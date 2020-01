Hva vil det nye tiåret bringe? Kanskje får vi en ny Vikinglotto-millionær onsdag.

Onsdag er det duket for tiårets andre Vikinglotto-trekning. Forrige onsdag stakk ingen av med hele potten - nå er den på hele 258 millioner kroner.





Tiårets første jubelscener etter Vikinglotto-lykke

Forrige ukes tallkombinasjon i Vikinglotto var en vrien en. Det var nemlig ingen som klarte å finne den. Ikke bare var det ingen med alle rette, men kun én som bare var et tall unna å ta hele potten.

Andrepremievinneren var en mann fra Hvaler i Østfold. Han starter det nye året med pene 2,4 millioner kroner ekstra i lommeboka.

- For en start på året

Mannen sjekker appen selv for å være sikker på at det er sannhet i det han blir presentert for. Etter at han får det servert svart på hvitt, braker jubelen løs i stua.

- Det er jo helt fantastisk, for en start på året, sier mannen lattermildt mens jubelbrøl og latter kan høres i bakgrunnen.

Mannen forteller at han ikke har noen umiddelbare planer for pengene, men at det kommer godt med er det ingen tvil om melder han.

- Jeg kommer nok til å spare litt, også drypper det selvfølgelig en del på barna, sier han.

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.)