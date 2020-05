FC Kölns superspiss senker Mainz

FC Köln har ledet til pause i syv av tolv hjemmekamper Vi tror de også tar kommandoen fra start i søndagens kamp.

335 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Lever kupongen her!

FC Köln - Mainz pause/fulltid dobbel H/H 2,95 (spillestopp kl 15.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

FC Köln er tilbake i 1. Bundesliga etter én sesong på nest øverste nivå. De har tatt 32 poeng på 25 kamper, og ligger på en respektabel tiendeplass, fem poeng bak en Europa League-plass. Men sesongen startet katastrofalt dårlig. De vant kun to av de første 14 kampene før Markus Gisdol erstattet Achim Beierlorzer som fikk fyken. Etter at Gisdol tok over Die Geissbock, som er lagets kallenavn, har de vunnet åtte av elleve kamper. De tre tapene i denne perioden har kommet mot tre av topp fire-lagene: Bayern München, Borussia Dortmund og sist Bayer Leverkusen.

Avhengig av superspissen Cordoba

Jhon Cordoba har vært en nøkkelspier spiller for FC Köln i comeback-sesongen. Han scoret 20 mål i 2. Bundesliga sist sesong, og har fulgt opp med å score ti mål så langt etter returen til toppdivisjonen. Seks av målene er kommet i de fem siste hjemmekampene. Vi tror han bir en viktig spiller i søndagens match, men FC Köln har flere kort i erme.

Mark Uth var nemlig i kjempeform før koronaviruset stengte ned ligaen. Han hadde da tre scoringer på fem kamper. Mainz får det ikke lett i søndagens bortekamp, selv om det ikke er publikum på tribunene.

Siden FC Köln kun skal møte to av de seks topplagene - RB Leipzig og Bayer Leverkusen - i de siste ni kampene, blir det interessant å se om Gisdols menn kan slåss om en plass i Europa neste sesong, særlig siden fem av kampene skal spilles hjemme RheinEnergieStadion.

Viaplay sender kampen direkte. Klikk på denne lenken for å se kampen.

Mainz balanserere på nedrykksstreken. Laget ligger på 15.-plass med fire poeng ned til Fortuna Düsseldorf som er på nedrykkskvalik. Høydepunktet for Mainz denne sesongen må være formen til den svenske landslagsspissen Robin Quaison. Han har scoret tolv mål.

Målene renner inn hos Mainz

Mainz gjorde store utskiftninger i spillerstallen før denne sesongen. Elleve spillere forlot klubben og ni nye ansikter kom inn En dårlig start gjorde at Sandro Schwarz fikk fyken, og Achim Beierlorzer tok over.

Beierholzer vant de to første kampene etter at han kom inn, men han har mislyktes i å tette igjen forsvaret som er det tredje verste i Bundesliga. De har klatret vekk fra nedrykksplassene etter at 52-åringen kom inn, men Mainz spolerte sjansen til å skaffe seg syv poengs ledelse på Fortuna da de spilte 1-1 mot dem like før koronapausen. Dette er en av kampene FC Köln må ha poeng i. Mainz har ikke vunnet på de fire siste forsøkene på RheinEnergie Stadion, men to av kampene har endt uavgjort.

FC Köln har ledet til pause i fire av de fem siste hjemmekampene. Vi tror at FC Köln går i strupen på Mainz fra start, og at de leder etter de første 45 minuttene og vinner til slutt. H/H-spillet gir finfine 2,95 i odds. Det er ok. Spillestopp er klokken 15.25.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset