Etter seks uker borte gjør denne 72-åringen comeback

Tippekupongene har vært borte siden slutten av mars. Men nå kommer den tilbake.

- Vi åpner tippekupongen for spill igjen onsdag. Da blir det med kamper fra Færøyene, Hviterussland og Sør-Korea. Innleveringsfristen blir lørdag klokken 15.55, og kampene spilles lørdag og søndag, sier Ole Morten Bratberg, fagansvarlig for sportspill hos Norsk Tipping.

Den norske klassikeren, Tippekupongen, ble for første gang spilt 13. mars 1948. Siden søndag 22. mars har den vært satt på vent på grunn av koronakrisen.

– Når det nesten ikke har vært spilt fotball, så har det vært umulig å tilby de ukentlige tippekupongene, forklarer Bratberg.

Historisk avgjørelse

Avgjørelsen om å stenge tippekupongen for spill var historisk. Det er første gang på over 50 år at det ikke har vært mulig å levere inn en tippekupong her i landet.

- Vi hadde en spilleomgang som vi måtte trekke alle kampene da det var fotballstreik, men jeg har aldri opplevd at vi har måtte stenge for spill på tippekupongen, forteller han.

Søndag 23. juni 2002 måtte alle kamper på Tippekupongen bli trukket. Da var det streik i flere av klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Norges Fotballforbund bestemte at alle kampene i denne serierunden skulle utsettes (med unntak av Odd-Lillestrøm som ble spilt lørdag 22.6). Alle kampene på kupongen ble da trukket.

Også i 2011 var det streik, men den gang gjaldt det kun spillere fra eliteserieklubber. Søndag 22. mai det året ble derfor seks av kampene på kupongen trukket.

Én tippekupong i uken

Til vanlig har spillselskapet på Hamar tippekuponger tre dager i uken; midtuken, lørdager og søndager, men slik blir det ikke nå.

- Vi klarer ikke å tilby tre tippekuponger i uken med det kamptilbudet som er tilgjengelig akkurat nå, men vi vil ha en tippekupong i uken fra førstkommende onsdag, forteller han.

- Vi har lekt litt med tanken en stund, men det er flere grunner til at vi har ventet med å starte opp igjen. Det var noen tekniske utfordringer vi måtte løse, og vi ville være trygge på at vi kunne tilby et kontinuerlig tilbud. Vi har vært usikre på om den hviterussiske ligaen ville ta pause. At de har holdt det gående så lenge er det nok flere enn vi som er overrasket over, sier Bratberg.

Til helgen er det serieåpning i den sørkoreanske K-ligaen og den færøyske toppdivisjonen. Det gjør at det finnes flere kamper å velge i. Ligaene i Tadsjikistan og Turkmenistan har i likhet med den hviterussiske holdt det gående en stund, men det er gode grunner til at de kampene ikke har vært aktuelle for tippekupongen.

- Vi har rett og slett hatt problemer med å finne offisielle kilder med resultater fra kampene i de to nasjonene, forklarer han.

- Hvordan har det vært for dere når hele sportsverden er satt på pause?

- Det har vært forferdelig kjedelig. Det påvirker oss mye når sportsverdenen står stille, særlig fotballen, påpeker han.

Norsk Tipping har merket at den gamle, gode tippekupongen er noe som engasjerer folk.

- Ja, det er mange som har meninger om den, og hvordan vi har håndtert situasjonen. I starten fikk vi kritikk for å trekke alle kampene to helger på rad, og da vi valgte å stoppe med tippekupongen var det folk som kritiserte oss for ikke å holde det gående med å trekke kamper. Det er bra med engasjement, og nå er tippekupongen tilbake, humrer han.

PS! Bonuspotten på drøyt 100 000 kroner er i ferd med å bygges opp igjen, men jackpotene blir satt på vent inntil videre.