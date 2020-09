Får ikke tak i fire ferske Lotto-millionærer

Lørdag ble det trukket ut 33 nye Lotto-millionærer. Fire av dem svarer ikke når Norsk Tipping ringer.

To personer delte førstepremiepotten i den ordinære trekningen og kan vente seg nøyaktige 8 837 760 kroner hver inn på kontoen.

Lørdag var det også Supertrekning, en god gammeldags loddtrekning blant alle kupongene som er levert inn siden forrige supertrekning.

I Supertrekning ble 31 personer trukket ut som vinnere av én million kroner hver - i tillegg til at fire andelsbanker gikk inn med én million kroner hver.

Hele lørdagskvelden ringte Norsk Tippings vinnerteam de heldige. Da kvelden var omme var 29 av vinnerne bekreftet. De fire siste oppnådde ikke Hamar kontakt med, men spillseslakpet vil gjøre nye forsøk i løpet av søndagen.

Disse har vi foreløpig ikke fått tak i:

Mann i 50-årene fra Vestre Toten kommune i Innlandet

Kvinne i 50-årene fra Oslo

Mann i 60-årene fra Giske i Møre og Romsdal

Mann i 70-årene fra Vardø i Troms og Finnmark

Vinnerne ringes fra Norsk Tippings vinnernummer 625 60 000.

Lørdagens Lotto-trekning gjorde 33 nye nordmenn til Lotto-millionærer. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)





Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner)