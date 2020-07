Everton har våknet til liv

Everton har tatt sju av ni mulige poeng på sine tre sist. Vi tror på gode poengsjanser for Everton i kveldens bortemøte mot Tottenham.

Både Tottenham og Everton er litt i ingenmannsland på tabellen før kveldens Premier League-møte.



Tottenham - Everton U 3,50 (spillestopp 20.55)

Premier League. Tottenham skuffet med å tape 1-3 borte mot Sheffield United torsdag kveld og er nå nede på 9.plass med 45 poeng. Det begynner med andre ord å se mørkt ut med tanke på spill i Europa neste sesong for Mourinhos mannskap. De har 9-3-4 hjemme i London. Det ble 2-2 her i tilsvarende møte i siste serierunde i fjor, mens det ble 1-1 på Goodison i det omvendte møtet i fjor høst. Foyth og Tanganga er fortsatt ute.



Everton har vist oppløftende takter etter koronapausen med sju av ni mulige poeng så langt. Det har blitt 0-0 hjemme mot Liverpool, 1-0 borte over Norwich og 2-1 hjemme over Leicester til nå for Ancelottis gutter som innehar 11.plassen med 44 poeng. 4-3-9 borte. Mina er tilbake og meldes kampklar, mens Walcott og Sidibe er like rundt hjørnet. Richarlison er tilbake i trening lørdag og rekker trolig også kampen. Gbamin og Delph mangler.



2-2 i tilsvarende kamp på Tottenham Hotspur Stadium forrige sesong, og et oppadgående Everton skal ha gode poengsjanser også i kveld. 3,50 på uavgjort spilles.

