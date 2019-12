Fantasy Premier League: Gameweek 20

Gameweek 20 sparkes i gang allerede lørdag. Vi hjelper deg med forberedelsene i det travle romjulsprogrammet.

Romjulskaoset er i full gang, og GW20 sparkes i gang knappe 15 timer etter dommer blåser av siste kamp i GW19. I tillegg til å være sesongens tidsmessig tetteste gameweeks, markerer overgangen fra GW19 til GW20 også FPL-sesongens halvveispunkt. 19 runderer spilt. 19 runder gjenstår. For noen managere vil resten av sesongen handle om å beholde plasseringen sin på toppen av miniligaer, mens andre ønsker å stige i overall rank. Der første halvdel av sesongen gjerne preges av manglende informasjon om spillere og lag, preges siste halvdel tradisjonelt av double og blank gameweeks, og planlegging for maksimering av chipsbruk. For managere som liker å planlegge flere uker frem i tid er siste halvdel av sesongen ofte den gøyeste. For de mindre planleggingsglade managerne finnes det heldigvis ressurser som Ben Crellin.

19 runder er spilt, 19 runder gjenstår. Siste halvdel av sesongen starter her, folkens!

Oppover

John McGinns skadefravær betyr at Jack Grealish (6.5) ser ut til å få en (om mulig) enda viktigere rolle i Aston Villas angrepsspill.

FANTASY PREMIER LEAGUE: Jack Grealish ser ut til å få en enda viktigere rolle i Aston Villas angrepsspill. Foto: Oli Scarff (AFP)

Everton-backen Djibril Sidibe (5.3) leverte sin fjerde assist på ni startede ligakamper i Carlo Ancelottis debut som manager for The Toffees. Med fint kampprogram og «new manager bounce» på menyen kan den innlånte franskmannen være en spiller verdt å vurdere.

Smått og godt

Den korte perioden mellom GW19 og GW20 betyr som nevnt at vi må forvente at sentrale FPL-assets roteres. Brendan Rodgers har hintet til at Jamie Vardy hviles i lørdagens kamp mot West Ham. Både Cesar Azpilicueta og Reece James sliter med småskader, og kan være kandidater til en romjulshvil. Todd Cantwell fullførte 90 minutter av Norwichs tap på Villa Park, men hold et øye med denne situasjonen. For Paul Pogbas del er siste nytt lite oppklarende.

GW19 bød også på sin porsjon rotasjon. Danny Ings, Mason Mount og Neal Maupay startet sine respektive kamper på benken, og ser ut som antatt trygge startere i den kommende runden. Mo Salah (70 minutter), Marcus Rashford (63 minutter), Anthony Martial (67 minutter), James Maddison (76 minutter) og Lucas Moura (76 minutter) ble alle byttet ut tidlig nok til at man bør ha lov til å forvente å se navnene deres i kommende rundes lagoppstillinger.

Apropos at FPL-sesongen nå er halvspilt, Fantasyrådets @Francoroche påpeker en artig terminlistekuriositet.

42.1% av alle FPL-lag har stått helt urørt de siste fem rundene, og defineres derfor som «inaktive».

Ukens kapteinsalternativer

Gameweek 20s beste kapteinsalternativer er verdensmesterne Mo Salah og Sadio Mane. Søndag byr Anfield opp til romjulsfest, og det gjenstår å se om Wolves er invitert som festgjester eller lam til slakt. Ulvene har kun ett tap på sine siste 19 kamper (før hjemmemøtet med Manchester City 27.12.) i alle turneringer, og har så langt i år levert oppsiktsvekkende gode defensive prestasjoner på bortebane. Kun helgens motstander Liverpool (7.84) kan vise til en bedre expected goals conceded i bortekamper enn Wolves 10.85, og laget befinner seg blant topp tre i både store målsjanser tillatt og antall skudd på mål sluppet til. Den Hellige Ånds mannskap kan derfor fort by verdensmesterne på solid motstand.

FANTASY PREMIER LEAGUE: Forut for Qatar-reisen var Mo Salah tilbake i sin velkjente elektriske storform. Foto: Rui Vieira, AP / NTB scanpix

Forut for Qatar-reisen var Mo Salah tilbake i sin velkjente elektriske storform, med 4 målpoeng på de 2 ligakampene i GW16 og GW17. Over disse to kampene fyrte egypteren av flest skudd (7, to mer enn nestemann på listen), klart flest skudd fra innenfor motstanders boks (12, foran Diogo Jotas 9), nest flest store målsjanser (3, bak McGoldricks 4) og ligaens klart beste xG (2.18, foran Maupays 1.76). I tillegg leverte Salah ligaens fjerde beste xA (0.99). Egypteren ble tatt av banen etter 70 spilte minutter på King Power Stadium, og bør derfor ha bein friske nok til å bære vekten av et virtuelt kapteinsbind.

Der Salah tidligere i sesongen har slitt med skader og ujevnt nivå, har rekkekameraten Sadio Mané stabilt leverte sterke prestasjoner. Forut for avreise til Qatar stod senegaleseren med 11 målpoeng på sine 9 siste spilte ligakamper, og Mané har gjennom hele sesongen sett ut som et godt kapteinsvalg. Dette underbygges av at Mané stod med ligaens nest beste xPts (97.0, kun slått av Raheem Sterlings 101.4) over sesongens 15 første ligakamper (linjen trekkes ved GW15 fordi Mané ikke spilte i GW16 og GW18), og han befinner seg blant ligaens ti beste spillere i så godt som samtlige offensive underliggende statistikker, både målscorende og kreativt. Mané har vært Liverpools beste offensive spiller i første halvdel av sesongen 2019/20, og fortsetter å se ut som et trygt kapteinsalternativ med eksplosiv oppside.

Premier Leagues og FPLs fremste formspiller har holdt festen sin gående i månedsvis, og ingen lokaler har vært for små eller store for Jamie Vardys partyglede. Denne runden venter det som på papiret er en særdeles attraktiv motstander, i laget som har sluppet til klart flest store målsjanser (55, foran Aston Villas 45). West Ham er også ligaens nest svakeste defensive enhet målt i expected goals conceded (34.56, marginalt bak Norwichs 34.88).

Vardys tall snakker egentlig for seg selv (ikke at det har hindret meg og alle andre FPL-entusiaster i å skrive metervis med digitale spaltemeter om prestasjonene hans), med 19 målpoeng på sine siste 13 ligakamper. Spissen har levert målpoeng i 11 av disse 13 ligakampene. Motstander i begge de to kampene Vardy blanket? Liverpool. Den ekstremt formsterke spissen leder ligaen i antall store målsjanser (23), antall skudd på mål (29) og i xG (12.70) sett over hele sesongen. Over de siste 13 ligakampene er tallene hans enda mer dominerende. Vardy har fyrt av flest skudd fra innenfor motstanders boks (37), og han har klart flest skudd på mål (24, foran Rashfords 21). Vardy har kommet til klart flest store målsjanser (19, foran Chris Woods 16) og han kan vise til ligaens overlegent beste xG (10.68, foran Rashfords 8.34). Som om ikke det var nok kan Vardy, som et lite kirsebær på toppen en allerede svært festlig banansplitt, også vise til ligaens tolvte beste xA i perioden (2.93).

Så hvorfor er ikke Jamie Vardy ukens klare kapteinsvalg? Svaret er kort og godt at det hviler en rotasjonsrisiko over spissen. Man bør som hovedregel forsøke å se bort ifra det beryktede «r-ordet» når man velger kaptein, men Leicester-manager Brendan Rodgers uttalelser er akkurat tydelige nok til å skape bekymring. Rodgers svar på spørsmål om Vardy kunne spille samtlige 4 kamper i romjulsprogrammet? «No chance».

FANTASY PREMIER LEAGUE: Kevin De Bruyne fortsetter å dominere sesongen som ligaens klart mest kreative spiller. Foto: Efrem Lukatsky (AP)

Det skrives sjeldent en kapteinsspalte uten at Manchester City nevnes. (Igjen nevnes det at denne artikkelen ble skrevet forut for Wolves-Manchester City ble spilt) Heller ikke denne runden kommer man utenom lyseblå assets. Kevin De Bruyne fortsetter å dominere sesongen som ligaens klart mest kreative spiller, og kan vise til 18 målpoeng på 17 startede ligakamper. Den belgiske maestroen er (h)julet som holder City-maskineriet i gang, og formen hans ser ut til å bli bedre for hver runde. Ingen har skapt flere store målsjanser enn De Bruyne over de siste 7 ligakampene, og han leder naturlig nok ligaen i xA for den samme perioden. I tillegg til dette har De Bruyne fyrt av nest flest skudd på mål (12, kun slått av Jamie Vardys 13). De Bruynes økte målfarlighet betyr at han over disse 7 ligakampene har ligaens nest beste xPts (39.5, igjen kun slått av Jamie Vardys 49.7).

Sergio Agüero er tilbake i aksjon, og det er naturlig å forvente at argentineren med frisyren som dominerte EM2016 gis muligheten fra start i hjemmekampen mot Sheffield United. En spillesulten Agüero bør alltid vurderes som et godt kapteinsalternativ, og med en eierandel på 10% bringer Kun i tillegg med seg en fin differential-faktor.

Manchester United bød opp til romjulsfest 2. juledag, og Marcus Rashford lot selvsagt ikke sjansen til en liten feiring gå forbi. Rashford er oppe i 11 ligamål, og kun Jamie Vardy (12.71) kan vise til en bedre xG enn United-spissen (12.19). Rashford har i tillegg fyrt av fleste totale skudd (63), og kan vise til delt nest flest skudd på mål (27, bak Vardys 29) og tredje flest store målsjanser (19). Lørdag kveld venter en tøff bortekamp mot et Burnley-lag som har sluppet til tredje færrest store målsjanser på hjemmebane og sjette færrest skudd fra innenfor egen boks. Rashford ble tatt av banen etter 63 minutter av «Boxing Day»-kampen mot Newcastle, og bør derfor være en av rundens tryggere startere.

Både Harry Kane og Dele Alli tegnet seg på scoringslisten i hjemmeseieren mot Brighton 2. juledag. Kane var en armhuleoffside unna to scoringer, og Bamidele var en feberredning pluss tverrligger unna sin egen dobbel. Spurs så tafatte ut i store deler av kampen, men litt marginer og noen små øyeblikks magi var nok til å dra hjem seieren. Spurs-duoen bør likevel være aktuelle kapteinskandidater denne uken, mye takket være det faktum at de reiser til Carrow Road for å møte ligaens nest svakeste forsvar. Kun Villa har svakere expected goals conceded, og ingen lag har sluppet til flere skudd på mål enn The Canaries’ 109. Norwich er i tillegg ligaens klart svakeste hjemmeforsvar (expected goals conceded på 21.37, foran Southamptons 18.05). Laget har sluppet til flest skudd på mål (59) og flest store målsjanser (29) på eget gress, noe som bør kunne gi gode arbeidsforhold for Spurs-spillerne. At Jose Mourinho tradisjonelt vegrer seg for å rotere for mye på mannskapet sitt er selvsagt også verdt å nevne.

Siste nytt på skadefronten

Scott McDominate og Patrick van Aanholt ser ut til miste GW20. Ta turen innom Ben Dinnery for siste oppdatering på skadenyheter.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Det skiller knappe 15 timer fra siste spark på ballen i GW19 og avspark i GW20. Informasjonsflyten mellom rundene vil være mindre enn vi normalt kan regne med, og rotasjonsrisikoen vil være langt større enn vi er komfortable med. Det beste verktøyet for å holde seg oppdatert på siste nytt innen skader og rotasjon er FPLs egne skadeguru, Ben Dinnery. Følg Sir Ben, og få med deg det som er verdt å vite av spillernyheter!

Lykke til i GW20, alle sammen! Siste halvdel av FPL-sesongen starter her!