Europa-opptur for Molde

Molde slår bortesvake Rapid Wien i nøkkelkampen i Europa League.

Alt tyder på at Molde og Rapid Wien skal kjempe om andrepassen, bak Premier League-klubben Arsenal, i denne gruppen. Dette er en nøkkelkamp for å skaffe avansement fra gruppen. Romsdalingene vil ta et langt skritt mot utslagsspillet, hvis de vinner torsdagens kamp på Aker stadion. Vi tror de klarer det.

Molde - Rapid Wien 2,30 - 3,35 - 2,65 H (spilestopp kl. 20.55)

Europa League, gruppe B. For første gang siden sesongen 2016-2017 er Molde tilbake i gruppespillet i Europa League. De fikk en drømmestart, men de overbeviste ikke spillemessig mot irske Dundalk Det var irene som tok ledelsen i Dublin, men Molde klarte å snu 0-1 ti 2-1-seier.

Den seieren var viktig for romsdalingene.

I helgen fulgte Molde opp med å slå Strømsgodet 2-1. Det var den tredje strake seieren i Eliteserien, og Erling Moes menn henger godt med i kampen om andreplassen.

Europa-veteraner

Molde møter torsdag østerrikske Rapid Wien i Europa League. De havnet på andreplass i den østerikske Bundesliga sist sesong. Det østerikske hovedstadslaget tapte 1-2 hjemme mot Arsenal. Wien-klubben tok ledelsen ved Taxiarchis Fountas, men tapte etter to Arsenal-scoringer på fem minutter på tampen av kampen.

Dette er østerrikernes åttende deltakelse i gruppespillet av Europaligaen. De har gått videre til utslagsrunden to ganger tidligere, først i 2015/16, så i 2018/19.

Sist gang de kvalifiserte seg fo gruppespillet endte laget på andreplass i gruppen, ti poeng bak Villarreal, men de sendte Rangers og Spartak Moskva på hodet ut av turneringen.

Sterke på hjemmebane

Mode taper sjelden på hjemmebane, og vi tror et Rapid Wien-lag som har tapt syv av de siste bortekampene i Europa får problemer mot moldenserne. Den eneste seieren til Rapid i denne perioden kom mot Spartak i 2018/19.

Molde har kun tapt én av de siste 18 hjemmekampene i Europa League, og vi tror ikke de taper mot Rapid heller.

Molde skal ta en grei seier her. 2,30 i odds på hjemmeseier er bra.