Feit odds på hjemmseier til Dortmund

Manchester United-aktuelle Jadon Sancho og Dortmund vinner serieåpningen mot M'gladbach.

Dortmund gjør det ofte bra i starten, men faller av i andre halvdel av sesongen. Sist sesong toppet de tabellen de to første ukene. Vi tror Dortmund også skyter ut av startblokkene denne sesongen.

Borussia Dortmund - B Mönchengladbach (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,60 (spillestopp kl. 18.25)

Bundesliga. For andre sesong på rad endte Borussia Dortmund på andreplass i Bundesliga, bak Bayern München. Lørdag kan Erling Braut Haaland & Co. starte jakten på den første Bundesliga-tittelen siden 2012 med å vinne mot Borussia Mönchengladbach.

Storseier i cupen

Da Bayern hadde sikret seriemesterskapet, haltet Dortmund inn til andreplassen i 2019-202-sesongen De tapte blant annet mot Mainz og Hoffenheim, men de sprudlet i den tyske cupen tidligere denne uken. Da feide de over Duisburg og vant 5-0. Dortmund var overlegne mot 3. Liga-laget. De hadde 18 skudd, elleve på mål og 76 prosent ballinnehav på MSV-Arena.

Fem forskjellige spillere kom på scoringslisten: Jadon Sancho, Jude Bellingham, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna og Marco Reus, men ikke Erling Braut Haaland.

I tillegg til stortalentet Jude Bellingham, som kom fra Birmingham, har Dortmund fått inn forsvarsspilleren Thomas Meunier og midtbanemannen Reinier.

Det ligger an til å bli en jevnspilt kamp på Signal Iduna Park, selv om Dortmund har vunnet de elleve siste kampene mot M'gladbach. Fem av de siste seks kampene er vunnet med ett måls margin.

Dortmund scoret 46 mål på sine 17 hjemmekamper sist sesong, og de slapp kun inn 17. Det er også verdt å notere seg at gultrøyene holdt nullen i ni hjemmekamper sist sesong. Ingen andre Bundesliga-lag holdt tett bakover i så mange Bundesliga-kamper sist sesong, ikke en gang Bayern.

Gladbach er godt organisert

De kan gjøre det vanskelig for M'gladbach, som endte på fjerdeplass og skaffet de seg en Champions League-plass sist sesong. Gladbach tapte alle tre kampene mot Dortmund sist sesong i Bundesliga og i cupen, alle kampene ble tapt med ett måls margin.

Gladbach er et av de best organiserte lagene i ligaen, og de skal være gode nok til å holde stand mot Dortmund en stund, men vi tror de taper til slutt. Dortmund har farlige offensive spillere i Manchester United-aktuelle Jadon Sancho, som scoret 17 mål og hadde 16 mågivende pasninger sist sesong, og kraftpluggen Erling Braut Haaland, som scoret 13 mål på 15 kamper.

M'gladbach lå kun under til pause i én av 17 bortekamper sist sesong. I ti av de 17 bortekampene var stillingen uavgjort etter de første 45 minuttene. Dortmund startet bra sist sesong, men de ledet kun til pause i to av de første sesk hjemmekampene. Det gjør at U/H-spillet er et fristende. Oddsen er 4,60. Det er ok som singelspill.

