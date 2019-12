Everton kan skape problemer for United

Denne matchen kan bli jevnere enn Manchester United-fansen liker det, men vi tror de vinner.

Søndagens langoddsprogram er fullspekket fra tidlig morgen til langt på kveld. I Håndball-VM er det klart for både bronsefinale og finale. Det spilles tre kamper i Premier League der Manchester United tar imot Everton, mens det er storkamp på Emirates mellom Arsenal og Manchester City. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse verdenscup på menyen. Langrenn fra Davos, skiskyting fra Hochfilzen, hopp fra Klingenthal og slalåm fra Val d'Isere.

NB! Onsdag er det ca 205 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Manchester United - Everton pause/fulltid U/H - 4,50 (spillestopp kl 14.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

For første gang på seks år vil det være en mann som heter Ferguson på benken på Old Trafford, men ikke hos Manchester United. "Big Duncan" har tatt over som vikarmanager hos Everton etter at Marco Silva fikk sparken. Duncan Ferguson fikk en drømmestart med 3-1-seier hjemme på Goodison Park mot Chelsea.

Suksess på Old Trafford ville toppet alt, men sannsynligheten for at et slikt drømmescenario skal bli en realitet en liten. Det har nemlig løsnet for Ole Gunnar Solskjær sine karer. De bøtter inn mål, vinner regelmessig og de er nå bare fem poeng bak en topp fire-plassering. Samtidig er Everton et av lagene de har hatt et historsk godt tak på.

United har overtaket på Everton

Manchester United har vunnet 36 av 54 Premier League-kamper mot Everton. Det er mer enn noe lag har vunnet mot et annet i Premier League.

The Toffees har kun vunnet én av de siste 26 Premier League-kampene mot United Seieren kom i desember 2013. Det er lite som tyder på at Everton skal klare å gjenta den prestasjonen. Manchester United har virkelig funnet hjemmeformen. De er ubeseiret i de ti siste kampene på Old Trafford i alle turneringer.

Manchester United's Jesse Lingard vil trolig miste kampen mot Everton på grunn av en muskelskade. Paul Pogba, Eric Bailly and Tim Fosu-Mensah er ennå ikke friskmeldte.

Everton's Seamus Coleman kan være tilbake etter å ha stått over tre kamper på grunn av en ribbeinsskade. Lucas Digne blir neppe spilleklar. Det samme gjelder Theo Walcott og Fabian Delph, mens Yerry Mina vil bli testet på kampdagen.

Statistikken tyder på jevnspilt første omgang

Everton har kun ligget under til pause i to av de åtte første bortekampene sine. I halvparten av bortekampene har det stått uavgjort etter de første 45 minuttene. Det Toffees har fått en vitamininnsprøytning etter at Duncan Ferguson tok over som vikarmanager, og det tror jeg Manchester United vil merke i søndagens kamp. Når det er sagt, så tror jeg Ole Gunnar Solskjærs menn vinner etter 90 minutter.

Manchester United rev i stykker Manchester City i forrige uke, og de kunne scoret mer enn to mål i løpet av de første 30 minuttene Da var det et sjansebonaza for United.

Everton kommer ikke til å angripe på samme måte som City Everton vil antakeligvis legge seg lavt på Old Trafford, og kontre når de får sjansen. Det betyr at United må være tålmodige. U/H-spillet virker som et bra alternativ. Everton har tross alt tapt seks av de syv siste bortekampene i Premier League. U/H-spillet gir flotte 4,50 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset