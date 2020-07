Eurojackpot-millionær: - Gleder med til å overraske kona

Siste Eurojackpot-trekning i juli er gjennomført. Slik gikk det.

Igjen så var det duket for at håpefulle spillere kunne ta opp jakten på den europeiske skatten. Gang på gang har potten fått pusterom til å vokse videre. Førstepremiepotten i Eurojackpot denne fredagen var på rundt 631 millioner kroner. Over en million vant en premie denne gangen.

Dessverre var det ingen av de heldige som tok den helt ut. Også i kveld står potten urørt, men den står ikke stille. Neste uke er premiepotten på cirka 805 millioner kroner.

Ukens tall:

Hovedtall: 3 - 19 - 43 - 28 - 49

Stjernetall: 3 - 2

Nasjonal vinner: - Tør ikke å se på pulsklokka

I tillegg til å kunne vinne på tallene over, kan vi nordmenn som deltar i Eurojackpot prøve oss på en nasjonal premie via tilfeldig uttrekning. Det betyr at du kan bomme totalt på din tallrekke og vinne. Premien er på en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

Ukens nasjonale vinner er en mann fra Nærøysund i Trøndelag.

- Dæven, nå er det puls, ja! Jeg satt jo og koste meg med saltstenger og en pils på gutterommet og ante fred og ingen fare, sier den ferske Eurojackpot-millionæren fra Nærøysund og gliser godt.

- Nå kjenner jeg at jeg ble svett. Altså helt seriøst, jeg tør ikke å se på pulsklokka. Jeg skjelver jo vet du. Jeg har nok sprengt skalaen, sier den blide trønderen som har kursen klar.

- Det blir nok nedbetaling av lån samt å kose seg litt. Jeg blir jo gjeldsfri og vi kan reise litt. Nå gleder jeg meg til å overraske kona, sier den glade mannen.

To store premier

I den neste trekningen venter to store premier. Hovedpremiepotten er på rundt 805 millioner kroner, og andrepremien er anslått til cirka 37 millioner. Det betyr at selv om du bommer litt, kan du vinne opptil det som omtrent er det dobbelte av en vanlig Lotto-pott. Du må bare huske å spille før fredag klokka 19.

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)