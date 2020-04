Etterlyser millionvinner - her ble kupongen kjøpt

Onsdag for snart to uker siden vant en mann fra Bærum 3,2 millioner i Joker. Ingen vet hvem han er, men kupongen ble kjøpt hos Petter Kolsrud Bjerke i Spikkestad.

En mann i 80-årene fra Bærum vant nøyaktig 3.251.000 kroner i Joker for snart to uker siden, men til tross for gjentatte oppringninger har han så langt ikke besvart henvendelsene fra Hamar.

- Vi har ringt ham flere ganger, men kommer rett på mobilsvar, forteller trekningsredaktør i Norsk Tipping, Lars Hulleberg.

Onsdag er det ca 245 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen din her!

Mannen i 80-årene kjøpte vinnerkupongen i nabokommunen Asker. Den ble kjøpt i kassen hos Rema 1000 Spikkestad. Kommisjonæren selv fikk den gode nyheten fra Norsk Tipping i forrige.

- Dette er kjempegøy! Det er aller første gang en kunde hos oss har vunnet millionpremie hos Norsk Tipping, forteller Rema-kjøpmann Petter Kolsrud Bjerke.

Han har drevet Rema-butikk i Spikkestad i seks år.

– Jeg har hørt at andre har opplevd et oppsving for tippingen etter millionpremier, og jeg håper det samme skjer hos oss, sier Kolsrud Bjerke.

- Spiller du selv?

- Ja, det hender at jeg av og til spiller system på Vikinglotto, men jeg har ikke blitt tippemillionær.

Verken Kolsrud Bjerke eller de ansatte hvem vinneren er.

Derfor vil Norsk Tipping snakke med vinnerne

Den nybakte Joker-millionæren har fått pengene på konto, men det er likevel gode grunner til at spillselskapet på Hamar forsøker å få kontakt med vinneren.

- Det viktigste vi gjør i samtalene med millionvinnerne er å sjekke at vi har riktig adresse og kontonummer. I de tilfellene hvor noen har skiftet konto vil pengene komme tilbake til oss, og vi tar vare på dem til inntil vinneren tar kontakt, forklarer Lars Hulleberg i Norsk Tipping.

- Alle som vinner to millioner kroner eller mer i Norsk Tippings spill tilbys også økonomisk veiledning på spillselskapets regning, og det vil vi at de skal være klar over. Derfor mener vi det er viktig å få snakket med Joker-vinneren, forklarer Hulleberg.

- Spesiell situasjon

Bærumsmannen er ikke den eneste tippemillionæren Norsk Tipping etterlyser. Han er en av fire personer som fortsatt kan være uvitende om at de har blitt tippemillionærer.

Kanskje det er din tur neste gang? Spill Lotto og Joker her.

Her er de tre andre millionvinnerne Norsk Tipping ikke har fått tak i:

Mann fra Alver kommune i 60-årene vant én million i Supertrekningen. Kjøpte kupongen hos Rema 1000 Manger. Telefonen ringer, men Norsk Tipping får ikke svar.

Kvinne fra Ullensaker i 70-årene vant én million i Supertrekningen. Kupongen er kjøpt hos Obs Jessheim. Hun har ikke registrert et mobilnummer.

Kvinne fra Molde i 80-årene vant én million i Supertrekningen. Hun kjøpte kupongen hos Narvesen rutebilstasjonen Molde. Telefonen ringer, får ikke svar.

- Jeg har jobbet i Norsk Tipping i fire år, men jeg har aldri opplevd at vi ikke har fått tak i så mange millionærer etter så lang tid. Det er ganske spesielt, sier Hulleberg.