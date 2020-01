Fantasy Premier League: Gameweek 22

Ny gameweek nærmer seg med stormskritt. Vi hjelper deg med å forberede laget til gameweek 22, og til dobbel gameweek 24.

Mange fantasy-spillere glemmer å bytte før fristen. Husk at ukens frist er fredag klokken 20:00!

Det nye året er godt i gang, og vi nærmer oss første gameweek etter det kaotiske romjulsprogrammet. Et nytt år bringer med seg prat om nyttårsforsetter og nye muligheter. Mange bruker pausen på nyåret til å se tilbake på feil og bommerter som ble gjort i første del av FPL-sesongen. At mitt eget lag hadde en romjul seig som pepperkakedeig gjorde den prosessen ganske enkel.

Min store FPL-svakhet er egentlig ganske enkel. Jeg er litt for glad i korttidspunts. Jeg vet slike punts aldri funker for meg. Jeg vet at det nær sagt alltid går rakt åt skogen. Jeg gjør det likevel. Jeg blir sint på meg selv når det selvsagt går rakt åt skogen. Og 2 måneder senere vurderer jeg på nytt en korttidspunt.

Denne romjulen gikk jeg for to slike punts. Det endte med syvdobling av overall rank. Da GW17 startet lå laget mitt finfint plassert blant de 25.000 beste lagene. Fem runder og en Paul Pogba senere er overall rank 148.431. Moroa startet med et genialt innfall. Hvorfor ikke gå uten Trent Alexander-Arnold i noen runder? En kvadruppel-return senere var den fiaskoen komplett. Det var likevel mer enn nok tid igjen i 2019 til å klemme inn en siste korttidspunt. Med null startede kamper, ett 45-minutters innhopp og en ny langtidsskade er Pogba-punten min akkurat den fiaskoen jeg burde sett komme.

Tor Mikkel Tokvam, som har gjort seg bemerket i FPL-miljøet ved å utvikle en tranfers-algoritme, har en tommelfingerregel: «Boring is good». I den grad det kan kalles et nyttårsforsett har jeg satt meg som en personlig FPL-målsetning å kutte korttidspunts. Før eller siden må jeg lære?

Sier jeg samtidig som jeg vurderer en korttidspunt på Riyad Mahrez eller David Silva.

Fredag er det nesten 400 millioner i Eurojackpot! Husk å spille innen fredag kl. 19:00.

Oppover eller nedover

Oppover

Med tre seire og én uavgjort leverte Southampton en kruttsterk romjulsinnsats. I tillegg til Danny Ings fantastiske form må mye av æren gå til et solid Saints-forsvar. Over de siste 8 ligakampene har kun Liverpool (5.11) og Sheffield United (8.21) levert bedre defensive tall enn Sotons 8.5 i expected goals conceded. Når laget i tillegg har et finfint kampprogram over de neste 11 rundene seiler keeper Alex McCarthy (4.3) opp som et godt alternativt for managere på keeperjakt. Enten man søker en rimelig «set and forget»-løsning, eller en keeper som kan roteres (McCarthy roterer eksempelvis fint med West Ham-keeper Lukasz Fabianski) bør Southampton-målvakten være et aktuelt alternativ.

Ismaïla Sarr (6.2) ser ut til å stortrives under ny manager. Under Nigel Pearson har Watford-spilleren levert 4 målpoeng på 4 ligakamper, og kun en ellevill miss på Anfield står i veien for at senegaleseren står med 5 på 5. Sarr ser ut til å ha blitt en nøkkelspiller for formsterke Hornets, og med en prosentvis eierandel på kun 0,7% tilbyr han en enorm differential-faktor.

Det er fremdeles tidlige tider i Mikel Artetas Arsenal-ledelse, men lagets defensive prestasjon i seieren over Manchester United var imponerende. Det kan derfor være lurt å holde et øye med Gunners-forsvarere. Dersom han holder seg skadefri, kan Sead Kolasinac (5.2) fort være en aktuell kandidat. Back-konkurrent Tierney er ute med skade de neste månedene, så bosnieren bør få spilletid. Kola så ut som en ving mot United, og har tidligere vist frem gode offensive kvaliteter. Ashley Maitland-Niles (4.6) har tidligere vist frem liknende offensive kvaliteter. Dersom han holder stilikonet Hector Bellerin ute av laget kan AMN være et fint tilskudd i månedene som kommer.

Smått og godt

Sesongens første doble gameweek er to runder unna. FPL-samfunnets største samtaleemne er derfor knyttet til hvilken Liverpool-kombinasjon man bør gå for. Doble opp på Liverpool-forsvar, eller gå for både Salah og Mané? Andrew Gower har sett på hvordan forsvarsduoen TAA og Robertson samlet sett har prestert sammenliknet med dobling av Salah og Mané.

FANTASY PREMIER LEAGUE: Forut for forrige rundes blank hjemme mot Everton hadde Kevin De Bruyne levert målpoeng i fire strake ligakamper (totalt 7 målpoeng på 4 ligakamper). Foto: Rui Vieira / AP (NTB scanpix)

Samme mann har forresten satt sammen en oversikt over spillerne med høyest prosentvise eierskap blant managerne som for øyeblikket befinner seg inne blant topp 10.000. Det første man legger merke til er at Mo Salah er en oppsiktsvekkende stor differential.

Apropos doble gameweeks, fixture-guru Ben Crellin har en fin tweet om de forventede blanke og doble gameweekene som nærmer seg.

Mange managere har slitt med å vinne terreng i overall rank og miniligaer. Det kan derfor være viktig å minne seg selv og andre på at mye kan endre seg på kort tid, og at årets løp på ingen måte er kjørt. @fplplayas tweet illustrerer at en sesong kan snus på kort tid.

Ukens kanskje beste FPL-relaterte tweet er nok mest relevant for managere som eier Burnley-keeper Nick Pope. Men twitter-tråden kan også være relevant for managere på keeperjakt og/eller wildcard. FPLSwedes gjennomgang av Pope og potensielle erstattere anbefales på det varmeste, noe FPLs offisielle Twitter-profil ser ut til å være enig i.

FPLSalahs oversikt over bookmakernes clean sheet probability for gameweek 22 er verdt en titt for de som sliter med å sette førsteelleveren.

Ukens kapteinsalternativer

Manchester City er ligaens klart beste angrep målt i xG (54.48, foran Liverpools 43.85), antall store målsjanser (79, foran Liverpools 65), totalt antall skudd (413, foran Chelseas 344), skudd på mål (145, foran Liverpools 124), og skudd fra innenfor motstanders boks (284, foran Liverpools 229). Aston Villa er ligaens svakeste forsvar målt i expected goals conceded (41.9), totalt antall skudd tillatt (385) og antall skudd på mål tillatt (260). «Best mot verst» avslutter altså runden, og City-assets bør derfor være høyaktuelle kapteinsalternativer.

Forut for forrige rundes blank hjemme mot Everton hadde Kevin De Bruyne levert målpoeng i fire strake ligakamper (totalt 7 målpoeng på 4 ligakamper). Med en xA på 10.92 er den belgiske maestroen ligaens klart mest kreative spiller, men De Bruynes økte målfarlighet har ført til at han også leder ligaen i totale xPts siden GW13. De Bruyne er blant ligaens mest målfarlige spillere, og ser ut til å være den viktigste brikken i ligaens beste offensive lag.

Raheem Sterling fortsetter å være uberegnelig i sine prestasjoner. Likevel må det nevnes at engelsk-jamaicaneren har levert målpoeng i tre av sine siste fire kamper fra start. Kun en håndfull spillere kan matche Sterlings eksplosive oppside, og sesongen sett under ett topper Citys toppscorer ligaen i xPts. Likevel har Sterling kun levert to målpoeng eller mer 2 ganger på 19 starter.

Jamie Vardy har bursdag førstkommende lørdag, altså samme dag som Leicester tar imot Southampton på King Power Stadium. Vardy holdt en nær tre måneder lang sammenhengende fest i høst. Se for dere hvor spektakulær bursdagsfesten hans blir! Trenger man flere grunner til å gi spissen det virtuelle kapteinsbindet?

Men fra alvor til alvor, Vardy er friskmeldt etter forrige rundes uventede skadefravær, og ligaens toppscorer er utvilsomt på jakt etter å tegne seg på scoringslisten igjen. Vardy har gått glipp av Leicesters to siste ligakamper, men forut for stjernesmellen mot Liverpool i GW19 hadde spissen levert målpoeng i 10 strake ligakamper, og 18 målpoeng på 12 ligakamper. Leicester svarte på tapene mot City og Liverpool med to strake borteseiere uten toppscorer Vardy, så lagets gode form ser ut til å fortsette.

Lørdag ettermiddag står et Southampton-lag uten tap på sine fire siste ligakamper (tre seire, en uavgjort) på motsatt banehalvdel. The Saints ser ut til å ha fått orden på den defensive strukturen. Over de siste åtte ligakampene kan laget vise til ligaens tredje beste expected goals conceded (8.5), og kun Arsenal (7) har sluppet til færre store målsjanser enn Southamptons 8. Brendan Rodgers mannskap bør derfor belage seg på en tøff kamp. Vardys enorme form så langt i år gjør ham likevel til en av rundens fremste kapteinsalternativer.

Marcus Rashford leder ligaen i xG (13.18, foran Jamie Vardys 12.71), har fyrt av flest totale skudd (71), flest skudd på mål (31), har kommet til delt tredje flest store målsjanser (20), og står med 17 målpoeng på 21 ligakamper. Lørdag ettermiddag får spissen møte ligaens nest svakeste forsvar målt i expected goals conceded (40.56, bak Villas 41.9) og i antall skudd på mål sluppet til (119, bak Newcastles 122). Kanarifuglene har noe oppsiktsvekkende fremstått mer defensivt solide på bortebane, men forholdene bør likevel ligge til rette for formsterke Rashford.

FANTASY PREMIER LEAGUE: Kanarifuglene har noe oppsiktsvekkende fremstått mer defensivt solide på bortebane, men forholdene bør likevel ligge til rette for formsterke Rashford. Foto: Phil Noble (Reuters)

Sadio Mané og Mo Salah tar turen til London for å møte et Spurs-lag på god vei ut av “new manager bounce”. Ett poeng på to kamper mot henholdsvis Norwich og Southampton, og kun én seier på de siste fire ligakampene er langt unna godt nok for Jose Mourinhos mannskap. Liverpool har på sin side gått et helt kalenderår uten tap , og ser rent ustoppelige ut. Sadio Mané har levert målpoeng i sine fem siste ligakamper, og har kun gått av banen uten målpoeng i to av sine siste tolv ligakamper (totalt 14 målpoeng på disse 12 ligakampene). Senegaleseren fremstår derfor som et svært pålitelig kapteinsalternativ, også i en potensielt vrien bortekamp i London.

Mo Salah har gjennom hele sesongen vært mer ustabil enn sin lagkamerat, men formen har vært god siden returen fra verdensmesterskapet i Qatar. Kun Gabriel Jesus kan vise til en høyere xG (3.96) enn Salahs 3.46 over de siste fem ligakampene, og egypteren leder ligaen i antall skudd på mål og antall skudd fra innenfor motstanders boks i samme periode. At Salahs form er god underbygges særlig av at han også kan vise til ligaens femte beste xA (2.10) over de siste fem ligakampene. Samlet sett kan Salah dermed vise til ligaens klart beste xPts (40.1, foran Anthony Martials 35.5) i perioden GW16-GW21. Som nevnt ovenfor er Salahs prosentvise eierskap i skrivende stund overraskende lav, noe som gjør ham til en eksplosiv kapteinsdifferential i tiden som kommer.

I tabellen nedenfor har jeg samlet underliggende stats for rundens mest aktuelle kapteinsalternativer. Tallene er hentet fra Opta (Optas stats for Fantasy Football).

*expected goals conceded **expected goals ***expected assists ****expected points *****siste tre runder

Til sist nevner jeg at FPLSalah hver uke samler og legger sammen bookmakernes målscorerodds. Dette kan være et nyttig verktøy dersom man sliter med å skille kapteinsalternativer fra hverandre.

Siste nytt på skadefronten

Siste nytt er at James Maddison muligens pådro seg en skade i midtukens ligacupkamp. Sjekk innom Ben Dinnery for siste nytt på skadefronten.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Fantasyrådet leverer jevnlig podcaster fylt med gjennomtenkte betraktninger, hjelpsomme stats og interessante gjester. Gutta starter 2020 med en knallgod episode som anbefales på det varmeste. Lytt i vei!

Husk at ukens frist er fredag kveld klokken 20:00. Lykke til i GW22, alle sammen!

Fredag er det nesten 400 millioner i Eurojackpot! Husk å spille innen fredag kl. 19:00.