Everton er i solid høstform

Everton vant alle sine seks kamper i september. I ettermiddag venter Brighton hjemme på Goodison Park.

Everton har vist flott form denne høsten med tre strake seire i ligaen og er i tillegg klare for kvartfinalen i ligacupen etter onsdagens 4-1 seier hjemme over West Ham. De blir et av holdepunktene på lørdagskupongen i jakten på tolv rette.

Det er to kamper fra Eliteserien, tre kamper fra Premier League og sju kamper fra Championship i England på denne ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er oppe i 350 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Vålerenga - Mjøndalen

Tilsvarende møte på åpningsdagen forrige sesong endte 2-0, mens Vålerenga vant 1-0 da de gjestet Mjøndalen tidligere i sesongen. Vålerenga måtte reise poengløse hjem fra bortemøtet med serieleder Bodø/Glimt forrige helg (0-2), men hjemme på Intility har de vært sikkerheten selv i hele år med solide 6-3-0 så langt inneværende sesong. Ligger på 5. plass med 32 poeng før denne runden og har tre poeng opp til Rosenborg og Odd på medaljeplass. Aron Dønnum har fire gule kort og må sone, ellers ser det greit ut for Fagermos mannskap.

Mjøndalen sliter tungt i feil ende av tabellen med fem strake tap og har tapt åtte av sine siste ti kamper. Forrige helg ledet laget 1-0 hjemme mot Viking i en kamp de til slutt tapte 1-2. Ligger dermed nest sist med sine 14 poeng, men avstanden opp til Start på kvalik er bare ett poeng når elleve runder nå gjenstår. Det skiller åtte opp til naboen Strømsgodset på trygg grunn. 2-2-6 borte. Spissen Shuaibu måtte ut med skade mot Viking sist og er ute i rundt seks uker, mens Brochmann har stått over de siste kampene. Nyervervelsen Twun fra Start var lagets bestemann i sin første kamp for klubben sist helg. Torsdag ble Ole Amund Sveen hentet fra Bodø/Glimt.

Det blir vanskelig å gå imot hjemmesterke Vålerenga mot et Mjøndalen-lag som sliter i motbakke. En H i Oslo.

2. Sarpsborg 08 - Stabæk

Sarpsborg 08 spilte 0-0 borte mot Strømsgodset lørdag for én uke siden i en kamp som kanskje ikke levde helt opp til forventningene mellom to lag som normalt scorer en del mål. I forrige hjemmekamp ble det 2-0 seier over svakt plasserte Mjøndalen. Det betyr en 9. plass på tabellen med 24 poeng i det som fort kan bli en høst uten allverden å spille for. Profilene Strand Larsen og Coulibaly er begge solgt for store penger, mens Heintz har vendt snuten hjem på lån og forsterker laget. I tillegg så er Vetti og Horn begge tilbake fra skade, mens kaptein Thomassen er ute av samme årsak. Mos måtte ut med skade sist og er et usikkert kort. 5-1-4 hjemme på Sarpsborg Stadion. Det omvendte møtet mellom lagene på Nadderud i sommer endte 1-1, mens det ble 0-0 her i fjor.

Stabæk slo Start 2-0 hjemme på Nadderud søndag og er med den seieren oppe på 8. plass med 25 poeng og har så godt som sikret plassen i Eliteserien i år allerede. De står med 2-4-3 borte og har faktisk spilt uavgjort i de tre siste innbyrdes møtene med kveldens motstander. Bohinen har stått over de siste kampene, mens Moe som kjent er langtidsskadet og ikke aktuell. Den svenske spissen Marcus Antonsson signerte torsdag en låneavtale med klubben ut sesongen.

Vi tror det skal holde med HU i Sarpsborg.

3. Newcastle - Burnley

De tre neste kampene er hentet fra Premier League lørdag. Newcastle tok seg videre til kvartfinalen i ligacupen onsdag kveld etter å ha slått ut Newport på straffesparkkonkurranse. I ligaen har det blitt fire poeng etter tre kamper (1-1-1). Søndag var de heldige som fikk med seg ett poeng hjem fra bortekampen mot Tottenham som endte 1-1. De åpnet med å slå West Ham borte før de røk hjemme mot Brighton i den første hjemmekampene for sesongen i serien. Dubravka, Longstaff, Dummett, Gayle og Ritchie er alle trolig ute, mens Yedlin, Clark og Saint-Maximin betegnes som usikre av manager Bruce. 0-0 her sist sesong.

Burnley på sin side er ute av den engelske ligacupen etter at laget røk 0-3 hjemme mot Manchester City onsdag. I Premier League har det heller ikke blitt noen poeng så langt, selv om laget kun har spilt to kamper til nå. De åpnet med 2-4 borte mot Leicester før de tapte 0-1 hjemme mot Southampton i forrige runde. Cork, Ber Gudmundsson, Rodriguez og Mee mangler, mens det er usikkert om Brady og Lowton rekker kampen.

Åpent i Newcastle. Tung start for Burnley. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på det største spillforslaget.

4. Leeds - Manchester City

Nyopprykkede Leeds har fått en god start på Premier League-tilværelsen med seks poeng etter to seire og ett tap. De åpnet riktignok med å tape 3-4 borte mot fjorårsmester, men har slått kraftig tilbake med 4-3 hjemme over Fulham og 1-0 borte over Sheffield United søndag i en kamp der Partick Bamford ble matchvinner like før slutt. Hernandez, Harrison, Berardi, Forshaw og Casilla er alle på fraværslista til manager Bielsa. Hadde spillefri i midtuka ettersom laget røk tidlig ut av ligacupen.

Manchester City er klare for kvartfinalen i ligacupen etter å ha slått ut Burnley 3-0 på bortebane onsdag kveld. Tidligere denne uken ble også midtstopper Ruben Dias fra Benfica klar for klubben. De åpnet ligaen med å slå Wolverhampton 3-1 borte før de gikk på en lei 2-5 smell hjemme mot Leicester sist helg. Spissene Aguero og Jesus er begge ute. Det samme er Cancelo, Stones, Gundogan og Zinchenko.

Spennende test for Manchester City dette. Vi tror de resier seg etter Leicester-smellen og setter B i Leeds.

5. Everton - Brighton

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-0 i januar i en kamp der Richarlison ble matchvinner like før pause. Everton har levert en strålende sesongstart med tre strake seire i ligaen samtidig som laget er klare for kvartfinalen i den engelske ligacupen etter 4-1 seieren hjemme over West Ham onsdag. De er sammen med Leicester, Liverpool og Aston Villa de eneste lagene som ikke har avgitt poeng i ligaen til nå. I tillegg så har Calvert-Lewin bøttet inn mål i det siste. Fem mål på tre ligakamper og to hattrick i september (serie og cup) er fasiten for spisstalentet som virkelig har våknet til liv etter at Carlo Ancelotti har kommet inn som manager. Gbamin, Tosun, Holgate og Branthwaite er bekreftet ute, mens trioen Richarlison, Kenny og Allan alle måtte forlate banen med skade i onsdagens ligacuptriumf.

Brighton kommer fra to strake tap mot Manchester United. Lørdag for én uke siden røk de 2-3 på overtid hjemme mot Manchester United i kamp med flere kontroversielle VAR-avgjørelser før de tapte 0-3 hjemme mot samme motstander i ligacupen fire dager senere. Har tre poeng etter tre kamper i ligaen. De åpnet med å tape 1-3 hjemme mot Chelsea før de slo tilbake med å vinne hele 3-0 borte mot Newcastle. Bissouma soner, mens Izquierdo, Andone, Propper og Walton er ute med skade. Jahanbakhsh betegnes som usikker.

Selv om det er noen fravær i Everton, tror vi laget fortsetter den fine trenden. H.

6. Reading - Watford

De seks siste kampene er hentet fra Championship på nivå to i England. Disse to klubbene har ikke møtt hverandre i ligasammenheng siden i 2015 på samme nivå, mens det ble 0-2 i ligacupen her for to sesonger siden. Reading har full pott etter tre kamper og topper ligaen på samme poengsum som Bristol City. Sist helg tok de en sterk 2-1 seier borte over Cardiff i Wales. Yiadom mangler.

Watford rykket som kjent ned fra Premier League sist sesong og er blant favorittene til å rykke opp igjen. Det har blitt sju poeng på de tre første etter 2-1-0 så langt. Forrige helg slo de Luton 1-0 hjemme i det prestisjefylte lokaloppgjøret mellom lagene. Deulofeu, Capoue, Success, Janmaat, Hughes og Welbeck er alle fortsatt ute for gjestene.

Vi tror det skal holde med UB, men er fullt klar over at Reading har fått en strålende start.

7. Nottingham - Bristol City

Det endte 1-0 her sist sesong. Tung start for Nottingham Forest denne høsten med tre strake tap i serien og tidlig ligacup-exit. Forrige helg ble det 0-1 borte mot Huddersfield, mens de har gått poengløse av banen også mot Queens Park Rangers og Cardiff uten å score ett eneste mål til nå denne sesongen! Silva og nykommer Bachirou er begge ute.

Bristol City har full pott etter tre kamper og topper med det tabellen sammen med Reading tidlig i sesongen. De kommer fra 2-0 hjemme over Sheffield Wednesday sist helg, mens det ble Coventry og Stoke ble slått i de to første. Røk 0-1 her i juli, mens det endte 0-0 i det omvendte møtet mellom lagene på høsten i fjor. Walsh, Baker, Maenpaa og Williams er på fraværslista for bortelaget.

Bunn mot topp, men dette blir nok langt jevnere enn som så. Vi satser på at det holder med UB på 96-rekkeren, men på 432-rekkeren må vi helgardere.

8. Luton - Wycombe Wanderers

Sist disse to lagene møttes i seriesammenheng var for to sesonger siden på nivå tre i League One. Da ble det 3-0 her. Luton berget til slutt plassen sist sesong etter en solid sluttspurt og har også kommet brukbart i gang med denne. De slo Barnsley borte og Derby hjemme i de to første før sesongens første ligatap kom forrige helg i 0-1 nederlaget mot Watford på bortebane. Potts og Galloway er begge ute.

Nyopprykkede Wycombe har fått en tøff start på tilværelsen på dette nivået med null poeng og tre strake tap uten at laget har scoret ett eneste mål så langt i høst. Sist helg ble det 0-2 hjemme mot Swansea. Akinfenwa mangler for gjestene, ellers ser det greit ut.

På en krysskrevende og utfordrende lørdagskupong gir vi Luton tillit på eget gress. H.

9. Swansea - Millwall

0-1 her i fjor, mens det ble 1-0 året før. Swansea har fått en fin start på sesongen med sju poeng på tre kamper (2-1-0) og er fortsatt ubeseiret i ligaen. De har slått Preston og Wycombe borte, mens det ble 0-0 da Birmingham kom på besøk til Wales tidligere i høst. Byers er ute, mens Garrick må testes.

Millwall vant her i fjor og har også de hatt fri i midtuken etter ligacup-exit i forrige uke mot Burnley. Den tradisjonsrike London-klubben står med fem poeng etter tre kamper (1-2-0) og er i likhet med dagens motstander ubeseiret så langt denne sesongen. Sist helg ble det 1-1 mot Brentford hjemme. Mitchell er usikker, mens det er usikkert om innlånte Parrott rekker kampen.

Det blir HU på begge de to systemforslagene våre lørdag.

10. Blackburn - Cardiff

Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-0, mens Blackburn vant 3-2 da de gjestet Cardiff i Wales tidlig i juli etter koronaoppholdet. Det har blitt to seire og ett tap og seks innspilte poeng for Tony Mowbrays mannskap til nå. Etter tapet mot Bournemouth åpningsdagen har det blitt to strake seire, 5-0 hjemme over Wycombe og 4-0 borte over Derby sist helg. Bradley Johnson scoret to av målene i den kampen. Evans, Dack, Gallagher og Travis er ute til denne, mens Ayala er et spørsmålstegn.

Cardiff står med tre poeng etter like mange kamper. To tap og én seier er fasiten så langt for laget som røk ut i Play Off sist sesong. De har tapt begge sine hjemmekamper, mot henholdsvis Sheffield Wednesday og Reading, mens trepoengeren kom da poengløse Nottingham ble slått 2-0 borte. Vassell er ute. I tillegg så er Bennett usikker til denne.

Setter hjemmeseier på Ewood Park, men som så mange ganger før må vi understreke at Championship er en vanskelig liga å tippe på og et sted må man sjanse litt. H.

11. Middlesbrough - Barnsley

Disse to lagene møttes faktisk her i ligacupen så seint som i september. Da ble det 0-2, mens det ble 1-0 i ligaen her i november i fjor. Boro med to poeng etter tre kamper (0-2-1) venter fortsatt på sin første fulltreffer inneværende sesong. Sist helg ble det 1-1 borte mot Queens Park Rangers, samme siffer som mot Bournemouth i sesongens første hjemmekamp i serien. I åpningskampen røk de 0-1 borte mot opprykksfavoritt Watford. Stiller trolig skadefritt.

Barnsleys lille ligacup-eventyr røk i forrige uke da laget tapte stort borte mot Chelsea. De har ett poeng i ligaen etter to tap én uavgjort foreløpig - og den kom i 0-0 kampen hjemme mot Coventry forrige helg. Har to mann ute med karantene i denne i tillegg til Williams som er skadet.

To lag som venter på sin første fulltreffer. Vi har litt feeling for hjemmeseier i Middlesbrough, så det blir H på 96-rekkeren og HU på det største systemet.

12. Sheffield Wednesday - Queens Park Rangers

Sheffield Wednesday åpnet som kjent sesongen med tolv minuspoeng, men er nå nede på -8 etter fire innspilte poeng og 1-1-1 på de tre første. De slo Cardiff borte i premieren, mens det ble 0-0 hjemme mot Watford sist gang de var i aksjon her på Hillsborough. Forrige helg røk de 2-0 borte mot et godtgående Bristol City-lag. Urhoghide og Dunkley mangler for vertene.

QPR har i likhet med vertskapet 1-1-1 på de tre første kampene og står med fire poeng. De slo Nottingham hjemme på åpningsdagen, mens det har blitt tap borte mot Coventry og uavgjort hjemme mot Middlesbrough (1-1) i de to siste. Trolig skadefritt hos gjestene fra London.

En real nøtt avslutter ukens lørdagskupong. Vi ser ingen annen utvei enn helgardering. HUB.

