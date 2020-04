Femteplass kan gi 202 millioner kroner

Potten til en mulig alenevinner er høy midt i påskeuka.

Den største premien som er utbetalt i Vikinglotto til en norsk vinner er på 341 millioner. Det var i november 2017 at en norsk kvinne fra Oslo fikk den skyhøye premien etter å ha levert sin kupong på internett.

Her kan du levere Vikinglotto og Joker

Storvinneren som sovnet

På en god andreplass blant de høyeste premiene er premien fra 11. april 2018, da en mann vant 319 millioner kroner.

- Jeg hadde duppet av, og fikk ikke med meg at Norsk Tipping forsøkte å få tak i meg, svarer mannen på spørsmål om hvorfor han ikke tok telefonen etter trekningen onsdag kveld.

Potten er på rundt 202 millioner kroner

Om en heldig alenevinner skulle ta førstepremiepotten onsdag 8. april er det sannsynligvis rundt 202 millioner kroner som blir premien. Det vil holde til en god femteplass, og selvfølgelig til særdeles mye annet enn bare å tenke på at man er den femte største vinneren i Vikinglotto noensinne.

Potten i Joker er for øvrig på 3,1 millioner kroner.

Her kan du levere Vikinglotto og Joker

Nå kan du betale med Vipps

Du kan nå betale med Vipps når du kjøper et lotteriprodukt hos Norsk Tipping.

I tillegg til at Vipps kan brukes til å overføre penger til spillerkonto på «min side», er det nå kommet en løsning hvor kundene kan kjøpe lotteriprodukter digitalt.

- Ut fra hvor mange kunder som har benyttet Vipps, ser vi at det er noe kundene setter pris på. I tillegg er Vipps kjent og kjært, for de fleste bruker Vipps andre steder. Norsk Tipping er opptatt av å gi kundene valgmulighet til å betale, sier Stein Midtmoen, som er fagsjef for id og betaling i Norsk Tipping.

Nå kan man bruke Vipps til å betale for lotterispill. Foreløpig er ikke Nabolaget en del av løsningen, men det blir det snart.

Senere vil det også bli mulig å betale for sportsspill med Vipps.

- Vi jobber med en ny sportsspilløsning. Der kommer Vipps til å være med, sier Midtmoen.

Vinnersannsynlighet Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890