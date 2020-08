Europa-eventyret tar slutt for Wolverhampton

Sevilla er Europa League-spesialister. De har vunnet turneringen fem ganger siden 2007.

Sevilla har vunnet Europa League tre ganger de seks siste sesongene Vi tror de sikrer seg en plass i semifinalen tirsdag.

Wolverhampton - Sevilla 3,45 - 3,00 - 2,20 B (spillestopp kl. 20.55)

Europa League, kvartfinale. Spilles på nøytral bane i Duisburg. Nuno Espirito Santo kan være stolt over utviklingen til Wolverhampton Wanderers de tre siste sesongene.

Portugiseren har tatt West Midlands-klubben til sin første europeiske kvartfinale på 48 år. Molineux-klubben som møter Sevilla tirsdag vet at de bare er tre seire fra å vinne Europa League. Det er imponerende for at lag som endte på 15.-plass i Championship da Nuno kom til klubben i 2017.

Wolves må klare seg uten Jonny i kvartfinalen. Vingbacken er ute i lang tid etter å ha pådratt seg en alvorlig kneskade i 1-0-seieren mot Olympiakos sist torsdag. En tidlig scoring fra Raul Jimenez sørget for at Wolverhampton spilte seg frem til sin første kvartfinale i Europa siden 1971-1972-sesongen. Dermed vant engelskmennene 2-1 sammenlagt mot Olympiakos.

Mot Sevilla får de en betydelig tøffere oppgave. Spanjolene er Europa League-spesialister. Julen Lopeteguis mannskap har nemlig vunnet Europa League fem ganger siden 2007.

Wolves taper sjelden

Siden Wolves ikke klarte å kile seg inn blant de fire beste lagene i Premier League, er Europa League den eneste muligheten for West Midlands-laget å kvalifisere seg for Champions League, men det har vært litt rusk i maskineriet hos Nuno Espirito Santos lag etter koronapausen. Likevel har ulvene vunnet seks av de siste ti kampene siden restarten, og sesongen sett under ett har vært en kjempesuksess.

De har kun tapt fire av de siste 18 kampene, og de har unngått tap i 14 av de siste 16 Europa League-matchene. De spilte første Europa League-kampen i juli i 2019. Det er over ett år siden.

Sevilla er i superform. Spanjolene, som har vunnet Europa League tre ganger de seks siste sesongene, er ubeseiret i alle turneringer siden februar. Likevel har de ikke klart å komme seg til semifinalen i Europa League de to siste sesongene. Greitnok at Sevilla er ubeseiret i 18 kamper på rad, men de sliter av og til med å vinne kamper. De har spilt uavgjort i ni av de 18 kampene

Det ligger an til å bli en jevnspilt match i Duisburg, men vi tror Sevilla er hakket hvassere enn Wolves. De har vært i denne situasjonen oftere de siste sesongene, og det er alltid en fordel.

