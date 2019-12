Everton flyr videre

Everton har fått et voldsomt oppsving etter at de sparket Marco Silva. I kveld jakter laget semifinalebillett i ligacupen.

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen og godbitene står i kø. Liverpool spiller klubb-VM og møter Monterrey i semifinale, mens det duket for sesongens første El Clasico i Spania. i England er det tre kvartfinaler i Ligacupen, der Manchester United har hjemmekamp mot Colchester. I Bundesliga er det midtukerunde og fem kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Serie A og det er cupfotball i Frankrike. Her hjemme spilles det en del kamper i Eliteserien for menn i håndball. På hockeyfronten er det en kamp i Get-ligaen og full runde i Hockeyallsvenskan.

Everton - Leicester H 2,55 (spillestopp kl 20.40)

Duncan Ferguson med en flott start som fungerende manager i Everton. 3-1 seier hjemme mot Chelsea, ble etterfulgt av 1-1 borte mot Manchester United. Men ligger utsatt til på 16. plass med 18 poeng, og har kun tre poeng ned til Southampton på nedrykksplass. Røk ut av ligacupen allerede i 3. runde forrige sesong. 4-1-3 på åtte spilte hjemmekamper. Carlo Ancelotti er ventet å bli presentert som ny manager i slutten av uken, men i kveld er det fortsatt Ferguson som leder laget. Han kan glede seg over at Gylfi Sigurdsson er friskmeldt.

Etter åtte strake seire i Premier League, leverte Leicester en skuffende kamp hjemme mot Norwich lørdag og måtte nøye seg med 1-1. Holder likevel 2. plassen med 39 poeng og har 13 poeng ned til femteplassen. Solide 5-1-2 på åtte spilte bortekamper. Tok seg enkelt av League One-laget Burton i åttedelsfinalen med 3-1 seier, tross et B-preget lag. Brendan Rodgers vil garantere rotere litt også til denne med tanke på det tøffe juleprogrammet i Premier League og ikke minst med tanke på bortekampen mot Manchester City kommende lørdag.

2-0-1 på de tre siste seriekampene på Goodison Park. Det meldes om utsolgt hus på Goodison i kveld og Everton har fått et voldsomt oppsving etter at Marco Silva fikk sparken. 2,55 på hjemmeseier er flott odds og spilles.

