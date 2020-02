Fem ganger pengene på sliteseier til Manchester City

Onsdag spiller Manchester City borte mot Real Madrid i Champions League. I kveld handler det om tre poeng borte mot Leicester i Premier League.

Det har vært en spesiell uke for Manchester City som ble utestengt fra Champions League i to år som følge av brudd på det så kalte Financial Fair Play-regelverket. Med Premier League-tittelen halvveis i premieskapet på Anfield, skal Pep Guardiolas menn forsøke å feste grepet om andreplassen i ligaen. Lørdag møter de Leicester City som innehar tredjeplassen. Det er kun fire poeng som skiller de to lagene før matchen på King Power Stadium.

Imponerer ikke på bortebane

Manchester City varmet opp til toppkampen med å slå West Ham 2-0 på Etihad. Det var en seier som kom uten at de anstrengte seg for mye. City scoret to ganger mot et høyst ordinært Hammers-lag.

På bortebane har ikke City overbevist på samme måten, og en frustert Pep Guardiola har sett laget hans tape poeng i halvparten av de åtte bortekampene de har spilt siden november.

Svekket Leicester-midtbane

Normalt ville en tur King Power Stadium vært en vanskelig oppgave for Guardiola & Co, men the Citizens møter Leicester på et gunstig tidspunkt. The Foxes har bare vunnet tre av de siste ti ligakampene, og på hjemmebane har Leicester kun vunnet én av de fem siste kampene. Med Hamza Choudhury suspendert og Wilfred Ndidi og Nampalys Mendy ute med skader, vil Leicester ha et midtbaneproblem før toppkampen.

En gladnyhet for Leicester-fansen er at Matty James kan spille sin første kamp på 13 måneder, mens Ryan Bennett er tilgjengelig igjen etter å ha stått over kampen mot Wolves som han er utlånt fra.

Tenker på Champions League

Manchester City mangler David Silva, som måtte gå av banen mot West Ham med en kneskade. Oleksandr Zinchenko er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert. Kantspillerne Raheem Sterling og Leroy Sane er begge på vei tilbake, men denne kampen kommer for tidlig.

Det har stått uavgjort til pause i syv av Leicesters 13 hjemmekamper, mens City har gått i garderoben med 0-0 etter de første 45 minuttene i de to siste kampene sine. Manchester City er store favoritter, men de vil nok ikke bruke for mye krefter i lørdagens kamp siden de møter Real Madrid på bortebane i Champions League onsdag. Vi tror på en knapp seier til Pep Guardiolas mannskap, og at avgjørelsen faller i andre omgang. U/B-spillet gir 5,00 i odds. Spillestopp er klokken 18.25.

