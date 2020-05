Et heltmodig comeback i gamleklubben, Klopp-krangel og en traumatisk tragedie: Dette er historien om Jakub Blaszczykowski

Den polske toppdivisjonens største profil er også en av nasjonens største helter. Men gjennom hele sitt liv har Jakub Blaszczykowski båret på en tragedie.

Nettavisen Direktesport og Amedia har sikret rettighetene til å vise kamper fra den polske eliteserien, bedre kjent som Ekstraklasa.

Seriens største profil er også mannen med et av fotballens vanskeligste navn å stave, nemlig Jakub Blaszczykowski. Det er kanskje ikke rart han har fått kallenavnet Kuba.

I godt over et tiår har Polen pumpet ut noen av verdens fremste spillere, og servert dem til europeiske toppklubber som gastronomiske herligheter.

Enten det er indrefileten Robert Lewandowski, som ofte heves frem som verdens beste spiss, mens gryteretten Piotr Ziellinski byr på litt for enhver smak i Napoli.

Lukasz Piszczek i Borussia Dortmund har vært polsk fotballs tacofredag: ikke alltid like spennende, men alltid brakt frem et smil.

Den kanskje mest smaksrike og utfordrende av polsk fotballs råvarer er uansett Jakub Blaszczykowski.

Men veien frem til polsk fotballs kanskje fremste delikatesse er en historie bundet opp mot en forferdelig tragedie.

En tragedie som vil få selv de tøffeste av oss til å sitte igjen med dårlig smak i munnen.

- Kommer aldri til å forstår hvorfor det skjedde

I september 1996 opplevde nemlig 10 år gamle Blaszczykowski det verste et barn kan oppleve

Han var vitne til at hans far, Zygmunt, knivstakk og drepte hans mor, Anna.

Den grusomme hendelsen påvirket Jakub i så stor grad at han ikke ville forlate senga si de neste fem dagene fordi han levde med traumene og bildene av det han hadde sett.

Hans far døde i fengsel etter å ha sittet inne i 15 år, og de to snakket ikke sammen etter drapet. Blaszczykowski bestemte seg for å gå i begravelsen til sin far i 2012.

- Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor det skjedde. Jeg spør meg selv «hvorfor?» Jeg må leve med dette resten av livet mitt, fortalte Blaszczykowski i et intervju flere år senere.

ONKEL: Jerzy Brzeczek ble en viktig mann i karrieren til Kuba. Foto: Hans Punz (AFP)

- Tidligere i livet var ikke dette noe jeg ville snakke om. Jeg har prøvd å glemme, men jeg klarer ikke. Men nå er jeg moden nok til å snakke om det.

Etter morens død og farens fengsling flyttet han og broren til byen Truskolasy med deres bestemor, Felicje. Hun skulle vise seg å bli deres store redning.

Hun tok brødreparet inn i sitt hjem, og fulgte omsider med når Jakub til slutt skulle få sin mulighet i polsk fotball. En historie hevder at hun til og med så kamper av motstanderne til Jakub, i håp om at de skulle avgi poeng i favør hennes barnebarn.

For takket være Jerzy Brzeczek, broren til Jakubs mor, hadde Blaszczykowski ikke bare en dedikert bestemor. Han hadde også sin egen mentor. Onkel Jerzy er i dag treneren for det polske landslaget, og er mannen som så talentet i sin nevø.

Selv fikk nemlig Brzeczek 42 landskamper for Polen, og var innom Ekstraklasa-lag som Lech Poznan og Górnik Zabrze i løpet av sin karriere.

Han var mannen som overtalte Blaszczykowski til å fortsette med karrieren da han som guttespiller brakk et bein i foten, og bestemte seg for å legge skoene på hylla.

- Jeg fortalte om mine skader og sammenbrudd. Om hvordan mine bein gjorde vondt etter trening, og hvor lei jeg var av å pendle til treninger, forklarte den nåværende polske landslagssjefen.

Det var også Brzeczek som var den første til å se talentet nevøen hadde da han spilte i den polske fjerdedivisjonen. Dermed ledet det til et prøvespill for stormakten Wisla Krakow.

- En av oss

I den polske storbyen skal det uansett ikke ha vært spesielt enkelt for Blaszczykowski å overbevise. Onde tunger skal ha hatt det til at hadde det ikke vært for onkel Jerzy, hadde han aldri fått forsøke seg.

Historien skal ha det til at han kom sent til sin første trening grunnet vanskelig føre, men 19-åringen skal ha vært såpass innbitt på å overbevise at han leverte noe helt uventet.

Såpass imponert ble trener Werner Liczka at han nektet å la angriperen gå uten å vite at han hadde sikret seg ham:

- Hvordan spilte han her i fjerdedivisjon? Jeg kunne ikke tro det. Etter en halvtime visste jeg at jeg ville at han skulle bli her. Jeg hadde aldri sett en 19-åring fra et amatørlag som ikke bare hadde talent, men en slik kvalitet. Det var et mirakel, fortalte Liczka i et intervju med Sportowe Fakty.

Han ble en viktig spiller i Wisla-laget som vant serien i 2004/2005, og endte på andreplass i 2005/2006-sesongen, og ble raskt en av supporternes virkelig store yndlinger.

TIDLIG I KARRIEREN: Jakub Blaszczykowski har lenge vært viktig for polsk fotball. Her i duell med Morten Gamst Pedersen i 2011. Foto: Francisco Leong (AFP)

Det skal ikke bare ha vært Blaszczykowski sitt harde arbeid på banen som imponerte supporterne, men også hans tydelige forståelse av pengenes verdi.

For der flere av de unge spillerne tidligere hadde latt stjernestatusen gå til hodet, bestemte han seg for å investere pengene i en leilighet i Krakow for å ha ting mest mulig stabilt.

Det hadde nemlig kommet frem at Blaszczykowski, fordi han hadde signert fra en klubb i fjerdedivisjon, tjente åtte ganger mindre enn en vanlig reservelagsspiller i Wisla Krakow.

- Dersom jeg tenkte på slike ting, ville karrieren min ha gått en annen vei. Jeg er fornøyd med det jeg har, jeg har nok liv, forklarte Blaszczykowski i samme sak.

Dermed gikk Blaszczykowski over til å etter hvert få kjælenavnet «Kuba», et vanlig kallenavn for polske menn ved navn «Jakub» eller «Jakuba».

- Vi behandler ikke Kuba som en vanlig fotballspiller, han er en av oss, sa Marcin Kempsty, redaktøren for fanzinet «Forza Wisla» i en sak publisert hos sport.pl.

- Hvis du tror det, så er du gal!

Etter hvert viste det seg at Blaszczykowski ble for vanskelig å holde på for Wisla Krakow. For etter å ha debutert på landslaget, hadde karrieren skutt såpass fart at han i 2007 fikk muligheten til å signere for Borussia Dortmund.

Da han ble byttet ut i sin siste kamp tok han av seg Wisla-drakta, og viste frem en t-skjorte med påskriften «Jeszcze tu wroce», som på norsk blir: jeg kommer tilbake.

Sammen med typer som Robert Lewandowski og Lukasz Piszczek ble han del av den polske trioen som i flere år var en del av stammen til Jürgen Klopps superlag.

Ispedd typer som Neven Subotic, Nuri Sahin, Ilkay Gündogan og Shinji Kagawa satt man igjen med ikke bare talentfulle fotballspillere, men også karakterer av en annen klasse.

Og høyresiden tilhørte Blaszczykowski, som suste opp og ned langs flanken og leverte målpoeng for Klopps mannskap.

STJERNE: Kuba hadde flere fantastiske øyeblikk i Dortmund. Foto: Frank Augstein (AP)

I 2010/2011-sesongen, i Blaszczykowskis tredje sesong i Dortmund, skulle laget endelig velte Bayern München ned fra tronen. Selv om det kun ble tre scoringer hadde arbeidsjernet fra Polen virkelig blitt en av supporternes store favoritter.

Det var øyeblikks magi fra polakken, der det store høydepunktet var en utsøkt scoring mot Bayern i 2008/2009-sesongen, men det var i stor grad arbeidsinnsatsen som gjorde han til en superstjerne i klubben.

Dette ble enda tydeligere i 2011/2012-sesongen da «gegenpressing» ble et verdenskjent begrep, og Klopps voldsomt offensive gjenvinningspress, og høyoktan angrep, ledet klubben til både seier i den tyske Bundesligaen og den tyske cupen.

Spillere som Mario Götze, Robert Lewandowski og Shinji Kagawa var kanskje de man snakket mest om, men Blaszczykowski var en av lagets mest vitale i den perioden.

