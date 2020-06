Får ikke tak i fem nye Lotto-millionærer

29 nye millionærer kunne juble lørdag kveld, men 5 av vinnerene vet det kanskje ikke.

Det ble en minneverdig lørdag for en rekke personer rundt om i det ganske land. 10 av Norges 11 fylker fikk ferske millionærer da Supertrekning i Lotto gikk av stabelen for andre gang i år. Hele 29 vinnere skulle kontaktes.

Hele lørdagskvelden ringte Norsk Tippings vinnerteam de heldige. Da kvelden var omme var 24 av vinnerne bekreftet. De fem siste oppnådde ikke Hamar kontakt med.

Her er de fem vinnerne som ikke har svart Norsk Tipping:

Mann fra Askøy i Vestland

Mann fra Tromsø i Troms og Finnmark.

Kvinne fra Nittedal i Viken

Mann fra Oslo

Mann fra Vestvågøy i Nordland

Det er 94 millioner i potten på Vikinglotto onsdag. Du kan levere kupongen her.

Det er 470 millioner i potten på Eurojackpot fredag. Du kan levere kupongen her.

Norsk Tipping ringer fra Hamar (her fra inngangspartiet) for å få tak i de nybakte millionærene.

Stor interesse for supertrekningen

Det er alltid stor interesse for supertrekningene i Lotto, og det gir også litt mer penger i den vanlige førstepremiepotten for de som får sju rette. To rekker gikk inn med sju rette, og det gir en førstepremie på 8 482 520 kroner. Den ene rekka tilhører en mann fra Aure kommune i Møre og Romsdal, mens den andre tilhører ikke mindre enn ti Lotto-spillere. De har levert Lotto andelsbank og får en tidel av premien hver.

- Det går ikke an! Nei, det går ikke an, gjentok Aure-mannen da Norsk Tipping ringte og fortalte at han hadde vunnet i Lotto.

Mannen leverte Lotto-kupongen med mobilen forrige lørdag, men hadde ikke sjekket tallene denne lørdagen.

- Hvor mye ble det?

- Du har vunnet over 8,5 millioner kroner.

- Oj.....Over åtte millioner...? Nå ble jeg skikkelig glad, og nå skal det feires

Premien passerte 8,5 millioner kroner fordi mannen vant på en systemkupong. I tillegg til førstepremien fikk han flere 3. og 4. premier, slik at sluttsummen ble på 8 545 765 kroner.

- Jeg har levert de samme talla siden "tidenes morgen", men at de skulle gå...nei, det er helt utrolig, sa mannen, som vil være anonym.

Andelsbank

Den andre rekka med sju rette ble altså vunnet på andelsbank. Andelsbank leverer systemer forrløpende og hvert av dem selges i ti andeler. Det vil si at du er med på et ti ganger større system enn om du skulle levert for samme beløp alene, men da får du altså en ti-del av premien.

Men når premien er på godt over åtte millioner, blir også en ti-del en solid premie. Dette andelsbank-systemet inneholdt en lang rekke 3., 4. og 5. premier, slik at hver andel fikk en premie på 867 624,50 kroner.

Det ble stor premie i Joker også

Joker-vinner med 2,9 millioner

Det var ikke bare i Lotto det ble millionpremie lørdag. De var ei dame fra Nord-Odal i Innlandet som ble trukket ut som Joker-kandidat lørdag 20. juni. Hun leverte Joker med mobilen sent på kvelden forrige lørdag, og ei snau uke senere kom telefonen fra Hamar.

I tur og orden ble det grønn markering på de fem tallene, og premien steg og steg. Den passerte 1 milion og 2 millioner, før den stoppet på toppen:

Kvinnen fra Nord-Odal vant 2 954 000 kroner!

- Å, det var nervepirrende å se på, og helt greit å slippe å velge sjøl, lo damen da Norsk Tipping ringte rett etter TV-trekningen.

Hun og datteren satt sammen og så på, mens resten av familien var ute på "vift".

- Vi tenkte vi skulle holde det hemmelig, vi to, og ikke røpe noe før i morra. Sette i stand en liten overraskelse, liksom, sa odalskvinnen og lo.

Dette var rekka som ble vinnerrekka i vanlig Lotto. De som vant i supertrekningen trengte ikke å ha ett eneste tall riktig.

Her er fylkesoversikten over vinnerne

Agder (1):

Kvinne (28) fra Kristiansand:

Kvinnen fra Kristiansand monterte møbler fra Ikea da Norsk Tipping ringte lørdag kveld. Helt tilfeldig hadde den heldige vinneren allerede kjøpt inn kake før på dagen, så det var ingen tvil om at kvelden skulle feires.

- Det føles helt uvirkelig. Nå bytter jeg ut møbelmontering med kakespising og feiring, sa hun lattermildt.

Kupongen kjøpte hun på mobilen.

Innlandet (1):

Kvinne i 50-åra fra Ringsaker:

- Nei, nå må jeg sette meg ned. Det er ikke mulig? Er det sant? utbryter en utrolig glad millionvinner. Hun måtte overbevises litt om at det faktisk er slik at 1 millioner kroner er på vei inn på konto.

- Kontoen kommer til å bryte sammen av sjokk, sier hun mens latteren kommer høylytt gjennom røret.

Pengene skal brukes til nedbetaling av gjeld, i tillegg til å gi bort litt til døtrene. Og ikke minst:

- Jeg er så glad i strikke, så nå skal det kjøpes litt ekstra garn.

Vinnerkupongen ble kjøpt på Spar Sveum i Brumunddal.

Møre og Romsdal (2):

Kvinne i 60-åra fra Volda:

Kvinnen lurte på hvorfor vi ringte henne da hun hadde 6 rette forrige lørdag.

- Jeg feiret lørdag for en uke siden. Jeg vant nemlig 4000 kroner da, så hvorfor ringer dere nå, spurte kvinnen spent.

Hun gikk ut til mannen sin som var i hagen, og dermed fortalte Norsk Tipping at hun var blitt millionær.

- Helt nydelig! Dette er den beste telefonen jeg har fått, sakvinnen og ler godt sammen med mannen.

Det ble feiring forrige helg, men kvinnen kunne bekrefte at det blir enda en feiring med flere venner. I tillegg gleder hun seg til å kunne ta seg en ekstra ferietur på sikt.

Kupongen kjøpte hun via mobil.

Mann i 30-åra fra Molde:

- Jeg ser at jeg har fått ubesvart anrop fra Norsk Tipping. Vi har spekulert litt i hvorfor dere ringer meg, så nå er jeg spent, sa mannen.

Beskjeden om at han er blitt 1 million kroner rikere blir meget godt tatt imot.

- Herregud! Det er fantastisk. Nå mangler det bare at Molde vinner mot Rosenborg i kveld, så er dagen komplett, sa den ferske Lotto-millionæren og ler.

Pengene skal han kanskje bruke til å pusse opp huset.

Kupongen ble kjøpt på mobilen.

Nordland (1):

Mann fra Vestvågøy

Oslo (3):

Kvinne fra Oslo i 70-åra:

- Er det sant? Så morsomt, utbrøt kvinnen.

Hun befant seg på hytta med mannen sin og begynte raskt å dagdrømme.

- Nå gleder jeg meg til å kunne samle nære og kjære for å feire dette, for det må man jo gjøre, flirte den ferske millionæren.

Kupongen kjøpte hun på mobilen.

Mann (70) fra Oslo:

- Du store all verden! Nå ble jeg litt paff, utbbrøt mannen da han får høre at han er blitt 1 million kroner rikere.

I bakgrunnen forstår kona hva som skjer, og det er stor stemning hjemme hos den ferske Lotto-millionæren.

- Jeg skal tenke nøye over hva pengene skal gå til, men jeg skal nok redusere lånet litt. Normalt ville jeg umiddelbart tenkt på å reise på en ferie, men det er ikke like lett i disse tider. Jeg får se det litt an, og feire med kona i mellomtida, sa han.

Kupongen ble kjøpt hos Narvesen CC-Vest.

Rogaland (4):

Tor Jan Granberg (42) fra Klepp:

Granberg leser ofte vinnerhistoriene til Norsk Tippings millionærer, men lørdag kveld var det hans tur til å bli kalt millionær.

- Er det sant? Woho, det er jo sjukt, utbrøt den fornøyde millionæren, mens kona gispet i bakgrunnen.

Granberg kunne juble dobbelt lørdag kveld, han besto nemlig eksamen i salgsfaget og ble Lotto-millionær. Dessuten visste han nøyaktig hva noe av premien skulle gå til.

- Nå blir det oppussing av ungdomsrommet i kjelleren, også blir det nok en feiring i kveld. Dette var jammen gøy, sa Granberg.

Kupongen ble kjøpt på Fuel kiosk i Sandes.

