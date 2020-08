Europaligaen er tilbake på Midtukekupongen. Kan FC København ta seg videre?

De store europeiske ligaene er omsider ferdigspilte. Nå skal også Europacupene spilles ferdig. Kan FCK og Ståle Solbakken snu 0-1 fra første møte og ta seg videre til kvartfinalen?

Det er åtte kamper fra Europaligaen og fire kamper fra Allsvenskan på denne ukens Midtukekupong fordelt over to dager.

Bonuspotten er nå på 400 000 kroner og innleveringsfristen er 18:50 onsdag.





1. FC København - Istanbul Basaksehir

Det er klart for spill igjen i Europaligaen også etter koronautbruddet. Dette er andre kamp i åttedelsfinalen. Første møte i Tyrkia i mars endte med 1-0 seier til Istanbul foran fullsatte tribuner, mens denne returkampen må spilles for tomme tribuner i København. Den danske sesongen er nettopp ferdigspilt og endte med en 2. plass for Ståle Solbakkens FCK, langt bak suverene Midtjylland. De avsluttet med å slå Nordsjælland 2-1 på hjemmebane 26. juli. Santos er ute med karantene i denne, ellers ser det greit ut. Seriestart i Danmark igjen er satt til 11. september, så laget er sånn sett litt "off season" i en allerede merkelig fotballsesong.

Istanbul Basaksehir har med seg 1-0 fra første møte for snart fem måneder siden etter en straffescoring sent i oppgjøret på hjemmebane. De vant nettopp ligaen i Tyrkia og er den nye "superklubben" i landet med solide økmonomiske ressurser som ikke faller helt i smak hos alle. Norske Fredrik Gulbrandsen spiller forøvrig for den nybakte ligamesteren i landet der Alexander Sørloth ble toppscorer i sesongen som nettopp ble avsluttet. Ingen nye fravær å melde om hos tyrkerne.

Istanbul er nok fornøyde med uavgjort her, så vi prøver en HU foran tomme tribuner i Parken. Det er huemmelaget som må fram og ha scoring.

2. Shakhtar Donetsk - Wolfsburg

Dette er andre oppgjør ettersom lagene akkurat rakk å spille første oppgjør i midten av mars før det meste stengte ned. Denne kampen spilles forøvrig i Kiev og Shakhtar har 2-1 å gå på etter en solid seier i første møte i Tyskland. De vant den hjemlige ligaen med 23 poeng der det kun ble to tap totalt. Malyshev, Vakula og Ismaily er alle trolig ute i denne.

Wolfsburg har ikke vært i aksjon i en offisiell kamp siden laget avsluttet Bundesliga tidligere i juni der de til slutt endte opp på 7. plass. Har et tøft utgangspunkt med 1-2 tap på hjemmebane og avsluttet også sesongen èn måned tidligere enn hva vertene gjorde. Skadesituasjonen ser derimot litt lysere ut, men spillere som Mbabu, Camacho, William og Otavia er alle fortsatt ute til denne i følge rapportene. Spilte treningskamp torsdag mot Leipzig der de fikk testet formen. Slo ut svenske Malmö FF i forrige runde.

Det blir HU fra oss i kamp to. Vi tror ikke dette sterke Shakhtar-laget gir fra seg dette.

3. Manchester United - LASK Linz

Andre kamp også dette. Manchester United feide all tvil til side da de vant hele 5-0 i første oppgjør foran tomme tribuner i Østerrike 12. mars. Derfor er det usikkert hvilke elleve Ole Gunnar Solskjær velger å sende utpå til denne returkampen - knappe fem måneder senere nå som PL er ferdigspilt. De kapret til slutt 3. plassen i Premier League etter en solid sluttspurt i sommer og sikret CL-spill da Leicester ble slått på bortebane i siste serierunde for 1.5 uke tilbake. Jones, Tuanzebe og Bailly var på skadelista da serien ble avrundet.

LASK Linz gjorde seg bemerket i fjor høst de tok seg videre fra Rosenborgs gruppe etter å ha slått trønderne både i hjemme- og borteoppgjøret i gruppespillet av denne turneringen. De tapte 0-5 i første oppgjør på hjemmebane mot Manchester United tilbake i mars og har sånn sett en umulig oppgave foran seg i kveld. Wostry, Goiginger, Potzmann er ute for gjestene.

Vi tror Manchester United vinner greit også hjemme med noenlunde riktig innstilling til oppgjøret. En H på Old Trafford.

