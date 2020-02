Fantasy Premier League: Gameweek 28

Fredag kveld sparkes gameweek 28 i gang. Vi hjelper deg med forberedelsene.

Velkommen til sesongens andre blanke gameweek. Denne uken må managere klare seg uten spillere fra henholdsvis Manchester City, Arsenal, Sheffield United og Aston Villa. Med spillere som Kevin De Bruyne, Pierre-Emerick Aubameyang, Jack Grealish og Dean Henderson fraværende, er nok en del managere på jakt etter erstattere.

Samtidig er GW28 starten på en begivenhetsrik periode. Vi har allerede blank GW28 og blank GW31 på kalenderen i løpet av de neste 3 ukene. Legg til at det i skrivende stund fremdeles er muligheter for at Chelsea og Manchester City får dobbel gameweek allerede i GW29, og kaoset er nær komplett.

De forestående rundenes utfordringer fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Ukens artikkel innledes derfor med en «Kaos Spesial», hvor jeg tar opp et par hete temaer knyttet til de kommende blanke og doble gameweekene.

Kaos Spesial

Muligheten for dobbel GW29 betyr at man helst bør forsøke å ta med seg 2 FTs inn i neste ukes runde. Samtidig sitter nok mange managere med et lag som trenger spillende påfyll til GW28. Fixture-guruen Ben Crellin forventer at en eventuell dobbel GW29 annonseres innen utgangen av fredagen denne uken, og at sannsynligheten for en slik dobbel stuper dersom ingenting annonseres.

Med andre ord, man bør så langt det er mulig forsøke å utsette eventuelle bytter til etter klokken 17.00 fredag ettermiddag.

Et annet hett diskusjonstema er hvorvidt man bør benytte Free Hit-chipen i blank GW31. Her skal ukens artikkel være akkurat like nyttig som den pleier å være. Det finnes nemlig ingen fasit på dette spørsmålet, og det beste svaret man kan gi er at det fullt og helt avhenger av hvordan laget ditt ser ut.

Samtidig er det enkelte nyttige informasjonsnuggets som kan trekkes frem. Først og fremst er det viktig å vite at FA Cupens femte runde spilles i midtuken forut for GW29. Eventuelle uavgjorte kamper skal her avgjøres ved straffespark, og vi får derfor svar på hvilke lag som blanker i GW31.

Min plan, for øyeblikket i hvert fall, er å spare Free Hit-chipen. Årsaken til det er at jeg ser en mulig rute til å stille tilnærmet fullt lag, uten at det må gå på bekostning av lagets poengpotensial.

Vi vet nemlig allerede at Wolverhampton – Bournemouth, og Burnley – Watford garantert spilles i GW31. Wolves’ gode form og fine fixtures betyr at man her kan finne tre gode startere. Burnley ser på sin side ut som et godt defensivt alibi, med spillere som Nick Pope og Charlie Taylor som gode og rimelige alternativer.

Man bør selvsagt være forsiktig med å spå utfallet i midtukens cupkamper, men tre av femterundekampene peker seg ut som særlig interessante for managere i planleggingsfasen.

Carlo Ancelottis Everton ser ut som et lag managere trygt kan sette sin lit til i siste tredjedel av sesongen, med gode alternativer i både forsvar og angrep. Everton skal etter planen gjeste Carrow Road i GW31, og Spurs-seier over Norwich i onsdagen cupkamp betyr derfor at Everton-spillere er tilgjengelige i GW31. Ben Crellin anslår sannsynligheten for at Everton blanker i GW31 til 17,2%.

Newcastle tilbyr, om ikke annet, rimelige defensive alternativer med et flott kampprogram og en strålende GW31-fixture. The Magpies står overfor et solid Championship-bananskall i West Bromwich Albion, og få blir vel overrasket om det opprykksjagende Birmingham-laget trekker det lengste strået.

Resultatet i tirsdagens storkamp på Stamford Bridge kan paradoksalt nok både få managere til å velge å benytte Free Hit i GW31, og få managere til å velge å spare chipen.

Liverpool nedprioriterte så definitivt fjerderundeoppgjøret mot Shrewsbury, men tok seg like fullt videre. Med ligagullet i baklommen forventer jeg at Jürgen Klopp sender en klart mer slagkraftig ellever ut på banen i London. Men, skulle Merseysides røde helter bli tuppet ut av cupen får laget en GW31-hjemmekamp mot Crystal Palace. De aller fleste managere sitter nok på trippel Pool, så et Liverpool-tap mot Chelsea vil gjøre veien til å stille fullt lag i GW31 betydelig enklere.

Samtidig kan det argumenteres godt for at et Liverpool-avansement tirsdag, med tilhørende blank GW31, vil føre til at verdien i å bruke FH i GW31 blir redusert. Som Ben Crellins oversikt viser er det i skrivende stund overveiende sannsynlig at 7/8 av Premier Leagues 9 beste lag blanker i GW31.

Skulle Liverpool avansere kan vi med andre ord bli sittende med en GW31 bestående av følgende fire kamper:

- Norwich – Everton

- Wolves – Bournemouth

- Burnley – Watford

- Newcastle – Aston Villa (forutsatt at Newcastle slår ut WBA)

Man kan selvsagt stable et interessant Free Hit-mannskap på beina med disse kampene. Likevel, FH er den klart mest verdifulle chipen vi har til disposisjon. Fra mitt ståsted fremstår det som suboptimalt å bruke chipen med klart størst oppside i en gameweek hvor spillerne som beviselig har klart størst poengoppside ikke spiller.

Selv vil den ideelle løsningen for mitt lag være å stille med minimum 9-10 spillere i GW31, uten at jeg har behøvd å ta unødvendige hits eller måtte bytte inn spillere jeg ikke tror på utenfor GW31-vakuumet. For meg fremstår GW34 som et potensielt godt tidspunkt for Free Hit, da uken antakelig både vil ha lag som blanker og lag med dobbel gameweek.

Men som sagt, det finnes ingen fasit her. Og vi vet tross alt ikke hvordan GW31 vil se ut. Vi vet jo strengt tatt ikke hvordan GW29 vil se ut.

Helt til sist er det viktig å minne om at GW28 sparkes i gang allerede fredag kveld!

Oppover eller nedover

Oppover

Jamie Vardy (9.7) er på ingen måte en spiller som flyr under FPL-radaren. Ei heller har prestasjonene hans de siste månedene gitt oss grunn til begeistring. Likevel, spissens kommende fixtures er alene god nok grunn til å forvente store ting.

Skader er aldri positivt. Men, som FPLSwede er inne på i denne tweeten kan et skadefravær for Jonny gjøre Ruben Vinagre (4.2) til et uhyre interessant alternativ for de kommende rundene.

Jamie Vardy (9.7) er på ingen måte en spiller som flyr under FPL-radaren. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Nedover

Norwichs forsvar har vel ikke imponert noen denne sesongen. Men nå ser lagets defensive prestasjoner ut til å bli svakere. Som Abu er inne på, denne tendensen kan utnyttes ved å sette sin lit til angripere som møter The Canaries.

Smått og godt

AbuBakar Siddiq er tilbake med ny utgave av «The Review». Denne ukens tråd er, som alltid, definitivt verdt en gjennomlesning.

Jack Grealish (6.7) er og forblir Aston Villas talisman. Kun 1 målpoeng på de 4 siste ligakampene, blank i GW28, potensiell blank i GW31, og et seigt program i de kommende rundene, betyr at midtbanespilleren med de karakteriske lave sokkene er på mange manageres chopping block. @FPLSwede har sett nærmere på om Grealish bør selges, og hvem som eventuelt bør erstatte ham.

For managere på jakt etter en differential med oppside har Twitter-kontoen @AllaboutFPL trukket frem 5 interessante spillere.

FPLSalahs oversikt over bookmakernes clean sheet probability for gameweek 28 er verdt en titt for de som sliter med å sette førsteelleveren.

Ukens kapteinsalternativer

I en uke hvor Manchester City og Pierre-Emerick Aubameyang blanker blir det fort tynt i kapteinsutvalget. Spe på med et Tottenham-lag ribbet for målscorende profiler og en klype usikkerhet rundt Chelseas foretrukne angrepskonstellasjon, og man sitter igjen med en særdeles Merseyside-dominert kapteinssekstett.

Den soleklare majoriteten av managere vil nok plassere kapteinsbindet på en Liverpool-spiller denne uken. At Liverpool blir seriemestere, er for lengst hevet over tvil. At FPL-managere etter hvert må forvente rotasjon i Pool-laget sier seg for så vidt selv. Med en vrien cupnøtt som må knekkes tirsdag kveld er det store spørsmålet om Jürgen Klopp allerede lørdag benytter anledningen til å hvile nøkkelspillere.

Ligagullet er trygt plassert i baklomma, og en forlokkende trippel glinser i det fjerne. Selv blir jeg derfor overrasket om Klopp nedprioriterer midtukens cupkamp. Det er ikke dermed sagt at tyskeren med det selvlysende smilet velger å sende ut en redusert startellever på Vicarage Road lørdag kveld.

Liverpool-laget har tidligere vist evne til å håndtere stor kampbelastning på en god måte. Likevel, rotasjon vil være et bakteppe ved de fleste kommende kapteinsvurderinger, og få bør bli overrasket om Mo Salah eller Trent Alexander-Arnold starter helgens kamp på benken.

Rotasjonsrisiko til tross, selv gir jeg kapteinsbindet til en Liverpool-spiller.

Sadio Mané bør med andre ord være den mest uthvilte av Liverpools kapteinskandidater, og dermed den tryggeste starteren. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix (NTB scanpix)

Ukens fremste kandidat er Sadio Mané, og grunnen til det er todelt. Senegaleseren har kun spilt 152 av 450 mulige minutter på Liverpools siste fem ligakamper. I tillegg ble han tatt ut til pause i bortetapet mot Atletico Madrid 18. februar. Sadio Mané bør med andre ord være den mest uthvilte av Liverpools kapteinskandidater, og dermed den tryggeste starteren.

Mané har i tillegg fremstått som mer målfarlig enn rekkekamerat Mo Salah (5 mot 2 scoringer). Han har levert stabilt glimrende prestasjoner sammenhengende over de siste 2 sesongene, og har også sett frisk ut i de to siste ligakampene.

Der Mané kanskje er en tryggere starter, kan Mo Salah vise til en sterkere form over de siste 8 ukene. Egypteren har levert målpoeng i 6 av sine 8 siste ligakamper, og har ligaens klart beste xPts (68.6, foran Calvert-Lewins 53.1) i perioden. Salah har med andre ord vært gnistrende de siste månedene.

Spørsmålet er likevel om formen er på vei nedover. Salahs tall over de siste to ligakampene er svakere enn det eierne hans har blitt bortskjemt med over de siste månedene. Han har nemlig verken kommet til, eller skapt en eneste stor målsjanse, og det i løpet av 180 minutter mot to av ligaens desidert svakeste forsvar. Legg til en skuffende prestasjon på Wanda Metropolitano i Madrid, og man aner konturene av en spiller som kanskje trenger en pust i bakken.

Så må det jo nevnes at Mo Salah skal møte Watford denne runden. Laget han, som Liverpool-spiller, har møtt fem ganger tidligere, og som han har levert 8 scoringer og 2 assist mot. Salah snitter altså 2 målpoeng per møte med The Hornets, noe som for meg nesten alene er god nok grunn til å gi ham kapteinsbindet.

Trent Alexander-Arnold har levert målpoeng og/eller clean sheet i 11 strake ligakamper, og har sanket flest FPL-poeng i denne perioden. Han har levert 16 målpoeng og 11 clean sheets på 27 startede ligakamper, og snitter med andre ord én return per runde. Han bør være et glohett kapteinsalternativ, men blir som oftest oversett. Enkelt og greit, TAA er et godt kapteinsvalg.

Hva så med ligaens øvrige lag? GW28 marker en etterlengtet fixture-turn for Leicester, og med det seiler Jamie Vardy på nytt opp som et yndet transfer- og kapteinsalternativ. Det er dog eneste grunn til at den tidligere landslagsspissen vurderes. Vardy har levert ett eneste målpoeng siden GW17, og har med få unntak sett formmessig iskald ut.

Likevel, Vardy har så til de grader vist hva som bor i ham tidligere denne sesongen. Og når Revene reiser til East Anglia for å besøke ligaens svakeste hjemmeforsvar er det fullt forståelig at managere kjenner rykninger i festfoten. Leicester ligger godt an i kampen om CL-plass, og bør være særs motiverte for å levere. Vardy har til gode å vise at han igjen fortjener tillit som kaptein, men med Norwich og Aston Villa på motsatt banehalvdel i GW28 og GW29 bør forholdene atter ligge til rette for målpoeng.

Man kommer selvsagt ikke utenom formsterke Dominic Calvert-Lewin. Everton-spissen storspilte i forrige rundes knepne tap på The Emirates. Prestasjonen glir inn i rekken av gode kamper for DCL, som siden GW19 leder ligaen i xG (6.57), antall store målsjanser (12) og antall skudd på mål (16). Det kan også legges til at kun Mo Salah har flere skudd fra innenfor motstanders boks (33, DCL har 32).

Calvert-Lewin har storspilt siden Carlo Ancelotti tok over roret på Goodison Park, og ser ut til å bli bedre for hver uke som går. Både underliggende tall og øyetesten bekrefter at DCL storspiller, og selv i en vrien og uforutsigbar match mot Ole Gunnar Solskjær kan spissen vurderes som et kapteinsemne.

Danny Ings form over de siste fem ligakampene ligger langt unna det spissen leverte i sesongens første 23 runder. Kun 1 stor målsjanse og 3 skudd på mål gir en xG på svake 1.06 siden GW23. Ings har også skapt 1 stor målsjanse i samme periode, uten at en xA på 0.93 bidrar til at formen hans ser særlig fryktinngytende ut.

En sterk prestasjon på Anfield til tross, West Ham famler i blinde. David Moyes mannskap står uten seier på 7 ligakamper, og har sluppet inn flest mål og til flest totale skudd i perioden. I likhet med Jamie Vardy er det dermed motstanders form som i størst grad begrunner Danny Ings’ kapteinskandidatur.

I tabellen nedenfor har jeg samlet underliggende stats for rundens mest aktuelle kapteinsalternativer. Tallene er hentet fra Opta (Optas stats for Fantasy Football).

*expected goals conceded **expected goals ***expected assists ****expected points *****siste tre runder

Til sist nevner jeg at FPLSalah hver uke samler og legger sammen bookmakernes målscorerodds. Dette kan være et nyttig verktøy dersom man sliter med å skille kapteinsalternativer fra hverandre.

Siste nytt på skadefronten

Anthony Martial er siste United-spiller på skadelisten. Sjekk innom Ben Dinnery for siste nytt på skadefronten.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Som nevnt ovenfor er vi på vei inn i en kaotisk periode i FPL. Blanke og doble gameweeks, samt chips og wildcard, bidrar til et mer ulendt fantasyterreng i sesongens siste tredjedel. Det beste tipset for å gi deg best mulig forutsetninger for å navigere deg gjennom de kommende rundene er fixtur-guruen Ben Crellin. Følg i vei!

Husk at deadline for runden er fredag klokken 20.00. Lykke til i GW28, alle sammen!

