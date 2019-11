Eurojackpot: -7,3 millioner? Jeg får ikke puste!

Det ble en kvinne fra Sogn og Fjordane som vant 2. premie i Eurojackpot denne lørdagen. Hun deler premien med åtte andre spillere fra utlandet.



Norsk Tipping har en egen norsk pott for 2.-premievinneren som resulterer i at hun får 4.590.545 kroner i tillegg til de 2.704.385 kronene de andre vinnerne også mottar. Dette gjør at hun stikker av med hele 7.294.930 kroner.

Eurojackpot-tallene 1. november:

3 - 17 - 31 - 34 - 50.

Stjernetall: 1 og 2.

- Nå begynner jeg å grine her

Den sjokkerte og henrykte kvinnen blir både glad og rørt når hun får den gledelige beskjeden.

- Jeg har strevet hele livet og jobber fortsatt på overtid som pensjonist i halv stilling. Nå begynner jeg å grine her. Jeg er så takknemlig at jeg ikke har ord, forteller hun.

Hun forteller at hun aldri har vært i utlandet, og at premien nå kommer til å gjøre resten av alderdommen hennes helt annerledes.

Kvinnen ønsker å være anonym.

Vi gratulerer!

- Pulsen min er så høy

Det ble en kvinne fra Os som vant den nasjonale premien. Den består av en million kroner, og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

- Pulsen min er så høy at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, sier den ferske millionæren.

Hun lover å feire premien med samboeren så snart hun har fått pusten tilbake igjen.

Vi gratulerer!

Hvis du er heldig å prikke 5+2 rette neste fredag kan du gjøre omtrent hva du vil. Du vil da sitte igjen med ca. 803 millioner kroner. Andrepremiepotten er heller ikke å kimse av, da den består av hele 28. millioner kroner.

Hver fredag trekkes det også en nasjonal vinner som får 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner.

(Vinnersannsynlighet 1. premie er 1:95 mill., 2. premie 1: 6 mill. og nasjonal premie ca. 1:1.250.000 pr. rekke)