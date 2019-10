Everton som natt og dag hjemme og borte

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er midtukerunder i både La Liga og Serie A. I England skal åttedelsfinalene i Ligacupen spilles tirsdag og onsdag og det er også cup i både Tyskland, Frankrike og Nederland. I Belgia er det midtukerunde i serien og på hockeyfronten det serierunde her hjemme i Get-ligaen og det er også et par kamper i SHL. Natt til onsdag er det hele ni kamper i NHL.

Everton - Watford H 1,67 (spillestopp kl 20.40)

Everton-manager Marco Silva er under press etter nok et bortetap lørdag. Til tross for at Everton ledet 2-1 ti minutter før slutt, endte det med 2-3 tap borte for Brighton. Lagets fjerde bortetap for sesongen på fem spilte bortekamper. Er faktisk helt nede på 16. plass på tabellen, men leverer som alltid mye bedre hjemme på Goodison Park der det er blitt tre seire på fem kamper denne sesongen. Komfortabel 2-0 seier borte mot Sheffield Wednesday i 3. runde. Røk ut i åttedelsfinalen etter 1-2 tap borte mot Chelsea sesongen 2017/18, mens det exit etter straffesparkkonkurranse hjemme mot Southampton i 3. runde forrige sesong. Ryan Bertrand er ute i lang tid, så får vi hvilket mannskap Marco Silva sender utpå i kveld.

Store skadeproblemer for Watford

Watford-manager Quique Sanchez Flores har store skadeproblemer i sitt lag og minst seks viktige spillere er ute. Ligger kritisk til på tabellen i Premier League og er fortsatt uten seier i Premier League etter at det endte 0-0 hjemme mot Bournmouth lørdag, lagets tredje strake poengdeling i serien. Totalt 0-5-5. Tok seg til åttedelsfinale etter 2-1 seier hjemme mot Swansea i 3. runde. Røk ut i 3. runde forrige sesong etter tap på straffespark borte mot Tottenham, mens det ble exit allerede i 2. runde sesongen 2017/18 etter 2-3 tap hjemme for Bristol City.

Everton har i fantastisk god statistikk hjemme mot Watford (12-2-0) og Marco Silva trenger alle oppturer han kan få. 1,67 på hjemmeseier er ikke allverden, men det må være meget solide vinnersjanser for Everton i kveld. 1,67 er dog altfor snaut til å forsvare et singelspill, så vi kombinerer med en av de øvrige åttedelsfinalene i kveld.

Oxford - Sunderland H 2,25 (spillestopp kl 20.40)

Et rent League One-oppgjør i denne og dermed er også garantert et lag fra League One i kvartfinalen. Oxford smalt til med 4-0 hjemme mot West Ham i 3.runde og tok seg altså meget overbevisende til åttedelsfinalen. Gjør det bra også i serien og ligger på 5. plass med 25 poeng. Spesielt hjemme har laget levert med 5-1-1. Både forsvarsspilleren Chris Cadden og midtbanespilleren Cameron Brannagan pådro seg smeller i lørdagens kamp mot Rochdale og er uaktuelle i kveld.

Sunderland sliter på bortebane

Sunderland slo ut Sheffield United i 3. runde, det attpåtil på bortebane. Siden den kampen har manager Jack Ross fått sparken, inn er kommet Phil Parkinson. Har ambisjoner om opprykk, men har tapt tre av de fire siste seriekampene og alle tapene er kommet borte, der laget står med svake 2-2-4. Keeper Lee Burge pådro seg en skade i lørdagens bortekamp mot Shrewsbury og er ikke med i kveld.

Oxford skal ha flotte sjanser til å ta seg til kvartfinale i kveld og 2,25 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt. Kombinert med Everton-seier får vi en totalodds på 3,76.