Mann i 50-åra fra Stavanger:

Siddisen var på en liten ferietur med familien da Norsk Tipping ringte.

- Dæggern! Det var ikke verst, sa mannen, som var midt i middagen.

- Dette var en fin beskjed å få, flirte mannen fornøyd.

Kupongen ble kjøpt på Helgø Meny Stokka i Stavanger.

Mann fra Karmøy:

Den heldige mannen fra Karmøy var på jobb da drømmetelefonen fra Hamar ringte. Han hadde akkurat lest artikkelsaken på Norsk Tipping sin hjemmeside over hvor Supertrekning-vinnerne bor, men hadde ikke fått med seg at det var en fra Karmøy.

- Jeg tenkte at det ikke ble min tur denne gang heller, men så ringer dere. Helt fantastisk, sa mannen overrasket og glad.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Kvinne i 30-åra fra Sandnes:

- Oi, oi, oi – det er jo helt sykt! 1 million kroner?. Nå er jeg virkelig glad for at jeg leverte Lotto i dag, kommer det fra en svært overrasket rogalending. Hun hadde en rolig kveld i sofaen med serietitting på Netflix da hun plutselig fikk oppringningen fra Hamar.

- Herlighet, jeg klarer nesten ikke å tenke nå, svarte hun på spørsmål om hva hun skal bruke pengene til.

- Det blir nok en ferietur når Corona-tiltakene tillater det. I kveld blir det åpenbart en feiring, sier hun.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Troms og Finnmark (1):

Mann i 70-åra fra Harstad:

- 1 million kroner? Det er jo kjempegreier. Nå ble jeg veldig, veldig glad, sa den sindige nordlendingen.

Han hadde en rolig kveld på terrassen, der han nøt utsikten på en flott lørdagskveld.

- Jeg har beina godt planta på bakken, så disse pengene skal ikke søles bort. Men litt skal en unne seg, så når jeg får besøk sørfra i sommer skal det vartes opp med ekstra god mat, sa han.

Vinnerkupongen ble kjøpt hos Obs Harstad.

Trøndelag (4):

Kvinne i 50-åra fra Midtre Gauldal:

Når kvinnen får Telefonen fra Hamar med millionbeskjeden klarer hun nesten ikke slutte å fnise.

- Jeg vet ikke helt om jeg forstår det du sier nå. Jeg er litt satt ut

Da hun så at nummeret 625 60 000 lyste opp på mobilskjermen, tenkte hun at det kunne være fra Hamar, men hun våget ikke helt å tro at det faktisk var Norsk Tipping som ringte.

- Det går jo ikke an, tenkte jeg! Men det var det. Nå skal jeg bruke resten av kvelden på å drømme om hva pengene skal gå til. Det blir en bra kveld!

Kupongen ble kjøpt på mobilen.

Mann i 30-åra fra Trondheim:

Norsk Tipping måtte ringe trønderen flere ganger før han tok telefonen lørdag kveld.

- Jeg så at det var nummeret deres som hadde ringt, og tenkte at det nok var på grunn av Supertrekning dere hadde ringt, og ikke fordi jeg hadde vunnet en 50-lapp, sa han – og legger til:

- Jeg ble ganske så skjelven nå, må jeg si.

Han var rask til å svare på spørsmålet om hva pengene skal brukes til.

- Det blir ny bil nå.

- Hvordan blir resten av kvelden?

- Jeg skal spise rekesmørbrød og se Molde-Rosenborg på tv. Skulle det bli Rosenborg-tap, kommer jeg til å takle det helt fint nå, sier en glad trønder.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Kvinne (49) fra Midtre Gauldal:

På det tredje forsøket fikk vi tak i den nybakte Lotto-millionæren fra Midtre Gauldal.

- Det er helt utrolig at jeg nå kan kalle meg millionær, var kvinnens første reaksjon.

Og det var ingen tvil om hva noe av pengene skal gå til.

- Nå blir det Norgesferie på sensommeren. Det er så mange flotte perler i Norge

Kupongen kjøpte hun via mobil.

Mann i 50-åra fra Heim:

Mannen så på fotballkamp da Norsk Tipping fortalte at han var blitt en av de ekstra Lotto-millionærene lørdag kveld.

- Det var jo kjempeartig

Trønderen var litt usikker på hva han skulle bruke premien på, men han hadde nylig bestilt seg ny bil, så premien kom godt med.

Kupongen kjøpte han på mobilen.

Vestland (6):

Muhammad Rashdan Storum (47) fra Holmefjord:

- Det høres jo helt fantastisk ut! Du tuller ikke?

Han er hjemme med familien når han får telefonen fra Norsk Tipping. De får ikke helt med seg hva som skjer, så Muhammad setter på høyttaler på telefonen, slik at Norsk Tipping kan formidle gladnyheten til hele familien. Da blir det både hyl og latter i bakgrunnen.

- Sønnen min sier at han ønsker seg en Lamborghini, men da må du nok ringe meg en annen lørdag også

Mann i 50-åra fra Bergen:

Bergenseren holdt på med å hjelpe slektninger med flytting da han fikk Telefonen fra Hamar.

- Jeg rakk ikke telefonen første gangen dere ringte, men tenkte at nummeret (625 60 000) nok var fra Hamar-distriktet

- Hvordan føles det?

- Det er den beste beskjeden jeg noen gang har fått. Og det kunne ikke passet bedre. Vi har nettopp kjøpt ny bolig, så disse pengene kommer veldig godt med. Nå blir det en skikkelig fest i kveld

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Mann i 50-åra fra Kvinnherad:

- Det er helt fantastisk. Jeg sitter med tårer i øynene, sier den heldige vinneren fra Vestlandet.

En ellers rolig lørdagskveld ble brått snudd om for mannen etter å ha blitt en av de 29 ekstra Lotto-millionærene. Han hadde ikke turt å håpe på det, og millionbeskjeden kom derfor brått på.

- Helt uvirkelig. Tusen takk

Kupongen kjøpte han på mobilen

Kvinne (45) fra Bømlo:

Kvinnen var på jobb da Norsk Tipping ringte lørdag kveld. Da millionbeskjeden kom kunne hun knapt tro det hun hørte.

- Jeg fortalte nettopp kollegaene mine at jeg aldri vinner noe, også så ringer dere, er kvinnens første reaksjon.

- Det er helt fantastisk. Jeg er utrolig glad nå.

Kupongen kjøpte hun på mobilen.

Mann i 70-åra fra Bergen:

- Tusen takk! Denne telefonen har jeg ventet på i mange år. Det var kjekt.

Han tok ikke telefonen første gang Norsk Tipping ringte, men da han søkte opp nummeret på det ubesvarte anropet, ventet han i spenning på at det skulle ringe igjen.

- Det er utrolig moro å endelig kunne kalle seg Lotto-millionær! Det blir en stille og rolig feiring, og så må jeg finne ut av hva gevinsten skal brukes tilKupongen ble kjøpt hos Spar Blomsterdalen.

Viken (5):

Mann i 40-åra fra Hønefoss:

- Jeg fleipa med min bedre halvdel at Norsk Tipping skulle ringe

Så gikk det altså troll i ord, og nå kan han se fram til å få 1 million kroner inn på konto.

- Det er helt utrolig. Jeg må tenke litt på hva pengene skal brukes til, men inntil det skal jeg bare smile og nyte litt champagne.

- Så det blir feiring i kveld?

- Det blir det, svarte han kontant - før han sender av gårde et skikkelig jubelbrøl.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Mann i 60-åra fra Larkollen (Moss):

- Går det an å få så høy puls? Den er sikkert på 200, er mannens første reaksjon på millionbudskapet.

Han befant seg hos noen venner, og da alle i rommet innså hva som hadde skjedd, ble det jubel og applaus for den ferske millionæren.

- Takk. Nå blir det dårlig med nattesøvn, men det er det verdt

Kupongen kjøpte han via mobil.

Ilona Kerekes (65) fra Ullensaker:

Ilona Kerekes flyttet til Norge fra Ungarn for 30 år siden, og har siden den gang spilt Lotto. En vinnertelefon fra Norsk Tipping er noe hun alltid har drømt om, men ikke turt å regne med.

- Jeg hadde lagret nummeret som “Norsk Tipping”, men at dere faktisk skulle ringe meg hadde jeg aldri trodd. Å få oppleve det her er helt fantastisk

Med 1 million kroner på konto blir hverdagen ganske annerledes for Kerekes, men at pengene skal brukes fornuftig er det liten tvil om.

- Dette har vært min store drøm i så mange år, og jeg har en god plan på hva pengene skal brukes til, blant annet å gi bort litt. Nå skal jeg ringe en venn og fortelle om den nyheten, sier Kerekes lattermildt og avslutter med et stort jubelbrøl.

Kupongen kjøpte hun på mobilen.

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)