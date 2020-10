Eurojackpot med ca. 619 millioner i potten

Fredag kveld er det Eurojackpot-trekning og blir det en norsk alenevinner på fredag, vinner vedkommende ca. 619 millioner kroner.

Ingen fikk 5+2 rette tall i forrige ukes Eurojackpot-trekning. Det betyr at førstepremiepotten fredag 16.10 er på ca. 619 millioner kroner.

Norsk andrepremievinner forrige uke

Forrige uke var det en norsk andrepremievinner med 5+1 rette. Det gav den heldige kvinnen premie på 8 329 590 kroner.

Det tok litt tid før Norsk Tipping fikk tak i kvinnen da hun først trodde det var en telefonselger som ringte. Etter tredje forsøk svarte hun og fortalte at hun hadde sjekket både nummeret og Norsk Tipping-appen.

- Jeg ble både sjokkert og perpleks med det samme og har grått en skvett, sa den glade kvinnen.

Innleveringsfrist for Eurojackpot er fredag kl. 19.00.

Ny norsk Eurojackpot-millionær hver uke

Hver fredag trekkes en tilfeldig norsk Eurojackpot-spiller ut som nasjonal vinner i Eurojackpot og vedkommende vinner da 1 million kroner, pluss et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Sist fredag ble en Alta-mann den heldige vinneren.

Mannen hadde ingen konkrete planer for hva han skulle bruke pengene på men, fortalte at de ville komme godt med fremover.

-Det er mye penger på en gang sa mannen, men ikke mye hvis man bruker dem fort, sa Altaværingen.

Vinnersjanse Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjansen i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr