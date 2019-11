Mourinho-effekten fortsetter for Spurs.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Vi garderer Chelsea på lørdagskupongen

Oddsdobbel: Det kommer til å hagle med mål på Anfield

Oddssingel PL: Feit odds på sliteseier til Tottenham

Oddssingel PL: Ny seier til høytflyvende Burnley

V75 Klosterskogen: Superomgang i V75-spillet på Klosterskogen

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Det er et herlig oddsprogram for oss denne lørdagen. I Premier League spilles det seks kamper, blant andre Liverpool, Chelsea og Jose Mourinhos Tottenham er i aksjon. Det er også full rulle i Championship, og det spilles åtte kamper i den andre runden i FA-cupen. Ellers er det spennende kamper i 1 Bundesliga, i Serie A og i La Liga. Håndball-VM for kvinner er også i gang denne lørdagen, og Norge spiller åpningskampen sin mot Cuba.

NB! 14 millioner kroner i Lotto-potten. Lever kupongen her!

Tottenham - Bournemouth - pause/fulltid U/H - 4,30 (spillestopp kl 15.55)

Jose Mourinho har fått en drømmestart som Tottenham-manager, og han jakter sin tredje seier på rad når Bournemouth kommer til Nord-London. Spurs har vært et mareritt for Bournemouth. Hjemme i Nord-London har Tottenham vunnet de fire siste kampene mot the Cherries med 13-0 i målforskjell.

Bournemouth viser skral form. De har bare vunnet én av de siste syv Premier League-kampene. Nå skal det sies at Eddie Howe's menn startet sterkt på bortebane. De vant to av de tre første kampene, men nå står de uten seier i de tre siste på fremmed gress.

Jose Mourinho mangler Hugo Lloris, Michel Vorm, Erik Lamela og Ben Davies som alle er ute med skaderh. Den nye Tottenham-sjefen har antydet at han vil gjøre noen endringer på laget Det kan bety at Jan Vertonghen og Tanguy Ndombele får sjansen fra start. Christian Eriksen starter trolig på benken igjen, selv om han kom inn for Eric Dier etter en halvtime mot Olympiakos.

Skadeproblemene har tårnet seg opp for Eddie Howe. Dominic Solanke, David Brooks, Junior Stanislas, Charlie Daniels og Josh King er alle på skadelisten. I tillegg er Simon Francis suspendert siden han ble utvist i første omgang da Bournemouth tapte 1-2 mot Wolverhampton.

NB! 14 millioner kroner i Lotto-potten. Lever kupongen her!

Mourinho har hatt en positiv effekt på Spurs, og alt tyder på at Tottenham tar sin tredje seier på rad med portugiseren som sjef. Et lite skår i gleden for Mourinho er det likevel at de defensive problemene fortsetter. De har sluppet inn to mål i begge de to siste kampene.

Tottenham har vunnet de fire siste hjemmekampene mot Bournemouth, uten å slippe inn et eneste mål. Men: Tottenham har slitt med å komme i gang i kampene. De har kun ledet til pause i to av de seks første hjemmekampene i Premier League, og det har stått uavgjort til pause i tre av de fire siste kampene mellom Spurs og Bournemouth.

Jeg føler meg ganske sikker på at Mourinho-effekten fortsetter for Spurs, men oddsen på hjemmeseier er tafatte 1,37. U/H-spillet derimot gir 4,30 i odds. Ut fra statistikken er det et interessant spill.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet