Everton får problemer på Hillsborough

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles midtukerunder i både Serie A, La Liga, Ligue 1 og Allsvenskan og i England er det tredje runde i Ligacupen som skal spilles. I tillegg er det full serierunde i National League i England. På hockeyfronten spilles det en kamp i Eliteserien her hjemme og en kamp i SHL i Sverige.

Sheffield Wednesday - Everton H 4,00 (spillestopp kl 20.40)

Sheffield Wednesday måtte snu seg rundt da Steve Bruce dro til Newcaste i sommer. De startet sesongen med Lee Bullen som vikar, men nå har Garry Monk kommet inn som permanent manager for the Owls.

Monk har fått en perfekt start. Laget har plukket fire poeng på to kamper med ham som Sheffield Wednesday-manager, og jeg tror oppturen fortsetter i ligacupen tirsdag.

Wednesday ligger på niendeplass, kun to poeng fra en playoffplass.

Everton fikk en bra start på sesongen. The Toffees var solide defensivt og viste lovende takter offensivt. Det er ikke slik de har fremstått i de to siste Premier League-kampene. Først tapte de 1-3 borte mot Bournemouth, og i helgen gikk de på et overraskende 0-2-tap hjemme mot Sheffield United.

Etter to tap på rad har the Toffees falt ned til 14.-plass på tabellen. De må ta seg sammen om de skal henge med i kampen om en plass i Europa League. Spørsmålet er om Marco Silva har råd til å prioritere ligacupen.

Everton har en tøff oppgave tirsdag. Sheffield Wednesday har imponert så langt i Championship, og jeg tror de kan skape problemer for et Everton-lag som er ute av form.

Ligacupen er heller ikke en turnering Everton har lyktes i. The Toffees har kun gått videre fra fjerde runden i ligacupen to ganger siden 1988! De har faktisk røket ut i denne runden i fem av de siste syv sesongene, og historien kan gjenta seg tirsdag.

Everton har kun vunnet fire av de siste 14 bortekampene i ligacupen etter ordinær spilletid. Det inkluderer 4-2-seieren mot Lincon i forrige runde, men at de slapp inn to mål i den kampen viser hvor sårbare de er defensivt. Wednesday på sin side har en meget positiv statistikk på Hillsborough i denne turneringen.

Onsdagslaget har bare tapt én gang hjemme siden et tap mot nettopp Everton i 2007. Det er ett tap på elleve kamper, men uglene fra ståbyen har vunnet seks av de siste syv på hjemmebane i denne turneringen. Siden Everton har vært svake i de to siste kampene, tror jeg at the Toffees får det vanskelig her.

Marco Silva stilte med en sterk startellever mot Lincoln i forrige ligacuprunden, og det er ventet at han vil gjøre det samme i tirsdagens kamp, selv om de møter Manchester City til helgen.

Jordan Pickford kan komme til å stå i mål siden Maarten Stekelenburg ikke har spilt for Everton siden forrige sesongs ligacup.

Yerry Mina og Michael Keane har spilt sammen i midtforsvaret til Everton i Premier League, men det kan bli endringer i backrekken til the Toffees mot Wednesday. Mason Holgate kan komme til å erstatte Mina i kampen mot Wednesday. Holgate spilte bra i den forrige ligacupkampen, og han kan få sjansen igjen tirsdag.

Djibril Sidibé vil antakeligvis erstatte Seamus Coleman på høyrebacken. Den erfarne venstrebacken Leighton Baines har ikke spilt en eneste kamp denne sesongen, og han starter sannsynligvis ikke mot Wednesday heller, siden han var ute av troppen til kampen mot Sheffield United. Det betyr i så fall at Lucas Digne beholder plassen på venstrebacken.

Sommersigneringn Jean-Philippe Gbamin er ute her, og Andre Gomes er heller ikke friskmeldt til denne kampen. Det kan bety at Fabian Delph spiller sammen med Tom Davies sentralt på midtbanen. Spørsmålet er om Gylfi Sigurdsson blir hvilt eller om han fortsetter i den offensive midtbanerollen. Dominic Calvert-Lewin ligger an til å spille på topp - alene. Theo Walcott, som ble byttet inn mot Sheffield United, ligger an til å starte på høyrekanten, mens tidligere Arsenal-spiller Alex Iwobi trolig starte på venstresiden. Det er verdt å sjekke lagoppstillingen før kampstart.

Uansett: Jeg stoler ikke på Everton om dagen. De har et sterkt lag på papiret, men de leverer ikke Sheffield Wednesday flyter videre på ny manager-effekten, og det sørger for at de går videre i ligacupen, tror jeg. Oddsen på hjemmeseier er 4,00. Det holder i massevis som singelspill.