Det skal dog ikke ha vært spesielt god stemning mellom polakken og trener Klopp, innrømmet Liverpool-treneren i en podcast i mai 2020.

Blaszczykowski skal nemlig ikke ha vært spesielt mottakelig til at unggutten Götze var på vei fremover i laget:

- Han hadde gjort et intervju med sin nasjonale presse da han ikke hadde startet på to kamper, og klaget over dette, forklarte Klopp i podcasten.

IKKE ALLTID GOD STEMNING: Jakub Blaszczykowski og Jürgen Klopp hadde sine krangler i Borussia Dortmund. Foto: Michael Probst (AP)

- Jeg sa «Kuba, jeg er bra for deg, kanskje det har vært noen oversettelsesfeil, så fortell oss: hva er det du gjør?» Han likte ikke det noe særlig, sa suksesstreneren.

Da det kom frem at Blaszczykowski ikke var spesielt fornøyd med rollen han hadde fått grunnet inntoget til Götze, steilet den tyske treneren:

- Jeg sa «dersom du tror du ikke spiller fordi vi har en 18-åring her, så er du gal! Du må trene bedre, da skal du få spille». Og det var det som skjedde.

Sesongen 2013/2014 startet bra med seier over Bayern i den tyske supercupen, og derbymål mot erkerival Schalke 04, men i februar 2014 røk Blaszczykowski korsbåndet og sesongen var over.

På sett og vis ble det også enden på visa i Dortmund som senere byttet ut Klopp med Thomas Tuchel. Etter et låneopphold i italienske Fiorentina gikk veien videre til Wolfsburg.

Supportergalskap og en fransk svindler

Mellom 2016 og 2019 var den polske yndlingen i klubben som mot slutten av 2000-tallet og starten av 2010-tallet virkelig truet hegemoniet til Bayern og Dortmund.

Da Blaszczykowski ankom var situasjonen en annen, og på sine to første sesonger i klubben endte det med at han måtte spille playoff for å unngå nedrykk til 2. Bundesliga.

Men om han slet i Tyskland, var det en annen klubb som slet enda mer: Wisla Krakow.

I 2016 hadde nemlig klubbens tidligere eier, mogulen Boguslaw Cupial, bestemt seg for å selge klubben etter at han selv havnet i økonomiske problemer. Den nye eieren gjorde, ifølge New York Times, klubben om til en paraplyorganisasjon for flere idretter.

Det kom fort til overflaten at den nye eieren ikke engang eide nåla i veggen, og dermed var klubben ute til salgs igjen. For én polsk zloty ble klubben solgt til de som alltid hadde vært der: supporterne.

Problemet her var at det var de mest radikale supporterne, kjent som «The Sharks», som tok kontroll over klubben. En herremann ved navn Marzena Sarapata ble satt inn som ny president, men over han hang mistanker om at han var supporternes nikkedukke.

Noen måneder inn i dette prosjektet ble lederen for den radikale supportergruppen, Pawel Michalski, etterlyst for flere kriminelle handlinger, og klubben stod igjen på bar bakke. Problemene med supporterne gjorde også at man slet med å finne en ny investor.

DEDIKERTE: Wisla Krakow-supporterne er blant de mest dedikerte i Polen. Her i en kamp i 2011 på Craven Cottage mot Fulham. Foto: Glyn Kirk (AFP)

En av de villere historiene her er da en franskmann ved navn Vanna Ly virket å ville gå inn i klubben, og hadde fått med seg et britisk investorselskap. Det hadde uansett ulmet lenge rundt Ly.

Han hadde ankommet Krakow med et billig flyselskap, hadde ikke villet la seg intervjue og plutselig sluttet han å svare på telefonen, selv etter at kjøpskontrakten var signert.

Klubben lå med brukket rygg og ved starten av 2019 ble de fratatt lisensen til å spille kamper fordi spillere stod ubetalt, og økonomien var katastrofal.

Da ringte det plutselig i telefonen til president til Rafal Wislocki. I andre enden satt Jakub Blaszczykowski, som ikke lenger hadde en fremtid i Wolfsburg. Det var på tide å redde moderklubben.





500 zloty

Sammen med to investorer gikk han inn i klubben, og betalte 300.000 euro av sine egne penger for å dekke opp for de utestående betalingene til spillerne i klubben, og etter hvert ble det også klart at klubben hadde skaffet nok penger til å få tilbake ligalisensen.

