Everton slår bortesvake Manchester United

Everton er i form og skal være favoritt i søndagens hjemmekamp mot Manchester United.

En vidunderlig fotballsøndag står foran oss. Det er klart for El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona og i England er det ligacupfinale mellom Aston Villa og Manchester United og i Premier League er det klart for to herlige kamper. Everton tar imot Manchester United, mens Tottenham tar imot Wolverhampton.

NB! Onsdag er det ca 89 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Everton - Manchester United H 2,50 (spillestopp kl 14.55)

Everton stod med 6-4-1 på de elleve siste seriekampene, før det endte med 2-3 tap borte for Arsenal forrige søndag. Everton gjorde uansett en bra kamp og var ikke langt unna å ta poeng i den kampen. Er som vanlig klart best hjemme på Goodison Park (7-3-3) og står med svært moderate 3-3-8 på bortebane. Totalt 36 poeng og faktisk ikke mer enn åtte poeng opp til Chelsea på 4. plass. Andre Gomes gjorde et etterlengtet comeback mot Arsenal og belønnes nok med startplass her. Morgen Schneiderlin er ute med kneskade, mens Lucas Digne sjekkes opp mot kampstart.

Klikk her for å levere dette spillet

Manchester United har ikke levert på bortebane

Manchester United fikk en enkel returkamp hjemme mot Club Brügge da bortelaget pådro seg utvisning allerede etter 22 minutter på stillingen 0-0. Det endte med 5-0 seier og enkelt avansement til åttedelsfinalen i Europa League. Har ikke bedre enn 2-1-2 på de fem siste seriekampene og ligger på 5. plass med 41 poeng. Svært beskjedne 4-3-6 på bortebane. Paul Pogba og Marcus Rashford er fortsatt ute og trolig er også Anthony Martial ute. Men nyankomne Ighalo spilte hele kampen mot Club Brügge og scoret også et mål i den kampen og starter nok på topp igjen.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Fantastisk fotballsøndag - sjekk våre oddstips

Oddssingel PL: Wolverhampton ryster Tottenham

Oddssingel La Liga: Barcelona tar sin femte strake borteseier mot Real Madrid

Tippetips: Manchester City vinner ligacupfinalen

V4 Billund: Flemming Jensen har lunsjbankeren



1-1-1 på de tre siste tilsvarende på Goodison Park, 4-0 til Everton forrige sesong. Med tanke på hvor forbedrede Everton har vært under Carlo Ancelotti og Manchester Uniteds svake prestasjoner på bortebane denne sesongen, skal det være gode muligheter for Everton-seier også denne gangen. 2,50 er bra odds på hjemmeseier og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet