Eurojackpot: Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?

Den norske premierekorden på 485 millioner kroner vil nesten dobles dersom det blir en norsk alenevinner i Eurojackpot fredag.

Det var 26. juni i fjor at en nordmann som eneste spiller prikket inn 5+2 rette i Eurojackpot. Han vant dermed hele førstepremiepotten på 485,1 millioner kroner og er per dags dato norsk rekordvinner.

Nå har potten nådd premietaket og er på ca. 925 millioner kroner, men hva skjer egentlig dersom man vinner så mye penger?

Spillefrist for Eurojackpot er fredag kl. 19.00

Taket er nådd

Fredag 8. januar nådde førstepremiepotten taket. Det betyr at det ligger ca. 90 millioner euro i førstepremiepotten, og at det verken blir mer eller mindre - i euro. Beløpet i norske kroner endrer seg med valutakursen. Hvor mye 90 millioner euro er i norske kroner, er det Norges Banks midtkurs på trekningsdagen som avgjør.

Når førstepremiepotten når premietaket på 90 millioner euro, er det slik at det overskytende beløpet blir overført til andrepremiepotten. Dersom ingen skulle ha 5+2 rette fredag 15. januar, vil førstepremiepotten fortsatt være på 90 millioner euro, mens andrepremiepotten derimot vokser seg merkbart større. Også her er eurokursen en viktig faktor for å fastsette det eksakte beløpet. Andrepremiepotten deles på alle med 5+1 rette.

Hva skjer dersom man blir spillmillionær?

Først og fremst vil man få en telefon fra Hamar. Norsk Tipping ringer fra et unikt vinnernummer som kan være lurt å merke seg: 625 60 000. Spillselskapet ringer for å gratulere vedkommende, men også for å kontrollere at blant annet registrert kontonummer tilhører vinneren. Deretter vil alle spillere som vinner over 2 millioner kroner få tilbud om profesjonell, økonomisk veiledning.

Det er advokatfirmaet Brækhus som bistår Norsk Tipping som en nøytral part. De har solid erfaring innen feltet med over 700 gjennomførte veiledninger med millionvinnere. De har blant annet veiledet den norske rekordvinneren som vant 485,1 millioner kroner. En til tre bankvirkedager etter trekningen, vil den skattefrie premien være på konto. Da er det helt opp til den ferske millionæren hva han eller hun ønsker å bruke premien på.

Ble Eurojackpot-millionær i Antarktis

Hver fredag trekkes det også en norsk spiller som vinner den nasjonale premie på 1 million og en reisegavekort på 100 000 kroner. Millionen og reisegavekortet vant Arne Sivertsen (47) forrige fredag. Sivertsen fra Svalbard var på jobb i Antarktis da Norsk Tipping fikk kontakt med han:

- Jeg er på jobb akkurat nå, på Troll forskningsstasjon i Antarktis, men skiftet mitt er straks over og middagen er snart klar. Det blir nok noe godt i glasset senere, tenker jeg, sa han lattermildt.

Vinnersjanse Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersjansen ca. 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjanse i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2020: 2 947 840

Antall førstepremieutbetalinger i 2020 (Norge): 1

Antall millionærer i 2020 (Norge): 77

Høyeste premieutbetaling i 2020 (Norge): 485 100 285 kr