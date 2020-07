FC Midtjylland sikrer gullet foran 4800 tilskuere

I Danmark er det åpnet opp for publikum på kamper og når FC Midtjylland kan sikre seriemesterskapet i Danmark får de støtte av 4 800 tilskuere.

Midtjylland har 14 poengs ledelse på gullrival FC København når sistnevnte kommer på besøk til storkamp torsdag kveld. Med fem kamper igjen å spille betyr det at gullet er sikret med ett poeng i kveld.

Dansk Superliga. FC Midtjylland ligger 14 poeng foran FC København når fem runder gjenstår i Danmark - det betyr at mesterskapet sikres med ett poeng i storkampen som allerede er utsolgt, det vil med maksimalt tillatte 4 800 tilskuere. De vant 1-0 borte over Nordsjælland søndag tok også med seg alle tre poengene hjem i det omvendte møtet mellom disse (2-1) så sent som i slutten av juni.



Ståle Solbakken og hans FC København ligger hele 14 poeng bak vertene med fem kamper igjen å spille og må vinne denne for å unngå at Midtjylland sikrer tittelen allerede torsdag kveld. De har tapt sine siste to og formen siste fem viser 1-2-2. Søndag ble det 0-1 tap borte mot tabelltreer AGF i Århus.



Vi tror Midtjylland gjør kort prosess og sikrer gullet allerede i kveld mot et formsvakt FCK. De trenger forsåvidt bare ett poeng for å klare, men vi tror laget vinner og 1,95 er klart godkjent hjemmeodds.

