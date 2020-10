Extra-millionær: - Og jeg som bare vinner småpremier!

May-Britt Brennelien fra Levanger benket seg foran TV-en med familien og venner da hun ble trukket ut som Extra-kandidaten tirsdag kveld. Sammen så de at hun føk opp til topps, og dermed vant to millioner kroner.

Før tirsdagens Extra-trekningen tok Norsk Tipping kontakt med kveldens kandidat, May-Britt Brennelien fra Levanger.

- Nå er jeg helt i sjokk her! Da må vi følge med på NRK2 klokka 18:45. Svigermor og gubben er her allerede. I tillegg kommer to vennepar på besøk. Da må vi følge godt med.

Hun var allerede sikret en inngangssum på 317 100 kroner, men dersom hun prikket inn alle de rette tallene kunne hun ende opp med toppremien på to millioner kroner.

Samlet i spenning før TV-trekningen

Det var tre tall som skulle til før May-Britt kunne kalle seg millionær. Når det siste tallet viste seg å stemme med brettet hennes, føk hun til topps og sikret seg toppremien på to millioner kroner.

- Jeg er i sjokk ennå og føler meg helt skjelven. Vi er sjokkerte hele gjengen, sier May-Britt mens hun flirer.

Den nybakte vinneren har delvis kontroll på hva premien skal gå til.

- Jeg skal betale ned noe gjeld også trenger vi ny oppvaskmaskin, den holder på å ryke. Så dette kom beleilig, sier den nybakte Extra-millionæren til Norsk Tipping.

12 Heldige Extra-spillere

Det ble flere Extra-vinnere 6. oktober, da de resterende premiene skulle deles ut.

Første bilde

Tirsdag kveld var det en spiller som sikret seg første bilde og dermed 80 145 kroner.

Kvinne fra Nesodden i Viken. Kjøpte sitt spill via Norsk Tipping sine nettsider.

Første ramme

Første ramme var det også kun en person som hadde. Det gjorde at hun vant 133 580 kroner.

Kvinne fra Skien i Vestfold og Telemark, som hadde kjøpt sitt spill via Norsk Tipping sine nettsider.

Første brett

Første brett ble også først fylt av en person, hun sikret seg med det 374 025 kroner.

Kvinne fra Fredrikstad som kjøpte sitt spill hos Narvesen Rutebilstasjon Fredrikstad.

9 spillere med Extra-flaks

Extrasjanse-potten på 100 000 kroner ble fordelt på 9 spillere, som dermed får de 11 110 kroner hver. De heldige kommer fra disse stedene:

Østre Toten

Oslo

Kristiansand

Larvik

Porsgrunn

Ås

Årdalstangen

Kongsvinger

Melhus

