men utenom det feilskjæret så har Rotherham vist bra takter. De gikk videre i FA-cupen sist helg, og de slo Gillingham 3-0 i forrige serierunde på bortebane. Paul Warnes menn tapte sist gang de var i aksjon hjemme på New York Stadium. Da tapte de 0-1 mot Wycombe. Det var andre hjemmetapet på rad. Før det tapte de 1-2 mot opprykksjagende Oxford United. De har også hatt sterke resultater på eget gress. Rotherham slo blant annet Coventry 4-0 i starten av oktober.

Accrington Stanley har ikke fått en like god start på sesongen. Gjestene ligger helt nede på 19.-plass. Det har klabbet for dem offensivt. Laget har kun vunnet tre av de første 16 kampene. På bortebane har de vist positive tendenser. De har slått bunnlaget Southend og spilt uavgjort mot Coventry, Wycombe og Bristol Rovers. Det er vanskelig å bli klok på dem for oss tippere, men jeg synes ikke de har prestert bra nok på bortebane til å være en trussel for Rotherham. Stanley har gått målløs av banen i de tre siste kampene. Dette skal være en grei hjemmeseier. H.

4. Doncaster — Shrewsbury

Denne kampen er utsatt fordi Shrewsbury har tre spillere på landslagsoppdrag. Dermed blir denne trukket. Folkerekka viser fordelingen 49-27-24 lørdag morgen. HB.

5. Gillingham — Lincoln

Disse lagene er tabellnaboer på henhodsvis 16.- og 17.-plass. Begge lagene har tatt 18 poeng så langt, men Gillingham har bedre målforskjell enn gjestene. Etter å ha slått U21-laget til Tottenham i EFL Trophy-turneringen på tirsdag, jakter Gillingham sin andre seier på rad når Lincoln kommer til Priestfield. The Gills har vist fin form den siste uken. De overrasket med å spille uavgjort mot Sunderland i FA-cupen, og skal ut i omkamp i neste uke, men de har tapt de to siste hjemmekampene i ligaen. Først tapte de 1-2 mot Peterborough, og deretter ble det 0-3-tap mot Rotherham.

Steve Evans' menn har scoret respektable 14 mål på åtte kamper på Priestfield, men de har sjelden klart å holde tett bakover. Gillingham har vunnet seks av de åtte siste kampene mot Lincoln. Da disse lagene møttes i april vant Gillingham 4-0 på bortebane.

Lincoln står uten seier i de fire siste kampene. Gjestene håper å ta sin første ligaseier siden første helgen i oktober. Heldigvis for Gillingham har Lincoln kun vunnet én av åtte bortekamper så langt denne sesongen. Den kom tidlig i august mot Rotherham. Lincolln har spilt uavgjort i to av de fire siste kampene. De kan klare å få med seg poeng herfra. HU

6. Bolton — Milton Keynes Dons

Bolton rykket ned fra Championship sist sesong og startet League One-sesongen med tolv minuspoeng på grunn av økonomisk rot, men laget har vist voldsom fremgang de siste ukene. Keith Hill har fått sving på det unge laget, og de står med to seire på rad i ligaen før hjemmekampen mot MK Dons.

Stemningen på Macron Stadium er bedre nå, og the Trotters vil med seier mot MK Dons ha plusspoeng. Etter en brukbar start på sesongen, hvor de vant fire av de syv første kampene, er gjestene nå i dyp krise. De har tapt åtte av de ni siste kampene, og står med fem strake tap før bortekampen mot bunnkollega Bolton. MK Dons har bare vunnet én av syv bortekamper, og de har gått måløse av banen i de tre siste. De dårlige resultatene på bortebane styrker neppe selvtilliten før de tar turen norover til Bolton.

Bolton er nok fortsatt litt undervurdert. Jeg sier ikke at de er knakandes gode, men de viser fremskritt, særlig offensivt. De har scoret tre mål på de to siste hjemmekampene. Det er et varsku for MK Dons. Hjemmelaget taper ikke her. HU.

7. Forest Green — Plymouth

Det er fortsatt 30 serierunder igjen av League Two-sesongen, men et hvert lag som topper tabellen når en tredjedel av kampene er spilt vet at de har skaffet seg et perfekt utgangspunkt for å nå målene de har satt seg. Forest Green Rovers har blitt bedre år for år etter at de rykket opp til Football League, men de færreste hadde forventet at de skulle klamrer seg fast til tabelltoppen i League Two etter 16 serierunder. Det er likevel ikke et sjokk, for klubben har finansene i orden, og på banen har de vært solide defensivt. Forest Green har kun sluppet inn fem mål hjemme på The New Lawn denne sesongen. Det er noe av grunnlaget for suksessen.

Lørdagens motstander er Plymouth. De rykket ned til League Two før denne sesongen, og de har skuffet så langt. Plymouth har slitt på bortebane, hvor de bare har sanket åtte poeng på åtte kamper. Det er ikke godt nok til å være med i opprykkskampen. Før helgens kamper er Plymouth fire poeng bak Newport som innehar den siste playoffplassen. De trenger sårt tre poeng for at gapet opp til lagene i playoffsonen ikke skal bli for stor, men jeg tviler på at de klarer å vinne på The New Lawn. Rovers harvertene passe seg den beste defensive statistikken i ligaen, og det er sjeden at de slipper inn mål foran egne fans.

Forest Green har ikke tapt noen av sine syv siste hjemmekamper, men før eller siden går de på et hjemmetap igjen. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Northampton — Crewe

Selv om det er sagt at sesongen er et maraton, og ikke en sprint, så skader det ikke å starte bra. Crewe Alexandra har overrasket positivt i League Two. De er oppe på fjerdepass, og har kun ett poeng opp til serieleder Forest Green.

