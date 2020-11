Får ikke tak i vinneren

En heldig kvinne fra Trondheim kan glede seg over at hennes spillebrett ble trukket ut i tirsdagens Extra-sending.

Det var en kvinne fra Trondheim som ble trukket som Extra-kandidat tirsdag kveld. Norsk Tipping lyktes ikke å få tak i vinneren kveld, men hun kan vente seg en overraskelse i form av premie på 233 355 kroner.

Extra har spillfrist tirsdag kl. 17.00

Nådde ikke toppen

Av tallene som ble trukket under tirsdagens sending var det ingen som stemte med spillebrettet til kvinnen. Hun vant allikevel en fin premie på 233 355 kroner.

Vinnerkupongen ble kjøpt på mobil.

Flere Extra-vinnere på tirsdagskvelden

Flere spillere kunne glede seg over gode premier denne tirsdagen.

Første bilde

To spillere fylte første bilde og vant dermed 45 445 kroner hver.

Mann fra Farsund i Agder. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Kvinne fra Fredrikstad i Viken. Kupongen ble levert hos Narvesen, Østfoldhallen.

Første ramme

Én spiller fylte første ramme og vant 134 825 kroner.

Mann fra Drøbak i Viken. Kupongen ble levert hos Rema 1000, Drøbak.

Første brett

En spiller var alene om å fylle første brett og vant dermed 377 510 kroner.

Mann fra Kongsvinger i Innlandet. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Extra-sjansen

Extrasjanse-potten, som er på 100 000 kroner, ble denne gangen fordelt på 5 vinnere som får 20 000 kroner hver.

Vinnersjanse Extra:

Vinnersjanse for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360 000 per kupong. Utdypende: Vinnersjanse for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360 000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersjansen ca. 1:360 000 per kupong.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr