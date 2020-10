Europa har igjen funnet fram favorittallene sine og satt de på en ny prøve. Slik endte det.

Førstepremiepotten får tid til å trene opp enda større finansielle muskler til neste gang. Det var nemlig ingen som klarte å ta knekken på den allerede store og sterke potten. For å skulle ta Eurojackpotten denne gangen trengte du følgende tall:

Hovedtall: 15 - 19 - 34 - 39 - 49

Stjernetall: 2 - 7

Norsk millionvinner

I oktobers første Eurojackpot-trekning vant ei kvinne fra Eidfjord den nasjonale Eurojackpot-premien. Kvinnen i 40-årene svarte Telefonen fra Hamar med et smil om munnen. Eidfjord-kvinnen skjønte at det var Norsk Tipping som var på tråden, men fortvilte med å fatte millionbeskjeden

- Tuller du? Nå fikk jeg hjertebank, er kvinnens første reaksjon.

Etter å ha garantert kvinnen at millionbeskjeden ikke var en spøk, kom jubelropet:

- Jippi! Nå har jeg en ut-av-kroppen-opplevelse, sier hun og ler godt.

Som nasjonal vinner vant hun 1 million kroner og et reisegavekort på 100 000 kroner. Med visshet om at dette var på vei kunne Eidfjord-kvinnen gjøre Norsk Tipping trygg på at det ble kalas i løpet av helgen.

- Det blir en rolig feiring i kveld. Men jeg skal sette på litt høy musikk og unne meg et glass med "sprudlevatn". I morgen blir det ordentlig feiring. Tusen takk, sier hun avslutningsvis.

Kvinnen vant på en 10-ukers kupong kjøpt på mobilen.

Gratulerer!

Drømmer du også om bli Eurojackpot-millionær?

Enten du spiller for første gang, eller skal prøve igjen er det nye sjanser i Eurojackpot på fredag. Uavhengig om din kupong har god erfaring eller ei, vil det da være mulig å vinne rundt 480 millioner kroner i Eurojackpot.

Andrepremien anslås å være på ca 26 millioner kroner, etter at tre utenlandske spillere hadde fem hovedtall riktig denne fredagen. De vant omtrent 7,6 millioner kroner hver.

I konkurransen om den nasjonale premien blir kupongen(e) din(e) med i tilfeldig uttrekning blant alle kupongene, slik at du kan vinne uten et eneste riktig tall.

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersannsynligheten er ca. 1:95 millioner per rekke for førstepremie i Eurojackpot. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.)