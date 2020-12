Et presset Strømsgodset må begynne å vinne kamper

Strømsgodset ligger utsatt til på Eliteserie-tabellen og trenger tre poeng når FK Haugesund gjester Marienlyst søndag.

0-5-5 på de siste ti kampene er tallenes tydelige klare for Strømsgodset. Det er med andre ord på høy tid med en trepoenger for det nedrykkstruede laget fra Drammen.

Strømsgodset ligger utsatt til på tabellen og har faktisk ikke vunnet siden de slo nettopp Haugesund 3-2 på bortebane tilbake i midten av august. Fasiten siste ti viser 0-5-5 for Henrik Pedersens lag der sist helgs 1-2 tap borte mot Kristiansund BK var lagets femte strake nederlag. Det plasserer laget på kvalikplassen med 24 poeng før denne, der de har én kamp til gode på lagene rundt seg på tabellen noe som kan vise seg å bli avgjørende. 3-5-5 hjemme på Marienlyst. To poeng skiller opp til Start på trygg grunn før denne runden. Parr er ute med skade. Det endte 3-2 her på åpningsdagen i fjor.

FK Haugesund reddet ett poeng i hjemmemøtet med nestjumboen Mjøndalen onsdag kveld takket være Fredrik Pallesen Knudsens utligningsmål like før slutt. Laget ligger dermed på 9. plass med 35 poeng før turen til Drammen søndag og kan så smått begynne å belage seg på en ny sesong i Eliteserien. 4-2-7 på reisende fot. Stølås er tilbake fra sin karantene her, mens sentrale Sandberg har stått over de siste kampene med en skade.

Det er på høy tid hardt pressede Strømsgodset vinner. Vi prøver H i Drammen søndag kveld.

