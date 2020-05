Fersk Joker-millionær: - Ler nesten av det

En heldig kar fra Haugesund kan juble for 3,1 millioner etter at han klatret til topps på det siste tallet i Joker.

Mannen fra Haugesund var skikkelig overraska da han fikk Norsk Tippings gladnyhet. Før Joker-kandidaten ble Joker-millionær kunne han melde følgende til dem:

- Oi. Dette er et sjokk. For en mulighet. Uansett hvordan det går, kommer jeg til å være fornøyd, sier mannen.

Det var ikke bare, bare heller for Haugesunds-mannen. Embla tok valgene for han denne kvelden. Det ble ikke helt optimalt etter en bom på det tredje valget. Med det utgangspunktet var det tre mulige utfall: Bom og 787.000 kroner i premie, vanlig treff og 1.038.000 i premie eller at Jokeren sendte han til topps.

Han fikk det beste mulige utfallet. Jokeren spratt opp av luken, slik at premien og stemningen for Joker-kandidaten gikk opp i skyene. Han ble nemlig 3.146.000 kroner rikere.

God stemning for alle penga

- Dette var helt sykt. Jeg tror nesten ikke på det. Det ble ville tilstander her hjemme, forteller mannen, som ønsker å være anonym.

Selv om han lot Embla ta valgene, satt han spent og så på sendingen hjemme sammen med familien. Jokeren som dro det hele i land på slutten skapte den perfekte episke kvelden for familien.

- Vi ler nesten av det. Jeg kommer nok til å være i sjokktilstand utover kvelden.

Mannen i 40-åra leverte kupongen på mobilen en snau time før innleveringsfristen. De første planene for hva premien skal brukes til er allerede lagt.

- Det blir bolig, sier den lykkelige vinneren.

Førstkommende onsdag er det igjen nye vinnermuligheter i Joker. Da er det cirka 1,3 millioner i potten.

