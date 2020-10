Et svekket Liverpool står ugardert på midtukekupongen

Til tross for flere tunge fravær, tror vi Liverpool vinner kveldens bortekamp mot Ajax. Liverpool blir en av våre sikre på midtukekupongen.

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra første runde i gruppespillet i Champions League, fem kamper fra engelsk Championship og en kamp fra spansk Segunda som dessverre kommer til å bli trukket. Bonuspotten ble utløst på søndagens meget vanskelige tippekupong og er således på "kun" 120 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40.





1. Ajax - Liverpool

Første runde i gruppespillet i Champions League. FC Midtjylland og Atalanta de to øvrige lagene i denne gruppen.

Ajax var på vei mot en sensasjonell finaleplass i 2018/19-utgaven av Champions League. Ledet tidlig 2-0 mot Tottenham i returkampen hjemme og det stod 2-2 inn i overtiden. Men Lucas Mouras tredje mål for Tottenham, sendte Tottenham til finalen. Mistet profilene Matthis De Jong og Frenkie de Jong etter den sesongen. Endte på 3. plass i gruppespillet forrige sesong og røk deretter ut i 16-delsfinalen mot Getafe i Europa League. Før denne sesongen er Hakim Ziyech og Donny van de Beek nye profiler som er blitt solgt. Har innledet med 4-0-1 i Eredivisie denne sesongen. Spissen Anony (tre seriemål hittil) mister kampen for Ajax.

Liverpool må klare seg uten forsvarssjef Virgil van Dijk i mange måneder fremover og førstekeeper Allison er fortsatt ute. Heller ikke Thiago eller Joel Matip er med til Amsterdam. Men bortsett fra den helt usannsynlige bortekampen mot Aston Villa for drøye tre uker siden, har Liverpool levert solid i Premier League hittil med 3-1-1 på sine fem første seriekamper.

Ajax er ikke nærheten av den samme slagkraften de hadde for to sesonger siden og Liverpool må ha veldig gode vinnersjanser i denne. B.

2. Manchester City - Porto

Første runde i gruppespillet i Champions League. Marseille og Olympiakos de to øvrige lagene i denne gruppen.

Manchester City lyktes ikke med å vinne Champions League denne gang heller. Røk meget skuffende 1-3 mot Lyon i kvartfinalen som ble spilt i midten av august. Pep Guardiola prøver igjen denne sesongen. Bortsett fra det oppsiktsvekkende 2-5 tapet hjemme for Leicester i andre serierunde, har City fått en bra start på Premier League. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte og Benjamin Mendy rekker ikke kveldens kamp.

Porto har som vanlig solgt unna flere av sine største stjerner før sesongen. Fabio Silva er solgt til Wolverhampton, mens Alex Telles er solgt til Manchester United. Var ikke engang med i gruppespillet i Champions League forrige sesong, men vant sin gruppe i Europa League for så å bli utslått av Bayer Leverkusen i 16-delsfinalen. Sesongen 2018/19 tok Porto seg til kvartfinalen i Champions League, da ble det bråstopp mot Liverpool. 2-1-1 på de fire første seriekampene i hjemlig serie. Ivan Marcano og Mouhamed Mbaye er de viktigste fraværene for Porto.

Manchester City blir midtukekupongens største favoritt og normalt skal det grei skuring for hjemmelaget. H.

3. Bayern München - Atletico Madrid

Første runde i gruppespillet i Champions League. RB Salzburg og Lokomotiv Moskva de to øvrige lagene i denne gruppen.

Bayern München med en maktdemonstrasjon i sommerens sluttspill i Champions League og tok en meget fortjent finaleseier mot Paris Saint-Germain. Hadde et feilskjær borte mot Hoffenheim i andre serierunde av Bundesligsa for drøye tre uker siden (1-4 tap). Men de tre øvrige er alle vunnet. Serge Gnabry har testet positivt for Covid-19 og er ute, det samme gjelder for Leroy Sane som er skadet.

Atletico Madrid slo ut Liverpool i åttedelsfinalen forrige sesong, men tapte deretter litt overraskende 1-2 for tyske RB Leipzig i kvartfinalen. Sesongen før ble det exit i åttedelsfinalen mot Juventus. Luis Suarez er en meget spennende tilvekst og sammen med Diego Costa er det solid med fysisk kraft for Atletico på topp. Er ubeseiret i hjemlig liga etter fire spilte seriekamper med 2-2-0. Viktige Saul er ute for bortelaget, mens stopperkjempen Jose Gimenez fortsatt ikke har vært på banen for Atletico denne sesongen.

Bayern München er nesten ustoppelige hjemme på Allianz Arena og får full tillit. H.

4. Inter - Borussia Mönchengladbach

Første runde i gruppespillet i Champions League. Real Madrid og Shaktar Donetsk de to øvrige lagene i denne gruppen.

Skuffende utfall for Inter i Champions League forrige sesong med kun tredjeplass og sju poeng i sin gruppe. Tok seg deretter til finale i Europa League, der ble de tap for Sevilla. Søndag ble det 1-2 tap mot AC Milan i det prestifylte byderbyet i Serie A. Der har laget startet med 2-1-1 på de fire første seriekampene. Milan Skriniar, Ashley Young, Ionut Radu og Roberto Gagliaridini har alle testet positivt for Covid-19 og er ute. Matias Vecino er fortsatt skadet.

Borussia Mönchengladbach har ikke kvalifisert seg for gruppespillet i Champions League de tre foregående sesongene. Var sist med i gruppespillet i CL sesongen 2016/17, da ble det tredjeplass i gruppe med Barcelona og Manchester City. Klarte ikke å ta seg videre fra gruppespillet i Europa League forrige sesong. Moderat åpning i Bundesliga denne sesongen med 1-2-1 på de fire første seriekampene. Bortelaget har flere usikre spilllere.

Inter skal naturligvis stå som klare favoritter i kraft av hjemmebane, og under tvil lar vi denne stå ugardert. H.

5. FC Midtjylland - Atalanta

Første runde i gruppespillet i Champions League. Ajax og Liverpool de to øvrige lagene i denne gruppen.

Etter en imponerende 4-1 seier i returkampen hjemme mot tsjekkiske Slavia Praha tok FC Midtjylland seg til gruppespillet. Har overtatt tronen fra FC København som Danmarks beste lag. Innledet denne sesongen med 0-2 tap borte for Sønderjyske, men har deretter tatt ti poeng på de fire neste seriekampene. Oliver Olsen og Kristian Riis er begge ute til kveldens kamp.

Atalanta med vanvittige 98 scoringer i Serie A forrige sesong og var også mestscorende i Serie A sesongen før der igjen. Endte på en flott 3. plass forrige sesong og tok seg helt til kvartfinalen i Champions League i sommer. Der ble det 1-2 tap mot Paris Saint-Germain. Etter å ha innledet med tre strake seire i Serie A, ble det bråstopp lørdag med 1-4 tap borte mot Napoli. Men scoringsformen sitter i med 14 scoringer på de fire første seriekampene. Ingen spesielle fravær for Atalanta.

Atalanta røk 0-4 borte mot Dinamo Zagreb i første gruppespillkamp forrige sesong, og er nok mye bedre forberedt denne gang. Vi tror ikke på noe dansk mirakel her. UB.

6. Olympiakos - Marseille

Første runde i gruppespillet i Champions League. Manchester City og Porto de to øvrige lagene i denne gruppen.

Olympiakos endte på 3. plass i sin gruppe i Champions League forrige sesong. Totalt ble det fire poeng i gruppe med blant annet Bayern München og Tottenham. Tapte kun 2-3 hjemme for Bayern da og holdt Tottenham til 2-2 på eget gress. 13-1-1 og 16-1-1 på hjemmebane i gresk serie de to foregående sesongene og innledet denne sesongen med seier i sine tre første hjemmekamper.

Marseille gjør sitt første gruppespill i Champions League siden 2011/12-sesongen og har heller ikke vært med i gruppespillet i Europa League de to foregående sesongene. Men tok seg helt til finalen i Europa League sesongen 2017/18. Da endte det med 0-3 tap mot Sevilla i finalen. Har allerede spilt sju seriekamper i Ligue 1 denne sesongen og står med 3-3-1 på disse.

Olympiakos er et meget sterkt hjemmelag og Marseille skal slite for å vinne denne første gruppespillkampen. HU.

7. Queens Park Rangers - Preston

De fem neste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra Championship der det er midtukerunde denne uken.

Kun ett tap på de fem første seriekampene for QPR, men samtidig kun en seier. Solide bortepoeng mot hhv Sheffield Wednesday og Bournemouth i de to siste og delte også poengene hjemme mot Middlesbrough tredje sist. Den eneste seieren kom i seriepremieren hjemme mot Nottingham Forest (2-0). Ustabile 9-5-9 hjemme på Loftus Road forrige sesong. Viktige Luke Amos pådro seg en kneskade mot Bournemouth lørdag og rekker ikke kveldens kamp.

Preston med en solid niendeplass forrige sesong, men står med kun fire poeng på sine fem første seriekamper denne sesongen. Er normalt stødige hjemme på Deepdale, men har faktisk tapt samtlige tre hjemmekamper denne sesongen. Samtidig har laget tatt fire poeng på sine to første bortekamper. Og seieren kom mot Brentford for drøye tre uker siden. Lå da under 0-2 til pause, men snudde overraskende til 4-2 seier etter en knallsterk 2. omgang. Preston kan mer eller mindre stille skadefritt.

