Får vi Vikinglotto-millionær nummer 51 fra Bergen på onsdag?

Det er 50 bergensere som har vunnet. Kommer nummer 51 på onsdag?

50 bergensere har i løpet av de siste 27 årene opplevd å bli oppringt fra Norsk Tipping med beskjed om at de har blitt Vikinglotto-millionærer.

Det høyeste vinnerbeløpet i Bergen er 34,5 millioner kroner og det ble vunnet av en mann i oktober 2016.

-Tuller du, er dette en spøk eller? Nei, dette tror jeg ikke før jeg får se det altså, svarte mannen da Norsk Tipping ringte den ferske mangemillionæren fra Vestlandets hovedstad.

Det var ingen spøk, og det er det heller ikke selv om Norsk Tipping tar kontakt med deg på onsdag 1. april 2020.

Det er menn som har vunnet ni av de ti høyeste premiene i Vikinglotto-gevinstene i Bergen kommune hittil.

Kun 16 av de 50 Vikinglotto-millionærer i Vestlandets hovedstad er kvinner, men den første Vikinglotto-millionæren fra byen mellom de syv fjell, som ble trukket ut i september 1993, var faktisk en kvinne. Hun vant 3,5 millioner kroner.

Ingen Vikinglotto-millionærer i uke 14

Bergensere har vunnet over 328 millioner kroner i Vikinglotto siden oppstarten av spillet i 1993. Det nøyaktige vinnerbeløpet er 328 767 605 kroner.

Det har vært 13 trekninger i Vikinglotto i år, men ingen bergensere har vunnet millionpremier så langt.

Statistikken taler heller ikke for at det blir en ny Vikinglotto-millionær denne uken. Uke 14 har vært en dårlig uke for Vikinglotto-spillerne i Bergen. Det er nemlig ingen bergensere som har vunnet millionpremier i Vikinglotto i dette uketallet. Det er likevel fullt mulig å bryte den rekken.

Har du seks riktige og lykketallet onsdag 1. april kan du vinne ca. 190 millioner kroner.

Her er alle Vikinglotto-millionærene i Bergen:

34.542.750, mann 2016 uke 42

31.621.750, mann 2012 uke 3

30.540.475, mann 2016 uke 33

27.576.394, mann 2010 uke 49

18.584.785, mann 2016 uke 30

15.121.950, mann 2016 uke 37

15.066.730, mann 2019 uke 26

14236035, mann 2016 uke 45

11.042.099, mann 2001 uke 10

9.776.144, kvinne 2007 uke 29

7.487.359, kvinne 2000 uke 11

6.161.070, kvinne 2015 uke 10

5.809.330, kvinne 2013 uke 15

5.157.725, mann 1999 uke 31

4.744.249, mann 2008 uke 4

4.611.852, mann 2001 uke 52

4.552.455, mann 2014 uke 23

4.546.106, mann 2011 uke 16

4.402.655, mann 2011 uke 49

4.287.164, kvinne 2001 uke 25

4.134.605, mann 2015 uke 51

4.011.241, mann 2003 uke 48

3.886.824, mann 1997 uke 1

3.835.386, mann 1997 uke 26

3.638.063, kvinne 1997 uke 49

3.513.288, kvinne 1993, uke 38

3.159.207, kvinne 1998 uke 19

2.770.809, kvinne 1995 uke 23

2.707.090, mann 2019 uke 10

2.662.560, mann 2013 uke 28

2.485.400, kvinne 2014 uke 36

2.434.147, kvinne 2007 uke 19

2.293.080, mann 1998 uke 5

2.234.356, mann 2007 uke 33

2.184.159, mann 1999 uke 4

2.167.011, kvinne 2008 uke 35

2.091.536, mann 2008 uke 25

1.964.815, mann 2013 uke 10

1.902.175, kvinne 2012 uke 50

1.838.982, mann 2003 uke 46

1.685.855, mann 2014 uke 19

1.622.750, mann 2012 uke 23

1.557.842, mann 1995 uke 24

1.541.500, kvinne 1998 uke 51

1.465.334, kvinne 1994 uke 50

1.107.050, mann 2011 uke 42

1.003.463, kvinne 2008 uke 43

1.000.000, mann 2009 uke 38

1.000.000, mann 2014 uke 46

1.000.000, menn 2014 uke 46