Fernandes har scoret flere ligamål enn alle United-spissene

Manchester Uniteds toppscorer i Premier League heter Bruno Fernandes. Han er midtbanespiller!

Bruno Fernandes er toppscorer i Premier League hos Manchester United. 26-åringen har scoret seks mål så langt. Det er like mange som resten av United-laget til sammen, og det er tre flere enn United-spissene har til sammen. Marcus Rashford har to ligamål, mens Edison Cavani står oppført med ett. Mason Greenwood og Anthony Martial har ennå ikke scoret i ligaen.



I Champions League har Fernandes riktignok kun ett mål, men med den formen portugiseren viser tror vi han kan komme på scoringslisten i kveld.

Champions League, gruppe H. Bruno Fernandes virker å være den eneste Manchester United-spilleren som er i stand til å få ballen i mål i øyeblikket. Den portugisiske midtbanespilleren har scoret tre av de siste fire målene til De rødedjevlene.

Han scoret det eneste målet da Manchester United vant 1-0 mot West Brom hjemme på Old Trafford i helgen, og mot Everton scoret han de to første målene og hadde den målgivende pasningen til Edinson Cavani på det tredje målet til United.

Bruno Fernandes tar straffesparkene til Manchester United, og det gjør at det er enda større mulighet for at han kommer på scoringslisten.

Fernandes har syv mål på tolv kamper så langt denne sesongen, og vi tror han scorer sitt åttende mål mot Basaksehir.