Det gjorde at også Blaszczykowski kunne kaste seg på lasset, og etter at kontrakten ble brutt med Wolfsburg holdt han løftet sitt: han var tilbake.

- Ringen er sluttet. Det er godt å være tilbake, skrev Blaszczykowski på sin Instagram-profil da han stolt viste frem sin nye Wisla Krakow-drakt.

Det var bare ett problem: han hadde bestemt seg for at han ikke ønsket å ta betaling fra gamleklubben, og ønsket å spille gratis. Man fant fort ut at dette var i mot ligaens reglement.

Løsning? Blaszczykowski og Wisla ble enige om at han skulle tjene 500 zloty i uka (rundt 1200 kroner etter dagens kurs), som var den absolutte minstelønnen. Disse pengene ble igjen donert til et barnehjem i byen.

- Han er en vanvittig jordnær person, og nå gir han vekk de to tingene som aldri har betydd noen ting i hans karriere: materialismen og pengene, sa Jaroslaw Kroelski, en av de andre investorene i Wisla, etter at løsningen ble klar.

I april ble det også klart at Blaszczykowski går inn som deleier av klubben sammen med Kroelski og Tomasz Jazdzynski.

I 2018/2019-sesongen hadde Wisla Krakow et gjennomsnitt på nesten 16.000 supportere hver kamp, kun slått av Legia Warszawa, som hadde nesten 17.500. Klubben styrte unna nedrykk, og endte til slutt på 9. plass.

Før korona-krisen satte inn lå klubben på 13. plass, men kaptein Kuba står med fem scoringer og to målgivende på sine 13 kamper for klubben.

Selv i krisen har Blaszczykowski vist seg som en av nasjonens absolutt største ledere, skriver journalist Maciej Kmita i Sportowe Fakty:

- Ikke alle helter ikler seg kappe, noen av dem bærer Wisla Krakow-drakt, innleder han sin kommentar fra mars.

Blaszczykowski donerte nemlig 400.000 zloty av egen lomme til hjelp under COVID-19-krisen, og var dermed den første polske spilleren som hadde kommet med sitt bidrag mot krisen.

Han skriver også at det var Blaszczykowski som snakket spillernes sak om å få stoppet kampene i Ekstraklasa i perioden der pandemien herjet som mest. I et langt innlegg på sin Facebook-konto la legenden, med 108 landskamper for Polen, ut begrunnelsen for hvorfor spillerne ikke kunne spille:

- I møte med en så alvorlig trussel som koronaviruset, har vi alle et stort ansvar nå. Ikke bare for helsen til oss spillere og ansatte, men også, fremfor alt, deres familier og mennesker i nærmiljøet, skriver Blaszczykowski.

Resultatet ble omsider at den polske toppdivisjonen ble stoppet.

- Jeg ønsker at polsk fotball skal bære ansiktet til Blaszczykowski. Jeg ønsker ikke sirkusutøvere som sjonglerer doruller eller kaster pannekaker, skriver Kmita videre i sin kommentar, og retter et skudd til typer som Arkadiuz Milik og Robert Lewandowski.

For kanskje de er større stjerner for den europeiske fotballsupportere. I Polen er det ingen som er større enn Jakub Blaszczykowski.

TIL DEG, MAMMA: Jakub Blaszczykowski dedikerer alle sine mål til moren. Foto: Philippe Desmazes (AFP)

Men kanskje er det en annen person som skal ha æren for at Jakub Blaszczykowski kanskje er polsk fotballs aller største helt:

- Min mor våker over meg, sa Blaszczykowski etter scoringen mot Russland under EM i 2012.

Ser man tydelig på de aller fleste scoringer Blaszczykowski har satt i sin karriere, vil du legge merke til at han enten peker eller ser opp mot himmelen.

Scoringene er nemlig dedikert til hans mor.

- Jeg har hatt det vanskelig i livet, men jeg har overvunnet alt, og jeg føler at det er fordi hun er der, og passer på meg.

Kilder: London Evening Standard, Gazeta.pl, FourFourTwo, Bundesliga, Goal, Transfermarkt, BVB.de, DW, YouTube, Sportowe Fakty, The New York Times, These Football Times, Twitter, Instagram, Ekstraklasa, Blaszczykowskis Facebook-konto.