Northampton var ustabil i starten av sesongen, for å si det mildt. De tapte annenhver kamp en stund, men nå er de i ferd med å finne formen - og stabiliteten. De har vunnet tre av de fire siste ligakampene og de har scoret to ganger i alle de fire matchene Slik Crewe har spilt nå, mener jeg de kan slå et hvilket som helst lag i League Two nå.

Crew Alexandra kommer til Sixfields Stadium i glimrende form, selv om de tapte den siste kampen. De var ubeseiret i de syv ligakampene før tapet. Gjestene har den nest beste bortestatistikken på bortebane i ligaen. Står med 5-1-1. Crew er sterke nok til å få med seg poeng fra denne kampen, men det blir ikke enkelt. Denne kampen blir sannsynligvis jevnspilt. Det er vanskelig å peke ut en vinner. Derfor bruker vi helgarderingen. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

9. Port Vale — Carlisle

Robbie Wiliams sin favorittklubb, Port Vale, er i kanonform. De har vunnet de tre siste kampene, og de har nå spilt seks kamper i alle turneringer uten å tape. Samtidig er det interessant at verter har unngått tap i de ni siste hjemmekampene. Port Vale er faktisk det eneste laget i Ligue 2 som er ubeseriet hjemme denne sesongen. John Askey’s menn har ikke akkurat bøttet inn mål hjemme på Vale Park, men de har stengt igjen bakover. I snitt har de kun sluppet inn 0,75 må per hjemmekamp.

Carlisle på sin side har ikke levert på bortebane. De har kun vunnet to av åtte bortekamper, og de har sluppet inn 14 mål på fremmed gress. Offensivt har de ikke fått det til å fungere, og i tre av de åtte kampene har de ikke klart å få balen i mål. De har kun scoret én gang på de siste 270 minuttene med League Two-fotball, og det inngir ikke til tillit hos tipperne. Når statistikken avslører at Carlisle har sluppet inn mål i alle bortekampene denne sesongen, er det ingen grunn til å bruke gardering her. Port Vale skal ta tre poeng. H

10. Leyton Orient — Scunthorpe

Leyton Orient rykket opp igjen til Football League etter sist sesong, men sesongoppkjøringen ble ikke slik de hadde planlagt. Leyton Orient-manager Justin Edinburgh døde nemlig under tragiske omstendigheter i juni. 49-åringen døde av hjertestans da han skulle se Champions League-finalen mellom sin gamle klubb Tottenham og Liverpool i Madrid. Det har preget hele klubben i oppkjøringen til sesongen. Orient-spillerne har manglet den entusiasmen og gøden som gjerne kjennetegner nyopprykkede lag.

I starten av oktober virket det som Orient var på gang, men nå står de med tre kamper på rad uten seier. Lørdagens gjester, Scunthorpe, har også hatt en treg start på sesongen, men de har vist tegn til bedring i de siste par ukene. Bortelaget har kommet seg vekk fra nedrykksstreken, men de har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. Begge lagene har mye å bevise. Sounthorpe har vunnet syv av de siste ni mot Leyton Orient, og jeg tror de får pyntet på den dystre bortestatistikken. B.

11. Exeter — Cheltenham

Med tre tap på de fire siste ligakampene, har det ikke akkurat vært den beste måneden for Exeter City så langt. De dominerte sørkyst-derbyet mot Plymouth Argyle for noen uker siden og vant 4-0, men utenom den seieren har det vært lite å feire. Siden formen har sviktet, har laget falt ned på femteplas og de står nå i fare for å falle ut av playoffsonen.

Cheltenham Town kommer til St James Park som formlaget i League Two The Robins har tatt 17 poeng på de siste åtte ligakampene, og selv om de tapte den siste ligakampen har de fortsatt muligheten til å klatre til topps på tabellen med tre poeng mot Exeter. Selv om disse to lagene viser motsatt formkurver, så blir ikke lørdagens kamp noen walkover for Cheltenham. De har nemlig ikke klart å slå Exeter på de ti siste forsøkene De må bryte den negative trenden de skal henge med helt i toppen. The Robins er full av selvtillit, og den gode defensive organiseringen har gitt dem en grunnmur å bygge videre på. Dette er en toppkamp som blir tett og jevn. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Salford — Swindon

Nyopprykkede Salford viser strålende form i League Two. Laget som er eid av de tidligere Manchester United-stjernene David Beckham, Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky er ubeseiret i de fem siste kampene.

De er på ellevteplass etter 17 serierunder, noe som er en bra start for et nyopprykket lag, men klubben hadde nok håpet på å ligge enda høyere på tabellen med tanke på de økonomiske musklene den har. I tillegg til de tidligere United-profilene har også forretningsmannen Peter Lim eierandeler i klubben. Salford har ikke fått det til å klaffe hjemme på Peninsula Stadium, hvor de står med 3-3-2 og 7-9 i målforskjell. Det er bare bunnlaget i League Two, Walsall, som har scoret færre mål på hjemmebane enn Salford. Det kan ikke manager Graham Alexander være fornøyd med. Defensivt har de vist bedre takter. Ni innslupne mål på åtte kamper er respektabelt. De har holdt nullen tre ganger, og de har kun sluppet inn mer enn ett mål to ganger.

Swindon har tre seire på rad før lørdagens kamp, og de har levert bra resultater på bortebane. Står med 4-2-2 på bortebane, og det gjør dem til det tredje beste bortelaget i ligaen. De er også det laget som scorer mest på bortebane i League Two. Før lørdagens match har de scoret 15 mål, men de har vært så som så bakover, hvor de har sluppet inn ni mål.

Salford har kun tre poeng opp til en playoffplass, og de er i fin form. Swindon har tapt to av de tre siste bortekampene. Stoler på vertene. H.

