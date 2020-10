Eurojackpot-millionær fra Bergen tar fortsatt ikke telefonen

Er du fra Bergen og har tapte anrop fra 625 60 000, så er det ikke telefonsalg.

En mann fra Bergen stakk av med den nasjonale potten i Eurojackpot på fredag, og sikret seg med det én million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Men om han vet det selv, er ikke sikkert.

Bergenseren har nemlig ikke svart på henvendelsene fra Norsk Tipping.

Har du et ubesvart anrop fra 625 60 000?

Siden vinneren fra Bergen ikke plukket telefonen fredag kveld, vil Norsk Tipping forsøke å nå vedkommende over helgen. Om han aldri skulle plukke opp telefonen vil han nok få budskapet gjennom å ta en titt på kontoen sin.

Det var ingen som plukket opp i andre enden da Telefonen fra Hamar ringte fredag 23. oktober. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock/Norsk Tipping

Saken oppdateres dersom Norsk Tipping oppnår kontakt med den nasjonale vinneren.

Totalt sju stykker delte tredjepremien fredag kveld, der en av de var en norsk kvinne fra Sandnes. Hun kan glede seg over en premie på 872 565 kroner.

Potten øker

Dette er tallene som ble trukket ut fredag 23. oktober:

23 - 17 - 21 - 37 - 45

Stjernetall: 9 - 7

Ingen hadde alt rett i fredagens hovedtrekning. Potten går derfor videre og øker til ca. 229 millioner neste fredag. Og i tillegg til den ordinære trekningen er alle norske Eurojackpot-spillere, med i trekningen om å bli den nasjonale vinneren, hvor premien er 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

Eurojackpot: Ca. 229 millioner i potten. Innleveringsfrist er fredag kl. 19.00.

Vinnersjanse Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersjansen 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,6 mill. per rekke. Les mer om vinnersjanse i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr