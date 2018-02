Fem millioner i tippepotten!

Så er vi her igjen - bonuspotten skal ut på tippekupongen, 3,5 millioner skal fordeles på alle med tolv rette, i tillegg til den vanlige utbetalingen. Dermed ligger det samlet rundt fem millioner kroner på deling til alle som får tolv rette!

Innleveringsfristen er klokken 15.55.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Komplette analyser finner du under spillboksen.

1. Manchester City — Leicester City

Det hersker liten tvil om at Manchester City skapte nok sjanser til å avgjøre bortekampen mot Burnley, men de sløste og en utmattet serieleder slapp inn mot slutten av kampen til 1-1. Pep Guardiola innvilget tre dager fri og det er dårlig nytt for Leicester.

På hjemmebane har de tolv seire på rad og 12-1-0 kan få matche. David Silva og John Stones er begge tvilsomme til også denne kampen, men kan være aktuelle for spill.

Gjestene har vært preget av overgangssagaen til Riyad Mahrez, som ble skuffet over at hans salg til nettopp Manchester City ikke gikk gjennom. Men han har meldt seg klar til kamp og blir trolig å finne etter en liten streik.

Ellers har Leicester senket seg noe etter en fantastisk periode rett etter at Puel tok over og de ligger virkelig an til en plass midt på tabellen. Bortestatistikken 3-5-5 er heller ikke mye å skryte av. Shinji Okazaki er skadet.

Manchester City bør se ut som seg selv igjen etter en liten ferie. H.

2. Everton — Crystal Palace

Mon tro om ikke Sam Allardyce sparte en rekke spillere til dagens kamp, i alle fall var hverken Tosun, Sigurdsson eller Rooney innvolvert da de ble ydmyket 5-1 av Arsenal forrige lørdag og leverte en riktig så ynkelig innsats.

Også the Toffees virker å bli en klar middelhavsfarer denne sesongen, selv om de ikke er klar av nedrykksfaren - formen har vært fryktelig etter et lille oppsvinget de fikk etter managerbyttet.

7-2-4 er godkjente hjemmetall, det. De nevnte spillerne kommer trolig inn igjen og Allardyce har meldt at han går tilbake til en backlinje på fire. Baines og Funes Mori er stadig på sidelinjen.

Gjestene burde nok ha vunnet hjemmekampen mot Newcastle sist helg, de skapte et vell av sjanser og Christian Benteke misbrukte dem alle. Kanskje det baner vei for Alexander Sørloth i dagens kamp?

Ellers var det svært dårlig nytt å få deres beste spiller, Wilfried Zaha, skadet igjen. Han blir sistemann på en etter hvert ganske så lang skadeliste. Bortetallene er svake 2-4-7.

Everton var elendige sist, men bør vel hevde seg her. HU.

3. Swansea City — Burnley

Hjemmelaget har foreløpig fått svært så god avkastning etter at de hentet inn Carlos Carvahal på trenerbenken. De siste fire ligakamper har gitt hele åtte poeng, de er over streken og med et vell av selvtillit. I midtuken vant de hele 8-1 i cupen!

Hjemmestatistikken 4-2-7 er ikke spesielt mye å skryte av, men de to siste er begge vunnet - over Liverpool og Arsenal.

Leroy Fer og Wilfried Bony er begge ute resten av sesongen, de blir tungt savnet. Men André Ayew er tilbake og klar for sin første kamp etter å ha re-signert, Andy King, som er hentet fra Leicester på lån, det samme.

Mon tro om ikke Burnley snart lener seg tilbake og sier at jobben er gjort. De har ni poeng opp til plassen over og hele tolv ned til den røde streken, så de er nesten så i ingenmannsland det er mulig å komme. Det er også ni kamper siden de sist vant i ligaen, men du vet at du aldri får en lett kamp mot Burnley uansett.

Spesielt på reisefot har de tapt seg den siste tiden, men 4-6-3 er godkjente tall totalt, det. Skadelisten er stadig lang, siden sist har Stephen Ward blitt frisk og Phil Bardsley skadet.

Her handler det mye om motivasjon og det tror vi Swansea har soleklart mest av. Og form, da. H.

4. West Ham United — Watford

Et utrolig Chicharito-mål var ikke nok for the Hammers sist helg, som tapte 3-1 for Brighton og forlenget sin rekke på kamper uten seier til tre. Kanskje er luften av Moyes-ballongen litt på vei ut, de har tross alt skader på en rekke nøkkelspillere, men de er langt fra trygge.

Hjemmestatistikken 4-4-4 er ikke mye å skryte av. Men de har i det minste signert Patrice Evra, som er spilleklar alt i dag, selv om han er uten en kamp siden november. Marko Arnautovic er tilbake i trening og aktuell fra benken.

Gjestene sparket Marco Silva, hentet inn Javi Gracia og ble belønnet med en svært så viktig 4-1-seier over Chelsea på mandag. Plutselig er det seks poeng ned til den røde streken og nyfunnen optimisme hos the Hornets.

De har vært vanskelige å møte på bortebane denne sesongen og 4-2-7 er solide tall, og også gjestene har en del skader: Miguel Britos, førstekeeper Gomes, Kaboul, Femenia, Hughes, Chalobah og Cathcart er alle ute, og alle disse har spilt en viss rolle denne sesongen.

Ny, jevn kamp. HUB.

5. Stoke City — Brighton & Hove Albion

Paul Lambert så sitt lag ta ledelsen og spille en god kamp borte mot Bournemouth sist helg, uten at det stoppet dem fra å miste nevnte ledelse i sluttminuttene og tape 2-1. Dermed var det tilbake under streken og presset vokste både to og tre hakk.

Lambert-effekten, i den grad det kan kalles et begrep, har vært grei, den, og de hadde fire poeng på to kamper før de reiste til Vitality Stadium sist. 5-3-5 er godkjente hjemmetall, det er her de gjør brorparten av jobben.

Jesé er tilbake i troppen for første gang siden desember. Bruno Martins Indi er tilbake etter skaden som holdt ham ute mot Bournemouth.

Som nevnt kommer gjestene fra en finfin 3-1-seier over West Ham og de ga en liten luke på tre poeng ned til den røde sonen. De plukker jevnt og trutt med poeng, Brighton, men trengte virkelig seieren de fikk sist helg.

Ellers er det liten tvil om at de er best på hjemmebane og at 2-3-8 er beskjedne tall på reisefot. Den gode nyheten er at rekordsigneringen Jurgen Locadia er tilgjengelig for sin debut, og at de eneste på sykestuen er Steve Sidwell og Jiri Skalak.

Fordel Stoke i denne. H(U).

6. Derby County — Norwich City

De kom sent, Derby, men de kom godt. Ikke siden slutten av november har de tapt og siden da har de 7-4-0 på elleve kamper, noe som har gitt dem en direkte opprykksplass. Muligens har de ikke vært like vasse i det siste, tre av de siste fem har endt uavgjort, men motstanden har også vært tøff.

På hjemmebane har de sterke 9-3-3 så langt. Lånesoldaten Sam Winnall mister resten av sesongen, mens Bradley Johnson er aktuell for en retur og ellers er det ingen nye skader.

Norwich er i bra slag om dagen de også og har vunnet fire av sine siste fem ligakamper. Det er stadig åtte poeng opp til playoff, men nå har de i det minste troen på at de kan klare det.

De har vært meget bra på reisefot denne sesongen og 7-2-6 er glimrende tall. De svekkes av at midtbanespilleren Tom Trybull er ute de kommende to-tre månendene, mens kaptein Pinto og midtbanespiller Maddison er tilbake.

Det naturlige ville vært å gi full tillit til Derby, men man bør ikke ta lett på Norwich om dagen. HU.

7. Wolverhampton Wanderers — Queens Park Rangers

Wolves er en klasse over andre denne sesongen og har elleve poeng ned til Derby på andreplass, de kan nærmest begynne å forberede Premier League-tilværelsen og spille uten press.

Hjemmestatistikken 11-2-2 er ingen i nærheten av å matche. De har heller ingen nye skader å hensynta, kun Romain Saiss er tvilsom.

Gjestene har ti poeng ned og 15 poeng opp til noen plasser av betydning, dermed er det grunn til å vente at motivasjonen blir dalende fremover. Formen er for så vidt grei nok og tre av de siste fem er vunnet.

På reisefot har QPR aldri vært noe stort lag og 2-5-8 er tall som beviser at så er tilfelle også denne sesongen. Midtbanespilleren Ryan Manning ble utvist sist og står over i dag, ellers er Mackie og Wheeler definitivt ute, mens tre andre er tvilsomme.

Vanskelig å finne klarere H.

8. Bristol City — Sunderland

Som forventet har det tunge kampprogrammet tæret på Bristol City, som har kommet langt i begge cuper samtidig som de har forsøkt å holde seg innenfor topp seks. Sistnevnte har de klart så vidt og har hevet seg noe med fire poeng på de siste tre. En ukes pause, som de har hatt nå, har nok gjort meget godt.

Ellers har de meget imponerende 8-3-4 på hjemmebane denne sesongen. Den viktige stopperen Nathan Baker er suspendert her, så kaptein Wright vikarierer i midtforsvaret. Ellers er Taylor, Pisano, Hegeler, O'Dowda og Djuric alle ute med skader.

Chris Coleman-effekten var ingen storslagen effekt for Sunderland, som nå har tapt fire av de siste fem og kun slått bunnkollega Hull den siste tiden. De fortjener virkelig å ligge mer enn to poeng unna trygg grunn.

