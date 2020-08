Kveldens Extra-kandidat ble Extra-millionær allerede på de to første tallene.

Med de to fulltreffene ble premien ekstra stor. Vinneren er en kvinne som holder til i Flekkefjord. Hun ble trukket ut som kandidat i Extra tirsdag 11. august.

Kvinnen var sikret en inngangspremie på 230.000 kroner før den spennende ferden begynte på under tv-trekningen. Extra-premien stiger for hvert av de seks tallene som vinneren har på spillebrettet sitt, med skikkelig flaks kan du vinne to millioner.

- Nå må jeg bare gå meg en tur tur og lufte meg litt

Den heldige kvinnen rakk knapt å trekke pusten før det braket løs på tall nummer en, og premien spratt opp til 575.700 kroner. Så stormet hun videre neste tall, og dermed var premien oppe i 1.036.265 kroner. Der endte ferden for denne gangen, men den heldige kvinnen rakk altså å bli Extra-millionær i kveldens trekning.

- Jeg er så glad nå, at jeg får nesten ikke sagt det, sa Flekkefjord-kvinnen som ble både glad og rørt av å hatt slik flaks en tirsdagskveld, og feiring var ikke det første på agendaen.

- Nei, vet du. Nå må jeg bare gå meg en tur tur og lufte meg litt, men tusen, tusen takk skal du ha, sa den glade vinneren.

Gratulerer!

Vinnerbrettet ble levert på internett tidligere i uken.

Bilde, ramme og brett

Som alltid var det mange flere Extra-spillere som sikret seg solide premier. Kanskje det var deg? Slik gikk det.

Første bilde-premien er på 81.555 kroner og ble vunnet av én spiller.

Første ramme-premien er på 135.925 kroner og ble vunnet av én spiller.

Første brett-premien er på 380.600 kroner og ble vunnet av én spiller.

Hele 22 vinnere på Extra-sjansen

22 spillere ble trukket ut til å dele Extrasjanse-potten på 100 000 kroner. De får dermed 4.545 kroner hver.

Her kommer vinnerne fra:

Haugesund

Eidsvoll

Ålesund

Auli

Skilbrei

Hamar

Årnes

Våler i Østfold

Bamble

Bergen

Rørvik

Vadsø

Hemnes

Herøy

Halden

Asker

Meløy

Kautokeino

Bodø

Stryn

Ridabu

Røst

(Vinnersannsynlighet i Extra: Vinnersannsynlighet per kupong med to spillebrett er 1:6. Vinnersannsynlighet per spillebrett er fordelt slik: Bilde: 1:11, Ramme: 1:900, Brett: 1:20 929, Extra-kandidaten: 1:300 000. Extra-sjansen: Her trekkes mellom 1 og 25 aktive spillebrett i den aktuelle spillomgangen som deler 100.000.)