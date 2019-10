Färjestad senker serielederen

Det er ishockey som dominerer torsdagens langoddsprogram. Her hjemme spilles der to kamper i Get-ligaen, mens det er full runde i den svenske Eliteserien. I tillegg er det en god del kamper i KHL og natt til fredag spilles det åtte kamper i NHL. På fotballfronten skjer det lite. Det spilles en kamp i åttedelsfinalen i Champions League for kvinner og fem kamper i brasiliansk Serie A natt til fredag.

Färjestad - Rögle H 1,90 (spillestopp kl 18.55)

Toppkamp i Löfbergs Arena i Karlstad. Det er spilt ti serierunder i SHL og Färjestad ligger på 4. plass med 19 poeng etter rekken 5-2-3 (ordinær tid). Tar vi med spilleforlengning/straffer viser tallene 5-3-1. Tirsdag gikk laget videre til sluttspillet i Champions League og formen i SHL har vært meget bra den siste tiden. Inkludert overtidsseieren borte mot Djurgården fjerde sist, står Karlstad-laget med fire strake seire.

Rögle har litt overraskende inntatt tabelltoppen i SHL. De står med totalt 6-3-1 etter ordinær tid og tar vi med spilleforlengning/straffer viser tallene 9-0-1. Det eneste tapet kom i tredje serierunde med 0-1 tap mot tabelljumbo Oskarshamn. På borteis er fire av fem kamper vunnet etter ordinær tid, mens det det ble seier etter straffeslag i bortemøtet mot Ørebro.

Färjestad har vunnet tre av de fire spilte i Löfbergs Arena de to foregående sesongene og det ligger en reaksjon i luften for Rögle nå og kanskje spesielt ett bortetap.

1,90 på hjemmeseier er vel strengt tatt ikke mer enn det må være, men Färjestad er gode hjemme og får vår tillit.

