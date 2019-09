Eventyret fortsetter for KFUM

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss torsdag. Her hjemme skal de to siste kvartfinalene spilles, etter at Ranheim og Haugesund ble klare for semifinaler onsdag. I La Liga er Martin Ødegaard og hans Real Sociedad på jakt etter tre nye poeng hjemme mot Alaves, totalt spilles det tre kamper i La Liga torsdag. Det spilles også kamp i Serie A. På hockeyfronten er full runde i Eliteserien her hjemme og i den svenske toppserien SHL.

KFUM Oslo - Odd H 3,50 (spillestopp kl 17.55)

KFUM Oslo har hatt en sensasjonelt sterk sesong i OBOS og viste atter moral og styrke hjemme mot Sandefjord søndag. Lå under 1-3, men ga aldri opp og kaptein Stian Sortevik satte inn 3-3 for KFUM sju minutter før slutt. Ligger på 4. plass i serien og har råsterke 9-1-2 hjemme på KFUM Arena. Har seks poeng ned til Kongsvinger på 7. plass og seks serierunder før slutt, tyder det meste på at KFUM Oslo skal spille playoff til Eliteserien senere i høst.

Odd hadde ingen problemer med å feie Sarpsborg 08 av banen hjemme i Skien søndag og dermed er hjemmestatsen på 10-2-0. Sliter betydelig mer på bortebane og har kun vunnet to av ti spilte bortekamper og står med svake 2-3-5 totalt . Steffen Hagen og Fredrik Oldrup Jensen er begge trolig uaktuelle i kveld, mens Elba Rashani er tilbake etter karantene.

Cup er som kjent cup og slik KFUM Oslo har levert denne sesongen hjemme på KFUM Arena, må denne hjemmeoddsen angripes. 3,50 er flott odds og spilles.