Everton hjemme og borte er to forskjellige lag

Det er en herlig fotballørdag vi har foran oss. Langoddsprogrammet byr blant annet på fem kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det er også full rulle i League One og i League Two. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Inter og AC Milan barker sammen i et brennhett byderby i Milano. Her hjemme spilles er det blant annet Eliteseriefotball mellom Brann - Haugesund på Brann stadion.

Everton - Sheffield United H 1,62 (spillestopp kl 15.55)

The Toffees ble utspilt av et Bournemouth-lag som kriget dem ut av stilen på Vitality Stadium. Tapet gjør at Everton kun har én seier på de åtte siste bortekampene.

Men Everton borte og hjemme er to vidtforskjellige lag. På Goodison Park står de med seks seire på rad, og de har holdt nullen i seks av de siste syv kampene på den blå siden av Merseyside.

Nyopprykkede Sheffield United har fått en solid start på livet i Premier League. De har tatt fem poeng på de fem første kampene, og de har vist en innsats og kampvilje som gjør at jeg tror de kan overleve i toppdivisjonen.

Sheffield United har ikke tapt på sine fem siste bortekamper, men Everton har vært en ekkel motstander for dem. The Blades har tapt de tre siste bortekampene på Goodison Park, og jeg finner ikke så mange gode argumenter for at de skal klare å snu den trenden lørdag. Særlig ikke siden de spilte en svak kamp mot Southampton sist. Det var den første kampen etter opprykket at de gikk målløse av banen.

Everton mangler midtbanespiller Andre Gomes. Han sliter med en skade i ribbeina. Jean-Philippe Gbamin er også ute.

Sheffield United må klare seg uten suspenderte Billy Sharp, mens Mo Besic ikke får spille mot Everton siden han er utlånt fra the Toffees. Den psitive nyheten er at Callum Robinson er tilbake.

Formen Everton viser foran egne fans er vanskelig å ignorere. The Toffees har vunnet de seks siste kampene på Goodison Park. De har i denne perioden blant annet nedkjempet lag som Chelsea, Arsenal og Manchester United. Jeg tror Everton fortsetter den gode formen hjemme i Liverpool.





Brentford - Stoke H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Stokes marerittstart fortsatte forrige helg. De tok ledelsen 1-0, men fikk Joe Allen utvist allerede etter tov minutter og tapte ti slutt 1-2 mot Bristol City. Dermed står Stoke fortsatt med kun ett poeng etter de syv første serierundene, og manager Nathan Jones er under et voldsomt press. Bortestatistikken til the Potters gir ikke grunn til å tro at presset på Jones skal avta.

På bortebane har Stoke nemlig tapt de tre første kampene, og de har sluppet inn to mål eller mer i alle tre.

Dersom Brentford skal henge med i kampen om en playoffplass må de skjerpe seg på bortebane. Forrige helg tapte the Bees 2-0 mot Preston, og det var lagets tredje bortetap på rad hvor de ikke klarte å score. Men: På hjemmebane er de som regel til å stole på. I forrige hjemmekamp høvlet Brentford over Derby County og vant 3-0. Laget er likevel nede på 18. plass med sine syv poeng, og det er skuffende av et lag som er ventet å kjempe i toppen. De kan trøste seg med at det er lag som har det verre enn dem.

Stoke er tabeljumbo i Championship i en sesong de skulle slå tilbake og kjempe om opprykk. The Potters viser ikke det samme forsvarsspillet som hjalp dem å overleve forrige sesong. De har sluppet inn to mål eller mer i åtte av sine ni kamper i ale turneringer denne sesongen. Med en slik defensiv statistikk er det liten grunn til å gi tillit til bortelaget. Brentford har også vunnet fire av de seks siste kampene mot Stoke. Vi forventer hjemmeseier på Griffin Park.

Lørdagens andre dobbelttips er Everton + Brentford. Det gir 2,83 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