Poengmessig har de vært hakket vassere på reisefot denne sesongen, uten at 3-5-7 er voldsomt imponerende tall. Målvakten Ruiter er ute, mens Williams og McNair er aktuelle for en retur.

Uansett, H.

9. Bolton Wanderers — Fulham

Hjemmelaget spiller sin beste fotball for sesongen og har ti poeng på de siste fem kampene, mot tidvis svært tøff motstand. Forrige fredag slo de Bristol City 1-0 og klatret opp på trygg grunn for første gang på lenge.

Alt håp ligger i at de fortsetter den gode trenden på hjemmebane og 6-3-6 er godkjente tall. Dorian Dervite, Will Buckley og Will Brown er alle ute, mens Reece Burke er tilbake i trening.

Om Boltons form er god, er Fulhams virkelig enestående - de har utrolige 7-1-0 på de siste åtte i ligaen og innenfor en seks poengs rekkevidde til direkte opprykk. De siste fire bortekamper har gitt ti poeng og forbedret bortetallene til 7-3-5 totalt.

Kaptein Tom Cairney er tvilsom, ellers har Jokanovic ingen nye bekymringer.

(H)UB.

10. Middlesbrough — Reading FC

Middlesbrough så lenge ut til å kunne kjempe om en opprykksplass, men en svak periode har ført dem til en seks poengs avstand til topp seks. De har syv poeng på de siste seks og på hjemmebane har de ett poeng på de siste tre - og null scorede mål.

Hjemmestatistikken totalt er imidlertid langt bedre, 7-3-5. De får tilbake Rudy Gestede fra suspensjon, som styrker dem offensivt. Backen Fabio er tvilsom.

Det har ikke vært Readings sesong, dette, og de har alltid vært nærmere å kjempe mot nedrykksstreken enn for en ny playoffplass. Formen er heller ikke der den bør være, de har seks poeng på de siste ti seriekampene, dog med en viss bedring den siste tiden. De har vært klart svakere hjemme denne sesongen, på reisefot har de faktisk akseptable 5-4-6.

Den innleide stopperen Tommy Elphick er skadet, det samme er midtbanespiller John Swift.

HU.



11. Brentford — Preston North End

The Bees var i flytsonen og på vei mot en playoffplass, så møtte de en liten formdupp og har nå to tap på rappen. Plutselig er avstanden opp hele åtte poeng. På hjemmebane har de vært solide hele sesongen, 6-7-2 er tallene, men forrige hjemmekamp, mot Norwich, ble tapt.

Vingen Sergi Canos er suspendert i denne og to kamper til for et rødt kort sist. Lasse Vibe er neppe med grunnet overgangsspekulasjoner.

Preston er blitt nærmeste utfordrer til topp seks og har virkelig satt inn støtet med to seire på rad, over to lag som sliter. De har vært sterke på reisefot hele sesongen og 6-6-3 er solide tall.

Midtbanespiller Ben Pearson fikk sitt tiende gule for sesongen sist og må stå over. Stopper Ben Davies og Tommy Spurr er begge aktuelle etter små avbrekk.

HU(B).



12. Ipswich Town — Burton Albion

Mick McCarthys Ipswich så unektelig bedre ut for noen måneder siden og har tapt kontakten med topp seks - nå skiller åtte poeng opp. De har funnet noe av formen igjen og har syv poeng på de siste fire kampene sine. The Tractor Boys er normalt best på egne jorder og har 8-2-5 på hjemmebane denne sesongen.

Vertene har en rekke fravær: Spissen McGoldrick, Tristan Nydam, Toam Adeyemi og Dean Gerken. Mustapha Carayol er aktuell for sin debut.

Martin Samuelsen har ikke akkurat kommet til en toppklubb i Burton og de har tapt fire kamper rad, inkludert alle tre der nordmannen har vært involvert. Det har sendt dem ned på jumboplass, men veien opp til trygg grunn er ikke lengre enn tre poeng.

De har plukket to tredeler av sine poeng på reisefot og 4-4-7 er godkjente tall, det. Martin Samuelsen var ikke med sist grunnet sykdom, men er ventet å returnere her. Luke Murphy og Darren Bent er tvilsomme, Tom Flanagan er definitivt ute.

H.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. Manchester City — Leicester City H

2. Everton — Crystal Palace HU

3. Swansea City — Burnley H

4. West Ham United — Watford HUB

5. Stoke City — Brighton & Hove Albion H

6. Derby County — Norwich City HU

7. Wolverhampton Wanderers — Queens Park Rangers H

8. Bristol City — Sunderland H

9. Bolton Wanderers — Fulham UB

10. Middlesbrough — Reading FC HU

11. Brentford — Preston North End HU

12. Ipswich Town — Burton Albion H