4. Inter - Getafe

Ettersom kamp èn mellom disse aldri ble spilt under koronautbruddet i mars så spilles denne på nøytral bane i Gelsenkirchen i Tyskland som et enkeltoppgjør. Inter endte til slutt på 2. plass i Serie A etter å ha slått Atalanta på bortebane i den siste runden i helgen og havnet til slutt bare ett poeng bak selveste Juventus, som slo av litt på takten i de siste kampene etter at mesterskapet var sikret. De mangler Vecino til denne, mens Sensi er tvilsom.

Getafe avsluttet Spansk La Liga for drøyt to uker siden der de ble nummer åtte til slutt etter en svak avslutning på sesongen. De slo ut Ajax i forrige runde av turneringen i vinter og har fått tilbake de fleste skadde spillerne nå etter at serien i hjemlandet til slutt ble ferdigspilt.

Inter viser klart best form av disse og slo Atalanta borte i ligaen så sent som i helgen. H.

5. Sevilla - Roma

Denne spilles torsdag i Tyskland over ett oppgjør. Sevilla avsluttet sesongen sterkt i Spania og endte til slutt opp på en topp fire-plassering som betyr CL-spill neste sesong. Slo ut rumenske Cluj i forrige runde i vinter, men det er usikkert om Gudelj og Vaclik rekker denne.

Roma avsluttet Serie A i Italia så sent som i helgen der en reservepreget utgave av seriemester Juventus ble slått 3-1 på bortebane. De endte dermed på 5. plass på tabellen til slutt. Veretout, Mirante og Pellegrini mangler fortsatt for Roma.

To solide lag som møtes til dyst i Duisburg. Husk at hjemmebanefordelen ikke er tilstede her og at alt skal avgjøres over ett oppgjør. Vi må derfor ty til helgardering. HUB.

6. Bayer Leverkusen - Rangers

Det tyske storlaget Bayer Leverkusen har 3-1 å gå på fra det første møtet som ble spilt for fullsatte tribuner i Skottland 12. mars. Vertene endte til slutt på den noe sure femteplassen i Bundesliga som ble avsluttet i slutten av juni, men har et godt utgangspunkt å gå på foran denne returen. De tapte cupfinalen mot dobbeltmester Bayern München for èn måneds tid tilbake og må klare seg uten Demirbay og Paulinho her. Volland er dog trolig tilbake.

Rangers røk 1-3 foran hjemmefansen på Ibrox i det første oppgjøret i mars like før koronaen stengte ned all internasjonal fotball for en periode. Har dermed et bortimot håpløst utgangspunkt før returen i Tyskland i kveld. De slo Aberdeen 1-0 borte i helgens serieåpning hjemme i Skottland og er dermed i gang med ny sesong igjen. Katic er ute, mens Defoe er usikker med tanke på spill.

Bayer Leverkusen er det beste laget av disse to og bør ha en solid mulighet, men de klarer seg fint uten seier og kan i tillegg avansere. Det blir uansett H på kupongen.

7. Wolverhampton - Olympiakos

Første oppgjør i Hellas mellom disse i mars endte 1-1 - et godt utgangspunkt for vertskapet som nylig avsluttet Premier League. Det ble til slutt en 7. plass på Wolves i PL etter at laget røk borte mot Chelsea i siste runde og måtte se Tottenham forbi seg på tabellen. Dermed røk Europa-drømmen med mindre denne turneringen nå vinnes. Har uansett levert en sterk sesong og har med seg et godt resultat fra første oppgjør. Stiller trolig skadefritt.

Olympiakos spilte 1-1 på hjemmebane i første oppgjør mellom disse to for snart fem måneder tilbake. De vant serien i suveren stil og skal også spille cupfinale i hjemlandet. Slo ut Arsenal i en dramatisk affære i forrige runde. Semedo ble utvist i første kamp og må sone i denne.

Wolves med en solid mulighet til å ta seg videre. Vi tror på H.

8. Basel - Eintracht Frankfurt

Andre kamp. Basel har 3-0 å gå på fra første kamp i Tyskland i vinter og er så godt som klare for neste runde allerede der endten Wolfsburg eller Shakhtar Donetsk venter i kvartfinalen på sveitserne. Er også midt i hjemlig liga, dog langt bak Young Boys som topper, men kampformen er med andre ord tilstede imotsetning til dagens motstander.

Eintracht Frankfurt røk hele 0-3 hjemme i første kamp og spolerte med det sjansene til å spille seg videre i denne turneringen der de kom helt til seminalen i fjor der Chelsea til slutt trakk det lengste strået i straffesparkkonkurransen. Hadde også en svakere sesongen enn forventet i Bundesliga som ble avsluttet i slutten av juni. Sow er ute.

Vrien kamp. Går for en småfrekk HB-løsning på 96-rekkeren, mens det blir helgardering på 432-rekkeren. Dette skal være avgjort, men Eintracht Frankfurt kan fint slå Basel i en enkeltkamp.

9. Malmö FF - Helsingborg

Herlig lokaloppjør i Skåne. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 3-0, mens Malmö vant 1-0 på våren da de tok den korte turen til Olympia i Helsinborg. Med unntak av det sure cupfinaletapet mot IFK Göteborg i forrige uke, så har det blitt fem strake seire for Malmö FF som nå er oppe på samme poengsum som serieleder IFK Norrköping (25). Søndag revansjerte de cupfinaletapet med å slå nettopp IFK Göteborg 3-0 på bortebane. Midtstopper Bengtsson er en av de som er ute med skade.

Helsingborg hadde en knalltøff start på sesongen, men de har kommet seg gradvis utover og ligger på nest siste plass med ti poeng i øyeblikket etter 1-7-4 på de tolv første kampene. Søndag ble det 1-1 hjemme mot Hammarby for Olof Mellbergs mannskap i en kamp der gjestene fra Stockholm utlignet helt på tampen av oppgjøret. Røk 0-3 her i fjor.

Malmö FF blir klare favoritter og en av sikkerkampene på ukens midtukekupong. H.

10. Varberg BoIS - Djurgården

Varberg har klart seg bra etter opprykket fra Superettan i fjor. De ligger på 7. plass med 16 poeng før denne runden etter stabile 4-4-4 på de tolv første kampene av sesongen. Søndag ble det 1-1 hjemme mot svakt plasserte Östersund etter at gjestene utlignet langt på overtid av det oppgjøret.

Djurgården ble mestere i fjor etter en fantastisk sesong der Malmö FF og Hammarby endte like bak. Har som ventet fått det litt tøffere i år, selv om lørdagens 3-1 seier hjemme over Häcken var av det solide slaget og i forrige runde slo de erkerival AIK 1-0 på Friends Arena. Den norske trioen Bråtveit, Witry og Ulvestad er alle faste innslag på dette DIF-laget som ligger på 4. plass med 20 poeng i øyeblikket.

Ingen lett oppgave for Djurgården dette. Vi ender opp med UB på kupongen.

11. Häcken - IFK Norrköping

Det endte 0-1 på tampen av forrige sesong da lagene sist møttes her. Häcken røk 1-3 i hovedstaden lørdag i bortekampen mot Djurgården og ligger nå på 5. plass med 18 poeng. Sju poeng skiller opp til de to topplagene Malmö FF og IFK Norrköping. I forrige hjemmekamp ble det 0-0 mot byrival IFK Göteborg.

IFK Norrköping topper fortsatt Allsvenakan, men nå er det bare målforskjellen som skiller ned til tabelltoer Malmö FF etter at sistnevnte har vunnet fem strake kamper og virkelig funnet formen samtidig som Norrköping selv har begynt å avgi flere. Mandag ble det 1-1 hjemme mot Mjällby.

En vrien kamp for serielederen dette. Vi ender opp med UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. AIK - Elfsborg

AIK sparket nettopp trener Rikard Norling og polske Bartosz Grzelak har tatt over hovedansvaret for Solna-klubben. De har skuffet innledningsvis og er helt nede på 11. plass med 13 poeng etter svake 3-4-5 på de første tolv. Søndag ble det 0-0 borte mot tabelljumbo Kalmar i Grzelaks første kamp som hovedtrener for laget. 3-0 her i fjor, mens det endte 1-1 i Borås da lagene møttes der.

Elfsborg kommer fra to strake 3-3 kamper på hjemmebane mot henholdsvis Sirius og Varberg og vant hele 5-0 borte mot Mjällby i runden før. Det betyr 3. plass på tabellen med 21 poeng etter tolv runder - fire bak toppduoen IFK Norrköping og Malmö FF.

Det er naturlig å tro at AIK begynner å ta flere poeng etter trenerbyttet, men Elfsborg er ingen enkel nøtt for Solna-laget. Disse lagene er ikke fremmed for en poengdeling, så vi prøver U på det minste forslaget og HU på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. FC København - Istanbul Basaksehir HU

2. Shakhtar Donetsk - Wolfsburg HU

3. Manchester United - LASK Linz H

4. Inter - Getafe H

5. Sevilla - Roma HUB

6. Bayer Leverkusen - Rangers H

7. Wolverhampton - Olympiakos H

8. Basel - Eintracht Frankfurt HB

9. Malmö FF - Helsingborg H

10. Varberg BoIS - Djurgården UB

11. Häcken - IFK Norrköping UB

12. AIK - Elfsborg U