Vi merkes oss at Preston har vunnet tre av de fire siste på Loftus Road og onsdag morgen er QPR markert på drøye 55 prosent. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

8. Cardiff - Bournemouth

Oppgjør mellom to av lagene som er ventet å kjempe i toppen. Cardiff har tapt begge sine to første hjemmekamper, men er fortsatt ubeseiret på bortebane etter lørdagens sterke 1-0 seier mot Preston. Sju poeng på de tre første bortekampene er sterkt. Solide 11-9-3 på hjemmebane forrige sesong, men har altså allerede to tap på hjemmebane denne sesongen. Joe Bennett, Greg Cunningham og Jordi Osei-Tutu er ute.

Bournemouth er fortsatt ubeseiret etter lørdagens litt skuffende 0-0 kamp hjemme mot Queens Park Rangers. Står med 3-2-0 på sine fem første seriekamper og ligger på tredjeplass. 3-1 seier mot Coventry i forrige bortekamp. Joshua King har blitt værende i Bournemouth, men i følge britiske medier er han ikke aktuell for startplass i kveld. Charlie Daniels er fortsatt ute med skade.

Bournemouth er faktisk favoritt med 43 prosent på B. Normalt hjemmesterke Cardiff taper neppe tre hjemmekamper på rad. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren..

9. Sheffield Wednesday - Brentford

Sheffield Wednesday innledet sesongen med tolv minuspoeng, men står med klart godkjente 2-2-1 på sine fem første seriekamper. Tapet kom borte mot serieleder Bristol City i tredje serierunde. Begge hjemmekampene er endt med poengdeling. Jack Marriot ble signert på lån på Deadline Day og kan få sin debut fra start i kveld. Ellers er det få skader for Wednesday.

Brentford var med i kampen om direkte opprykk helt til det siste forrige sesong. Men presterte å tape 1-2 hjemme for Barnsley i siste serierunde og måtte ta til takke med playoff, der de ikke lyktes. Hadde de slått Barnsley, hadde laget spilt i Premier League denne sesongen. Ustabil start denne sesongen med 2-1-2 på de fem første seriekampene. Kun ett poeng på to spilte bortekamper. Manager Thomas Frank kan glede seg over skadefritt mannskap.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende i Sheffield. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Stoke - Barnsley

Bra start for Stoke med 2-2-1 på de fem første seriekampene. Tapet kom hjemme mot serieleder Bristol City i andre serierunde. De tre påfølgende kampene har gitt sju poeng. Men skuffet med 1-1 mot Birmingham i forrige hjemmekamp og står altså med kun ett poeng på sine to spilte hjemmekamper. Forsvarsspillerne Morgan Fox og James Chester, og midtbaneveteranen Joe Allen er alle fortsatt ute.

Barnsley er fortsatt uten seier, men berget i det minste ett poeng med utligning på straffespark på overtid hjemme mot serieleder Bristol City lørdag. Begge bortekampene er tapt. Berget plassen i Championship i siste serierunde forrige sesong ved å slå opprykksjagende Brentford 2-1 borte. Svake 5-4-14 på bortebane forrige sesong. Michael Sollbauer måtte ut med skade mot Bristol City lørdag og rekker ikke kveldens kamp.

4-0 til Stoke i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Men det er mange storfavoritter på midtukekupongen, så vi tar med en godt betalt U i denne. HU.

11. Watford - Blackburn

Litt overraskende måtte Watford ta den tunge turen ned fra Premier League etter forrige sesong. Er blant de klare opprykksfavorittene denne sesongen og står med godkjente 3-1-1 på sine fem første seriekamper. Tapet kom borte mot godtgående Reading i nest siste serierunde. Begge hjemmekampene er vunnet med 1-0. Spissen Ismaila Sarr kom for sent tilbake fra landslagsoppdrag til lørdagens seriekamp, men seleganeresen er tilbake igjen i kveld.

Blackburn med skuffende 0-1 tap hjemme mot Nottingham Forest lørdag. Stod med 2-1-1 på de fire første og har fått en godkjent start på sesongen. Endte på 11. plass forrige sesong, men leverte ikke bedre enn 7-3-13 på bortebane da. Bradley Dack er fortsatt ute, i tillegg til Lewis Travis og Joe Rankin-Costello.

Watford er motivert favoritt i denne. H.

12. Espanyol - Mirandes

Denne kampen er framskutt med kampstart onsdag ettermiddag og blir derfor trukket. Markeringsoversikten onsdag morgen viser følgende prosentfordeling: 62 - 23 - 15. Vi nøyer oss med HU.

