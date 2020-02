Eventyret fortsetter for Braut Haaland

Erling Braut Haaland har fått en drømmestart i Bundesliga. Lørdag blir Bayer Leverkusen jærbuens neste offer.

Det er full rulle i Championship, League One og League Two. I Tyskland skal Erling Braut Haaland og Dortmund spille borte mot Bayer Leverkusen i Bundesliga.

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund - Erling Braut Haaland scorer og Dortmund vinner - 3,00 i odds (spillestopp kl 18.25)

I Bundesliga er Dortmund i kjempeform. De har vunnet de tre siste kampene etter vinterpausen, og scoret 15 mål på de tre kampene. Statistikken viser at Dortmund har vært det beste laget i Bundesliga i de åtte siste kampene, hvor de har tatt 19 poeng.

En av grunnene til de gode resultatene er norsk og heter Erling Braut Haaland. 19-åringen fra Jæren har bare startet én kamp for Borussia Dortmund, men står med sensasjonelle åtte mål på fire kamper, hvorav tre har vært innhopp.

Den foreløpig siste scoringen til tenåringen kom i onsdagens cupkamp. Braut Haaland scoret i åttendedelsfinalen i den tyske cupen borte mot Werder Bremen, men denne gang førte ikke nordmannens scoring til seier. Werder har vært en marerittmotstander for Dortmund, men det samme kan ikke sies om Bayer Leverkusen.

Dortmund har vunnet de fire siste kampene mot Leverkusen i alle turneringer. Det er ingen grunn til å tro at ikke den gode statistikken mot Leverkusen skal fortsette på lørdag.

Dortmund har vært et av Bundesligas mest imponerende lag foran mål denne sesongen. De har scoret nest mest i den tyske toppserien denne sesongen. De har scoret totalt 56 mål på 20 ligakamper. På bortebane har de scoret 20 mål på ti kamper, så Leverkusen skal passe seg.

Dortmund har faktisk scoret over 2,5 mål i seks av de siste sju Bundesliga-kampene, og de har også scoret over 2,5 mål i de fire siste kampene mot Bayer Leverkusen. I det omvendte oppgjøret tidligere denne sesongen vant Dortmund 4-0. Den gangen hadde de ikke Erling Braut Haaland i spillerstallen.

Borussia Dortmund-manager Lucien Favre fikk kritikk fra flere hold etter at han ikke startet med Braut Haaland i onsdagens cupkamp, og alt tyder på at den nye Dortmund-yndlingen får sjansen fra start mot Leverkusen. Dortmund spiller offensiv fotball, uansett om de spiller hjemme eller borte. Det passer Braut Haaland perfekt. Vi tror Leverkusen-forsvaret får problemer med den enorme fysikken, styrken og hurtigheten til det norske spissfenomenet.

At Braut Haaland scorer gir bare 1,75 i odds. Det er ikke særlig fristende. Da er det betydelig mer spennende å gå for at Braut Haaland kommer på scoringslisten og at Dortmund vinner. Et slikt scenario gir klart mer spenstige 3,00 i odds.

