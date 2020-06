Feit odds på sliteseier til Liverpool

Crystal Palace kan gi Liverpool kamp, men vi tror Mo Salah sender Liverpool nærmere ligagullet.

Crystal Palace imponerte i lørdagens kamp mot Bournemouth, hvor de vant 1-0. London-klubben har nå fire seire på rad, og de har holdt nullen i alle fire kampene. Resultatene til Palace i de siste kampene viser hvorfor de blir så vanskelig å bryte ned for Liverpool, men vi tror Jürgen Klopps menn vil klare det, selv om de ikke har sprudlet offensivt.



Liverpool - Crystal Palace pause/fulltid - U/H 4,00 (spillestopp kl 21.10)

Liverpool hadde som ventet mye ball mot Everton, men det var the Toffees som hadde de største sjansene i kampen. Merseyside-derbyet viste det vi har visst en stund. Takumi Minamino trenger fortsatt tid, rødtrøyene savner farten og innleggsfoten til venstreback Andy Robertson, og de mangler den lille X-faktoren offensivt når ikke Mohamed Salah er på banen.

Den gode nyheten for Liverpool-fansen er at Salah skal spille onsdagens kamp, og det er hovedgrunnen til at vi tror Liverpool vinner mot Palace. Han gjør så mye sprell offensivt, og det åpner rom for andre spillere, blant andre Roberto Firmino og Sadio Mané.

22 hjemmeseire på rad i ligaen

Liverpool har ikke ledet til pause i de fem siste hjemmekampene mot Palace. I fire av oppgjørene har stillingen vært uavgjort etter de første 45 minuttene. Palace er faktisk det eneste laget som har vunnet mot Jürgen Klopps Liverpool-lag mer enn én gang på Anfield. Men husk Merseyside-laget har vunnet de siste 22 ligakampene på Anfield. Det er den lengste rekken med seire på hjemmebane i den engelske toppdivisjonen.

Roy Hodgson har også tapt alle fire kampene mot Liverpool som Palace-manager.

Vi tror han taper igjen på onsdag, men Palace kan gi Liverpool kamp. Liverpool vil bli ligamestere hvis de slår Crystal Palace og Manchester City ikke klarer å slå Chelsea på torsdag.

Dette vet Anfield-laget. Vi tror det står uavgjort til pause, men at Liverpool vinner til slutt. U/H-spillet gir finfine 4,00 i odds. Det blir vårt singelspill.

