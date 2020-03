Fantasy Premier League: Gameweek 29

Gameweek 29 byr på dobbelrunde for Manchester City og Arsenal. Vi hjelper deg forberede laget til dobbel gameweek 29, og til den kommende blanke gameweek 31.

Sent tirsdag kveld ble dobbel GW29 annonsert. Manchester City – Arsenal, opprinnelig en del av GW28, spilles allerede onsdag 11. mars. Begge lag spiller dermed to kamper i ukens runde, og transferkaoset er godt i gang. Med annonseringen av DGW29 får vi altså to utfordrende gameweeks på tre runder. Etter midtukens FA cupkamper vet vi nemlig også hvilke lag som ikke spiller i GW31. Det er med andre ord en del fantasyballer i luften nå. I denne ukens artikkel bruker jeg derfor plass på den forestående doble gameweeken, samt på den kommende blanke GW31.

Før Fantasy-fristen er det Eurojackpot. Husk å levere kupongen før kl. 19:00 fredag. Nesten 500 millioner kroner i potten.

Dobbel Gameweek 29

Normalt vil en dobbel gameweek for lag som Manchester City og Arsenal alltid være svært fristende. Men, det er noen betraktninger man bør gjøre seg før man hopper på DGW-toget.

Tilnærmingen til ukens DGW henger i stor grad sammen med hva man planlegger å gjøre i blank GW31. I forrige ukes artikkel skrev jeg om hvorfor jeg selv tar sikte på å spare Free Hit-chipen. Midtukens cupkamper har i liten grad rokket ved dette, men planen krever at jeg bruker samtlige transfers på spillere med kamp i GW31 (det må nevnes at jeg allerede sitter på De Bruyne og Aubameyang, noe som gjør bruk av bytter på DGW29-spillere mindre prekært).

Bruk av transfers på City- eller Arsenal-spillere vil for de fleste managere gjøre det vanskeligere å stille lag i GW31. Dette er selvsagt en forenkling, men min tanke er at satsing på spillere i DGW29 fordrer at man aktiverer Free Hit-chipen i GW31. Dette er en solid strategi, med god oppside. Det er likevel et poeng å vurdere om de aktuelle alternativene i DGW29 er verdt det.

Manchester City-assets har en enorm poengoppside, selv med det som på papiret er to tøffe kamper mot byrival United og Mikel Artetas Gunners. Nedsiden er at vi på ingen måte kan være trygge på at de samme spillerne får starte begge kampene. Legg til at Kevin De Bruyne, Citys sikreste offensive starter, for øyeblikket sliter med en ryggskade.

Spilletid for Arsenals fremste FPL-alternativer virker derimot mer forutsigbart. Problemet der er kort og godt en mangel på valide alternativer. Aubameyang er selvsagt et glimrende alternativ, og for øvrig også ukens kanskje beste kapteinsalternativ. Bak den gabonske spissen er det derimot tynt.

Nicolas Pépé står med 4 målpoeng på sine 2 siste ligakamper, og er et populært alternativ. God form til tross, den ivorianske vingen kan i beste fall beskrives som ujevn i prestasjonene. I tillegg vil Pepes pris (9.2) være vanskelig å kombinere med spillere som KDB (10.7) og Auba (11.0).

At Citys beste alternativ bak De Bruyne er Sergio Agüero gjør ikke saken enklere. Få vil ha muligheten til å hente inn både Auba og Agüero uten å aktivere wildcard, og når valget står mellom de to stjernespissene velger jeg selv det tryggere alternativet i Auba. City-keeper Ederson kan også trekkes frem som et fint alternativ, da han høyst sannsynlig starter begge kamper. Men, sørg for å ha en keeper med kamp i GW31 i bakhånd.

For managere som ikke planlegger å bruke Free Hit eller Wildcard i løpet av de kommende tre GWs, oppsummerer egentlig Anders L. Fosse i sin tweet spørsmålet om man bør hente inn City- og Arsenal-spillere til DGW29 på en god måte.

Spillerne som har to kamper i DGW29 er etter min mening ikke attraktive nok til at de er verdt potensielle hits. De er heller ikke fristende nok til at jeg ønsker å bruke free transfers på dem, i og med at begge lag blanker i GW31. Som nevnt ovenfor fordrer bruk av bytter på City- og Arsenal-spillere etter min mening at man sikter på å bruke Free Hit i den kommende blanke runden. Her passer det derfor fint å hoppe videre.

Blank Gameweek 31

Midtukens cupkamper gav oss et etterlengtet svar på hvordan blank gameweek 31 vil se ut. Bildet under viser Ben Crellins flotte oversikt over hvilke lag vi må fokusere på i GW31.

