Everton har et jerngrep på Newcastle hjemme

Everton har kun tapt én av de siste 15 kampene mot Newcastle på Goodison Park. Vi tror de tar en ny seier mot the Magpies tirsdag.

Det er et omfattende langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles blant annet midtukerunde i Premier League med seks kamper

Everton - Newcastle United (Pause/fulltid dobbel) U/H 4,00 (spillestopp kl. 2025)

Everton har opplevd en opptur etter at Marco Silva forlot Goodison Park. The Toffees har bare ett tap på de åtte siste seriekampene (4-3-1), og det tapet kom borte mot Manchester City.

1-1 borte mot West Ham lørdag i en jevnspilt kamp, og de ligger nå på ellevteplass på tabellen. Everton har kun tapt én av de siste åtte ligakampene (4-3-1), og de har vunnet tre av de siste fire kampene etter at Carlo Ancelotti tok over på Merseyside. Oppsvinget gjør at de nå har 29 poeng og er kun fire poeng bak topp syv-lagene.

Everton må klare seg uten flere sentrale spillere i tirsdagens kamp. Brasilianske Richarlison er ute i sin andre kamp på rad på grunn av en kneskade og midtbanespillerne Gylfi Sigurdsson og Alex Iwobi er aogså på skadelisten. Andre Gomes og Jean-Philippe Gbamin er ute med langtidsskader, mens Michael Keane er usikker.

Newcastle har like mange poeng som Everton etter at de tok en sterk 1-0-seier mot Chelsea i forrige serierunde, men den seieren kom på hjemmebane. De har ikke vært like gode på bortebane. Statistikken viser at de har tapt syv av elleve bortematcher i ligaen. De skaper også lite offensivt borte fra St. James' Park, hvor de snitter på under ett mål per bortematch.

Også Newcastle har en lang skadeliste. Hele ni spillere er ute før kampen på Goodison Park. Andy Carroll er blant spillerne som er ute, mens Jetro Willems og Paul Dummett går antakeligvis glipp av resten av sesongen.

Newcastle har slitt på Goodison Park, hvor de er uten seier i de syv siste kampene (0-2-5). Everton skal være i stand til å ta alle poengene foran egne fans, men jeg ser for meg at det kan bli en jevnspilt første omgang.

I to av de tre siste bortekampene til Newcastle har det stått uavgjort til pause, men the Magpies har kun én seier på de fem siste bortematchene. 1,52 i odds på ren hjemmeseier frister ikke. Jeg mener det er mer spennende å satse på at det står uavgjort til pause og at Everton avgjør i andre omgang. Statistikken støtter også et slikt scenario. I fire av de siste seks hjemmekampene til Everton har det stått uavgjort til pause. Oddsen på U/H-spiller er 4,00. Det