Med en runde som består av kun fire kamper kan vi forvente mange aktiverte Free Hit-chips. Og med lag som Liverpool, Wolves, Spurs, Burnley og Watford i aksjon er det definitivt mulig å stille et slagkraftig Free Hit-lag. Jeg har satt opp et eksempel på Free Hit-lag under:

Pope

TAA, Doherty, Aurier

Salah, Mané, Bergwijn, Sarr

Jiménez, Jota, Wood

Likevel kan man stille seg spørsmålet om man maksimerer verdien av FH-chipen ved å bruke den i blank GW31? Svaret på dette spørsmålet avhenger selvsagt fullt og helt av hvordan laget ditt står per i dag.

De fleste managere sitter allerede på 3 Pool-spillere, og på 1-2 Ulver. Sannsynligheten er stor for at man også sitter på et par spillere fra de øvrige seks lagene, og at man da allerede har 5-7 spillere med kamp i blank GW31. Legg til at man har 3-4 free transfers før fristen går ut for GW31, og veien til et nær fullt lag ser plutselig overkommelig ut.

For min egen del var Spurs’ cuptap mot Norwich et lite skudd for baugen. Norwichs avansement betyr at Everton blanker i GW31, og at jeg selv kun stiller 9 spillere dersom jeg ikke tar en hit. Likevel sparer jeg antakelig FH-chipen til en senere runde.

Free Hit er den mest verdifulle av de tre chipene i FPL. Min mening er at chipen ikke utnyttes til sitt fulle potensiale om man bruker den i en runde hvor de fleste managere kan stille 8+ spillere kun ved bruk av free transfers, og hvor de fleste lag allerede inneholder mange av spillerne man forventer vil gjøre det bra, og som derfor vil være en del av et potensielt Free Hit-lag.

Som nevnt avhenger den ideelle planen av hvordan laget ditt ser ut per i dag. For noen managere er Free Hit i blank GW31 eneste vei rundt en blodrød pil. Andre managere planlegger kanskje sin bruk av wildcard rundt dobbel GW29 og de senere doble gameweekene. I en slik strategien nedprioriteres spillere med kamp i GW31 til fordel for spillere som får dobbel gameweek i GW34 og/eller GW37, og Free Hit brukes for å stille lag i GW31.

Poenget er at ingen plan vil være riktig for alle, og at det eneste rådet man derfor kan gi er å vurderer de ulike alternativene opp mot hva som passer best for ditt lag. Hvis du spør meg hva min ideelle plan for chips ut sesongen er, så er svaret følgende:

Bruk free transfers på formspillere fra lag med kamp i GW31. Selv sikter jeg mot å stille med 3 Liverpool-spillere, 3 Wolves-spillere, samt Nick Pope og Ismaila Sarr. Så sper jeg sannsynligvis på med Serge Aurier eller Steven Bergwijn. Med andre ord ruller jeg etter planen inn i GW31 med 9 spillere.

Free Hit sparer jeg antakelig til GW34. Om man skal legge Ben Crellins vurderinger til grunn (noe man bør) vil denne runden antakelig inneholde både lag som blanker og lag med doble gameweeks. Free Hit i denne runden vil løse alle floker terminlistemakerne kan lage for oss. Til sist gjenstår Bench Boost-chipen. Den planlegger jeg å bruke i GW37, som per nå ser ut å bli årets største doble GW.

Denne planen er selvsagt ikke endelig, og mye kan skje i de kommende rundene. Plutselig sitter man med aktivert Free Hit-chip allerede i GW31. Viktigere enn å følge planer lagt langt tilbake i tid er det å være villig til å justere i tråd med utforutsette utviklinger.

Og aller viktigst er å huske på at FPL skal være gøy. Det er lett å bli frustrert når de blanke og doble rundene kommer tett. Legg en plan du er komfortabel med, og følg magefølelsen dersom det dukker opp spillere som ikke passer inn i det du har planlagt.

Oppover eller nedover

Oppover

Ismaila Sarr (6.3) senket nærmest egenhendig Liverpool i GW28, og senegaleseren ser ut som rent FPL-gull under manager Nigel Pearson. Og som om ikke gode underliggende tall er nok, Watford er et av lagene med kamp i GW31. Sarr bør derfor være et hett alternativ for managere på jakt etter erstattere for Adama Traore og Jack Grealish.

Mange managere er allerede godt i gang med siklingen, ettersom Marcos Alonso (6.0) ser ut til å være tilbake i godt gammelt slag. Den spanske backen har startet fire strake kamper, og har tre scoringer på de to siste ligakampene. Spilletid er et usikkerhetsmoment, men Alonsos gode prestasjoner i vingbackrollen har innehar når Chelsea stiller med trebackslinje gir god grunn til å håpe på fortsatt tillit. Merk likevel at Chelsea blanker i GW31.

Nedover

Adama Traore s skulder fortjener en shout out her. Man trenger kun gå et par uker tilbake i tid for å finne den gullkledde vingen på «Oppover»-listen, så Traore er sånn sett et godt eksempel på hvor raskt ting snur i FPL. Til tross for at han er bygd som et kjøleskap, Adamas skulder ser ikke ut til å spille på lag.

Danny Ings’ form har dalt betraktelig de siste ukene. Fantasy Football Hubs OPTA-stats har kun registrert én stor målsjanse for spissen siden GW23, og kun tre skudd på mål i samme periode. En positiv detalj som likevel er verdt å merke seg er at Ings ballberøringer i motstanders boks er ørlite forbedret i samme periode (en touch hvert 13,5 minutt etter GW23 sammenliknet med et touch hvert 16,5 minutt i perioden GW1-GW22).

Før Fantasy-fristen er det Eurojackpot. Husk å levere kupongen før kl. 19:00 fredag. Nesten 500 millioner kroner i potten.

Smått og godt

AbuBakar Siddiq er tilbake med ny utgave av «The Review». Denne ukens tråd inneholder særdeles lesverdig informasjon om den forestående doble gameweeken, Leicester-angrepet, Diogo Jota, DCL og Matt Doherty.

Det er jo for øvrig bare å gratulere Premier League med fremragende planlegging. Flytting av Manchester City-Arsenal med 7 dagers varsel viser nøyaktig hvor tungtveiende hensynet til supporterne er. Heldigvis har Arsenal tatt grep for å hjelpe Gunners-supporterne komme seg til og fra Manchester.

FPLSalahs oversikt over bookmakernes clean sheet probability for gameweek 29 er verdt en titt for de som sliter med å sette førsteelleveren.

Ukens kapteinsalternativer

Dobbel gameweek 29 gjør ukens kapteinsvalg vrient. Samtidig bugner det over av gode alternativer med fristende fixtures.

Ukens fremste kapteinsalternativ er Pierre-Emerick Aubameyang. En på papiret flott hjemmekamp mot West Ham etterfølges av et besøk til et City-lag som mangler Aymeric Laporte. Aubameyangs sjansevolum tilsier at man nok ikke kan forvente poengmessig storfangst, men den gabonske spissen snitter like fullt 1 stor målsjanse og 2 skudd fra innenfor motstanders boks per kamp under Mikel Arteta.

Manchester City er, noe overraskende, ligaens beste forsvar målt i expected goals conceded (28.52). West Ham er derimot ligaens nest svakeste forsvar, målt i samme statistikk (56.34). Som nevnt ovenfor er Laporte ute med hamstringsskade, noe tidligere Pep-assistent Mikel Arteta definitivt vil forsøke å utnytte. Aubameyang er ikke ukens mest eksplosive kapteinsalternativ, men to kamper for en av verdens desidert beste spisser kan ikke oversees.

Mange managere vil nok huske Sergio Agüeros hattrick mot Chelsea i fjorårets doble gameweek 25. Spørsmålet er om han kan slå til igjen? Den argentinske stjernespissen har på uforklarlig vis klart å unngå å levere målpoeng på sine tre siste ligakamper, noe ikke-eiere kan takke strafferedning og kranglevorent treverk for.

Kun usikkerhet rundt spilletid står i veien for at Agüero krones som rundens fremste kapteinsalternativ. Han spilte 86 minutter i onsdagens cupkamp mot Sheffield Wednesday (og scoret), samtidig som spisskollega Jesus spilte 90. Vi vet som vanlig nada om Peps planer før GW29, men de fleste antar at City stiller med full styrke i søndagens byderby på Old Trafford.

Agüero kan ikke tilby den samme spilletidsikkerheten som Aubameyang, men han tilbyr et høyere poengpotensial. Min anbefaling vil være å gi Diego Maradonas tidligere svigersønn kapteinstilliten om du har ham på laget.

Kevin De Bruyne har levert 26 målpoeng på 25 startede ligakamper, og slo til med 3 målpoeng i motsatt oppgjør på The Emirates. Den belgiske maestroen er med god margin Citys tryggeste offensive starter (startet samtlige ligakamper siden GW9), og vil normalt være et glohett kapteinsalternativ i en dobbel gameweek.

Men, De Bruyne sliter med en ryggskade . Hold derfor et skarpt øye med Peps pressekonferanse, samt med Ben Dinnerys glimrende Twitterprofil.

«Best of the rest» denne uken er, ikke overraskende, Mo Salah. Egypteren spilte kun 10 minutter i cuptapet på Stamford Bridge, og får sannsynligvis tillit fra start imot Bournemouth. Liverpool og Salah har leverte skuffende prestasjoner i det som på papiret var overkommelige oppgjør mot Norwich, West Ham og Watford, men Salah står like fullt med 8 målpoeng på sine siste 9 ligakamper.

Sadio Mané har heller ikke storspilt de siste ukene. Men til forskjell fra rekkekamerat Salah spilte senegaleseren samtlige 90 minutter mot Chelsea, noe som er nok til å vippe ham bak i kapteinskøen. Både Salah og Mané tilbyr skyhøy poengoppside, og med et defensivt svakt Bournemouth (femte svakest i ligaen) på besøk bør mulighetene for målpoeng være gode.

Det fremste argumentet for å gi en av Pool-gutta kapteinsbindet er enkelt. Liverpool har tapt 3 av sine siste 4 fotballkamper, og møter Atletico Madrid til returoppgjør i Champions League kommende onsdag kveld. Liverpool har sårt behov for å finne tilbake til godfølelsen, og det er på tide at laget Jürgen Klopp betegner som «Mentality Monsters» igjen viser hva de er laget av.

Ligaens fremste formspiller er kanskje Diogo Jota. 5 målpoeng på sine 2 siste ligakamper er kruttsterkt, og de underliggende tallene viser at portugiserens form er gnistrende. 5 store målsjanser, 7 skudd fra innenfor motstanders boks, samt 1 stor sjanse skapt er fasit.

Det kanskje mest forlokkende argumentet til fordel for Jota er at prestasjonene hans ser ut som en reprise av fjorårets. Etter å ha skuffet i 2/3 av sesongen våknet Jota så til de grader til live, og avsluttet sesongen glimrende. Kanskje er Jotas form den nye hvitveisen, årets sikreste vårtegn?

Raul Jiménez har levert 19 målpoeng på 27 startede ligakamper denne sesongen, og er blant ligaens mest stabile spillere. Samtidig mangler den mexicanske spissen muligens litt av eksplosiviteten hans portugisiske rekkekamerat tilbyr. Jimi har bikket 10 poeng ved kun tre anledninger, noe som gjør ham til et mindre egnet kapteinsalternativ for managere som vil vinne terreng.

Likevel, Jiménez har ligaens femte beste xG og fjerde beste xA, noe som betyr at han samlet sett kan vise til ligaens tredje beste xPts. Kombinasjonen av råsterk xG og xA illustrerer nøyaktig hvor involvert spissen er i Wolves offensive spill.

Ulvene får besøk av et Brighton-lag som har vært blant ligaens fjerde svakeste forsvar på bortebane denne sesongen. Det er dermed god grunn til å forvente at både Jota og Jiménez markerer seg i lørdagens oppgjør på Molineux.

Jamie Vardy har til gode å score ligamål i 2020. Spissen har spilt 60+ minutter i kun 5 av de siste 9 ligakampene, og GW28-fraværet var på mange måter kirsebæret på toppen av en banansplitt laget av harsk krem, stiv sjokoladesaus og råtne bananer.

At Leicester skuffet mot Norwich, er en underdrivelse. At den svake prestasjonen kom overraskende, er derimot en overdrivelse. Revene ser anemiske ut i angrepsfasen, og satsningen på Vardy og co forut for GW28 er et tekstbokeksempel på hvor galt det kan gå når man velger fixture over form.

Siste nytt angående Vardy er at han er spilleklar til hjemmemøtet mot Aston Villa. Og mostander er strengt tatt eneste grunn til å vurdere et Vardy-captaincy. The Villains er ligaens svakeste forsvar og borteforsvar, og har sluppet til flest store målsjanser (46), flest skudd fra innenfor motstanders boks (181) og flest totale skudd (280).

Vardy har med andre ord en drømmemotstander. Og ingen bør derfor bli overrasket om han leverer både to og tre målpoeng. Likevel, verken Vardy eller Leicester har vist noe som helst som tilsier at målpoeng vil komme seilende inn.

I tabellen nedenfor har jeg samlet underliggende stats for rundens mest aktuelle kapteinsalternativer. Tallene er hentet fra Opta (Optas stats for Fantasy Football).

*expected goals conceded **expected goals ***expected assists ****expected points *****siste tre runder

Til sist nevner jeg at FPLSalah hver uke samler og legger sammen bookmakernes målscorerodds. Dette kan være et nyttig verktøy dersom man sliter med å skille kapteinsalternativer fra hverandre.

Siste nytt på skadefronten

Kevin De Bruyne sliter med et ryggproblem, kun dager før laget hans har dobbel gameweek. Sjekk innom Ben Dinnery for siste nytt på skadefronten.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Nok en gang må ukens anbefaling være kongen av fixtureplanlegging, Ben Crellin. Ikke bare tilbyr han en komplett oversikt over blank GW31, han er selvsagt også godt i gang med å spå hvordan dobbel GW34 vil se ut.

Lykke til i DGW29, alle sammen!

Før Fantasy-fristen er det Eurojackpot. Husk å levere kupongen før kl. 19:00 fredag. Nesten 500 millioner kroner i potten.